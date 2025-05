Chỉ sau một ngày mở bán bộ máy nhân sự chung cư hot nhất Đà Nẵng quá tải

Chung cư xã hội An Trung 2 (Đà Nẵng) đang được rất nhiều khách hàng quan tâm. Clip: Đình Thiên

Ngày 29/5, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, Liên doanh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (Liên doanh DMC - 579) chủ đầu tư dự Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 thuộc phường An Hải Nam (quận Sơn Trà) đã có văn bản gửi Sở để thông báo về việc đơn vị này đã quá tải nhân sự vì nhu cầu người cần hướng dẫn nộp hồ sơ mua căn hộ quá lớn.

Bà Nguyễn Thị Chi - Tổng giám đốc Liên doanh DMC - 579 cho biết, vào sáng hôm qua (28/5), sau khi Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng phát hành thông báo cho phép về việc mở bán nhà ở xã hội tại Khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư An Trung 2, đơn vị này đã thực hiện mở bán, hướng dẫn hồ sơ cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án

"Tuy nhiên do số lượng đối tượng có nhu cầu nhiều nên gây quá tải cho bộ máy nhân sự và thiết bị in ấn của Chủ đầu tư. Đồng thời, việc quá tải này khiến Chủ đầu tư không thể kiểm soát được về an ninh trật tự, cũng như hướng dẫn tận tình cho người dân. Bên cạnh đó, dịch Covid 19 đang tái phát trở lại nên hạn chế tụ tập đông người.

Vì vậy, Liên doanh DMC-579 đề xuất thay đổi phương thức hướng dẫn hồ sơ. Cụ thể liên doanh sẽ phát hành các biểu mẫu hồ sơ online theo thời gian đã được Sở Xây dựng phê duyệt, khách hàng quét mã QR để tải biểu mẫu đăng ký nhà ở xã hội phù hợp, Chủ đầu tư không tiến hành phát hồ sơ giấy trực tiếp cho khách hàng", bà Chi nêu.

Chỉ sau một ngày mở bán bộ máy nhân sự chung cư hot nhất Đà Nẵng quá tải. Ảnh: Đình Thiên

Trao đổi với PV Dân Việt vào sáng nay (29/5), một lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, chỉ sau một buổi đã có 3.000 hồ sơ nộp đăng ký mua căn hộ tại dự án Chung cư An Trung 2.

"Vào hôm qua, không chỉ văn phòng của Liên doanh DMC - 579 quá tải mà Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng cũng quá tải vì nhu cầu người dân đăng ký mua căn hộ chung cư An Trung 2 cần chứng thực quá đông", lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay.

Cảnh báo lừa đảo mua bán hồ sơ Chung cư hot nhất Đà Nẵng

Ngoài ra vị lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng này cũng cho biết, mặc dù Sở đã có thông báo rộng rãi khuyến cáo hộ gia đình, cá nhân cảnh giác với các thông tin lừa đảo, nhận làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Chung cư An Trung 2 bảo đảm “đậu" nhưng gần đây vẫn có nhiều thông tin về việc nhận mua bán hồ sơ căn hộ Chung cư An Trung 2 giá hàng chục triệu.

"Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tìm hiểu đầy đủ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua theo Thông báo của Sở Xây dựng. Liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Mọi trường hợp bán nhà ở xã hội vi phạm quy định về đối tượng hoặc điều kiện mua nhà ở xã hội thì hợp đồng vô hiệu phải bàn giao lại nhà. Trường hợp không bàn giao lại nhà ở, sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi. Đồng thời, hiện nay, việc mua bán căn hộ dự án Chung cư An Trung 2 cũng có sự giám sát của cơ quan công an để phòng các trường hợp lừa đảo", lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết.

Chung cư An Trung 2 là Chung cư hot nhất Đà Nẵng bởi giá bán chỉ hơn 16,2 triệu đồng/m2. Ảnh: ĐT

Chung cư An Trung 2 là Chung cư hot nhất Đà Nẵng bởi giá bán chỉ hơn 16,2 triệu đồng/m2. Dự án này nằm ở vị trí đắc địa 4 mặt tiền ngay trung tâm thành phố gần biển sát sông Hàn. Trong khi các căn hộ thương mại trong khu vực có giá từ 70 triệu đồng/m2 trở lên.

Dự án này có quy mô 3 khối nhà chung cư với tổng số 957 căn hộ. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán của dự án gồm có 633 căn hộ, trong đó khối nhà A có 288 căn hộ, khối nhà B 345 căn hộ.

Đối tượng được ưu tiên đăng ký mua tại dự án này là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng...