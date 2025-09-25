Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm kín bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào thứ Tư. Ảnh Sputnik

Theo nhà bình luận David Narmania, bức ảnh ông Lavrov giơ ngón tay cái lên, lan truyền trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông ngay sau cuộc gặp, đã chứng minh được nhiều điều hơn so với báo cáo im lặng của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các bên đã nhất trí tiếp tục nỗ lực khôi phục các phái bộ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ.

Tất nhiên, người ta chỉ có thể đoán ý nghĩa thực sự trong cử chỉ của bộ trưởng, nhưng rõ ràng, phản ứng của Moscow trước những tuyên bố của ông Trump đưa ra ngày hôm trước khá kiềm chế.

Và điều này cũng dễ hiểu. Washington đang thay đổi giọng điệu, nhưng lập trường thì không. Chúng ta đã quen với những câu chuyện về một nền kinh tế suy yếu từ cả người châu Âu lẫn những người tiền nhiệm trong chính quyền ông Trump. Và việc từ bỏ các nguồn tài nguyên năng lượng của EU là điều không thể vì những đồng minh trung thành nhất của tổng thống Mỹ. Hungary đã tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu khí ở bất cứ nơi nào họ thấy phù hợp.

Do đó, những lời hứa áp đặt lệnh trừng phạt khi châu Âu từ bỏ tài nguyên của Nga là áp lực lên các đồng minh NATO, chứ không phải Điện Kremlin. Điều tương tự cũng đúng với những lời hứa cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, các đối tác sẽ trả tiền, và Washington sẽ được hưởng lợi.

Về phần ông Zelensky, ông Trump gần như đã nói thẳng thừng như sau: "Ông đang tự vệ à? Ông không muốn hòa bình sao? Không sao cả, chúng tôi sẽ biến căn bệnh đáng xấu hổ của ông thành một chiến công anh hùng. Ông thậm chí sẽ phát động một cuộc tấn công." Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, một cuộc tấn công mới của Ukraine đã được chuẩn bị. Vì vậy, những người Ukraine nên chuẩn bị cho "sự trở lại của đường biên giới năm 1991 và thậm chí còn xa hơn nữa".

Và nếu trong những giờ đầu tiên sau bài phát biểu của Nhà Trắng, giới truyền thông phương Tây gần như hân hoan, thì giờ đây, ý nghĩa thực sự của những gì đã xảy ra đang dần hé lộ. Dưới vỏ bọc những câu chuyện ngọt ngào về một "con hổ giấy", họ đã bị lừa gạt rằng Mỹ gần như tự rút lui khỏi cuộc xung đột. Giờ đây, Washington đã tham gia vào cuộc xung đột đến mức họ đã được trả tiền - không chỉ bằng sinh mạng người Ukraine, mà còn bằng tiền của châu Âu.

Tất nhiên, Ukraine có thể cố gắng lôi kéo phương Tây trực tiếp vào cuộc xung đột, điều mà ông Zelensky đã tích cực thực hiện trong những ngày gần đây. Hơn nữa, ông Trump đã mang lại cho họ hy vọng: khi được hỏi liệu châu Âu có thể bắn hạ máy bay Nga trên không phận của họ hay không, tổng thống Mỹ trả lời là có. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ họ trong việc này hay không, ông thận trọng lưu ý rằng điều đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Ông Trump hiểu rõ những nguy hiểm mà điều này gây ra. Người châu Âu cũng vậy, cả Tổng Thư ký NATO Rutte và Tổng thống Pháp Macron đều đã nói rằng tốt nhất là không nên động đến máy bay.

Và đúng như vậy. Tốt hơn hết là cử chỉ của ông Lavrov thực sự là dấu hiệu của một cuộc trò chuyện tốt đẹp với ông Rubio, thay vì ám chỉ đến vũ trụ hậu tận thế của "Fallout".