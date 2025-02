Gia cảnh tân Mister Tourism World 2025 Hưng Nguyễn: Bố làm thợ điện tại xã, mẹ là lao công...

Tối 18/2, chung kết Mister Tourism World 2025 (Nam vương Du lịch thế giới) diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận với màn so tài của 25 chàng trai đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hưng Nguyễn là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề "Quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới" tại nhiều địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai và Ninh Thuận.

Trong đêm chung kết Mister Tourism World 2025, Hưng Nguyễn và dàn thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, trình diễn trang phục đồ bơi, phần thi ứng xử... Sau đó, BTC Mister Tourism World công bố Top 6 chung cuộc gồm: Đại diện đến từ Venezuela, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc).

Hưng Nguyễn đăng quang Mr World Vietnam 2024 (Nam vương Du lịch Thế giới). (Ảnh: FB Phạm Duy Khánh)

Kết quả chung kết Mister Tourism World 2025

Ngôi vị cao nhất cuộc thi Mister Tourism World 2025 thuộc về Hưng Nguyễn. Danh hiệu Á vương 1, Á vương 2, Á vương 3, Á vương 4, Á vương 5 lần lượt thuộc về các đại diện Malaysia, Cộng hòa Dominica, Venezuela, Thái Lan, Đài Loan.

Ngoài ra, danh hiệu Nam vương và Á vương, BTC Mister Tourism World còn trao nhiều giải thưởng phụ như: Mr Áo dài (Lào); Best Tourism Speaker (Malaysia); Best Runway Model (Pháp, Ấn Độ, Nigeria); Multimedia Award (Lào, Đài Loan, Indonesia); Best Talent (Việt Nam, Lào, Philippines); Best Arirval (Sri Lanka); Best National Voting (Đài Loan); Best Swimwear (Malaysia); Best Physique (Nigeria); Best Fashion and Style (Ấn Độ); Masachile Model Look (Cộng hòa Séc); Người mẫu được bình chọn nhiều nhất (Đài Loan); Trang phục dân tộc đẹp nhất (Việt Nam)...

Ban giám khảo đêm chung kết Mister Tourism World 2025 gồm: Đương kim Mister Tourism World Knot Thiraphat đến từ Thái Lan, Á vương Vũ Linh, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, nhà thiết kế Võ Việt Chung, người mẫu Hồ Đức Vĩnh…

Hưng Nguyễn là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Mister Tourism World. (Ảnh: BTC)

Tân Mister Tourism World 2025 Hưng Nguyễn là ai?

Hưng Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1998, quê tỉnh Hải Dương. Anh sở hữu chiều cao 1,88m, nặng 75kg. Hiện tại, anh là người mẫu, thầy giáo dạy vũ đạo và được cộng đồng yêu nhan sắc ưu ái gọi là "thầy giáo Hưng Nguyễn".

Chàng trai gốc Hải Dương từng giành giải Nhì tại một cuộc thi Piaggio Dance Contest 2020 và từng biểu diễn tại các sự kiện lớn như đại nhạc hội, concert, countdown...

Hưng Nguyễn chia sẻ hình ảnh bên ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và Hồ Quỳnh Hương. (Ảnh: FBNV)



Hưng Nguyễn là nam chính trong các MV của Juky San và Phạm Lịch. Anh từng hợp tác biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Double2T, BigDaddy…

Thời điểm đến TP HCM tham gia cuộc thi Mister Tourism World 2025, Hưng Nguyễn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hoa hậu Thùy Tiên kèm dòng chia sẻ: "Người đầu tiên tôi gặp khi vừa đến TP HCM là cô bạn Hoa hậu cùng sinh năm 1998 siêu giỏi và xinh đẹp này. Tôi đến để chúc mừng năm mới và xin vía tự tin của bạn ấy trước khi đến với đấu trường Nam vương Du lịch Thế giới".

Hưng Nguyễn "xin vía" từ Hoa hậu Thùy Tiên trước khi bước vào hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại Mister Tourism World 2025. (Ảnh: FBNV)

Gia cảnh Mister Tourism World 2025 Hưng Nguyễn: Bố làm nhiều nghề, mẹ là lao công...

Trước khi đăng quang Mister Tourism World 2025, Hưng Nguyễn từng gây chú ý khi hé lộ về hoàn cảnh gia đình: "Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Ông bà tôi tham gia cách mạng, bố mẹ làm nhiều nghề để trang trải cho các con ăn học. Bố vừa làm nông, nuôi lợn gà, nấu rượu và làm thêm thợ điện ở xã.

Mẹ tôi xuất khẩu lao động từ lúc tôi học cấp 1. Đến năm tôi vào cấp 2, mẹ về làm nông, bán hàng tạp hóa và lao công tại trường cấp 3. Tôi chưa bao giờ ngại khi nói về gia cảnh của mình vì điều đó đã giúp cho tôi có tinh thần tự lập và tự chủ hơn trong cuộc sống".

"Cuộc đời ai sinh ra cũng đều là lựa chọn để trải nghiệm và tôi hạnh phúc khi đến hôm nay bố mẹ vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để bố mẹ tự hào về tôi trong cuộc thi Mister Tourism World 2025", Hưng Nguyễn chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Với chiến thắng của Hưng Nguyễn tại Mister Tourism World 2025, Việt Nam lần đầu tiên có đại diện đăng quang Mister Tourism World. Trước đó, người mẫu Phùng Phước Thịnh từng giành danh hiệu Á vương 5 Mister Tourism World 2022, người mẫu Nguyễn Quốc Trí đoạt danh hiệu Á vương 3 Mister Tourism World 2023.