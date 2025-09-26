Cựu Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Ảnh: CH

Ngày 26/9, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết đã hoàn tất việc thanh toán đợt 4 cho 42.313 trái chủ bị thiệt hại trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát.

Khoản tiền 299,9 tỷ đồng này được thu về từ việc tiếp tục xử lý tài sản sau ba đợt chi trả trước.

Theo THADS TP.HCM, tính đến ngày 26/9, tổng số tiền đã chi trả được cho các trái chủ là 29,5% trên tổng số tiền được thi hành án.

Tuy nhiên, cơ quan thi hành án cũng thông báo đã gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 795 trái chủ do những người này chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền.

Cũng trong đợt thanh toán lần 4 này, THADS TP.HCM tạm thời chưa thu phí thi hành án.

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan này nhận được nhiều đơn đề nghị của các trái chủ xem xét không thu phí thi hành án. THADS TP.HCM đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ.

Cơ quan này cam kết sẽ thông tin đến các trái chủ ngay khi có kết quả trả lời chính thức.

THADS TP.HCM đang tiến hành các bước xác minh, đo vẽ, thẩm định giá đối với tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án theo bản án đã tuyên.

Đồng thời, cơ quan này tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm của cả hai giai đoạn vụ án.

THADS TP.HCM khẳng định, khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, cơ quan sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ ở các đợt tiếp theo.