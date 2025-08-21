TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh nhầm người khiến nạn nhân mù mắt vĩnh viễn; tin mới vụ Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp nhóm 7 thanh, thiếu niên đánh nhầm người khiến nạn nhân mù mắt vĩnh viễn

Ngày 20/8, Công an phường Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 16/8, Công an nhận tin báo của người dân về việc hai em N.D.L. (SN 2009, trú Gia Lai) và T.M.C. (SN 2006, trú Đà Nẵng) bị một nhóm nhiều đối tượng đi xe máy áp sát, tấn công liên tiếp rồi bỏ trốn.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Hậu quả, em L. bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán L. vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn cùng nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định ban đầu xác định tỷ lệ thương tích tối thiểu của L. là 41%.

Sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, công an đã làm rõ, tạm giữ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, hung khí gây án.

Nhóm này khai nhận do thấy L. và C. giống nhóm thanh niên từng thách thức mình trước đó nên đã lao vào tấn công.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 3 cho các trái chủ

Ngày 20/8, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa thông tin về việc đã tổ chức chi tiền đợt 3 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo phán quyết của tòa án.

Theo Cục THADS TP.HCM, đây là một phần trong quá trình thi hành bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X.H

Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho hơn 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nhận chuyển nhượng các mã trái phiếu cụ thể.

Theo quá trình thi hành án đã diễn ra qua nhiều giai đoạn: Đợt 1, Cục THADS TP.HCM đã thanh toán tổng cộng hơn 7.464 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) thu giữ 1.461 tỷ đồng, còn lại 6.002 tỷ đồng do Cục THADS TP.HCM trực tiếp thu được.

Ngày 25/6 và 15/7, Cục đã chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỷ đồng, mỗi người nhận theo tỷ lệ 24,81%.

Đợt 2, ngày 17/7, Cục tiếp tục thanh toán 696 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ (đã có hồ sơ được phê duyệt) theo tỷ lệ 2,4553%. Ngày 15/8, Cục cũng thực hiện chi trả bổ sung cho các trường hợp cung cấp thông tin mới.

Đại án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát: 188 trái chủ "mất tích", thi hành án thu hồi quyết định chi trả tiền

Đợt 3, sau khi xử lý thêm tài sản và thu được hơn 376 tỷ đồng, Cục THADS TP.HCM đã thực hiện thanh toán đợt 3 vào ngày 20/8. Lần này, 42.141 trái chủ được chi trả theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền thi hành án còn lại của họ.

Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, Cục THADS TP.HCM đã gửi tiết kiệm số tiền tương ứng để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Cũng theo Cục THADS TP.HCM, trong lần thanh toán đợt 3, Cục tạm thời chưa thu phí thi hành án. Quyết định này được đưa ra sau khi nhận được nhiều đơn đề nghị xem xét miễn thu phí từ các trái chủ.

Cục THADS TP.HCM cho biết đã báo cáo và đang chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên về vấn đề này và sẽ thông tin lại khi có kết quả.

Hiện, Cục THADS TP.HCM đang tích cực xác minh, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án.

Đồng thời, Cục cũng tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án. Cục THADS TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo ngay khi có kết quả xử lý tài sản và tiền được chuyển về.

Phát hiện một phần hộp sọ và nhiều bộ phận nghi là xương người cùng quần áo nữ trên núi

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên. “Hiện, người thân của người mất tích đã đến nhận dạng, công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc” - vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, vào chiều 19/8, người dân địa phương phát hiện một phần hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên. Thông tin nhanh chóng được người dân trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc.

Ngày 20/8, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thực hiện chức năng theo thẩm quyền.

Khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng hơn 1km, cách nghĩa trang khoảng hơn 500m. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số bộ phận nghi là xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Người thân của một cô gái 23 tuổi, trú tại xã Kim Liên, mất tích lâu nay đã xác nhận một số mẫu thu tại hiện trường là của chị và đã đến để nhận dạng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận trình báo của gia đình chị N.T. (28 tuổi) về việc tối hôm trước, chị bị một người đàn ông lạ tấn công tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky. Nạn nhân bị đánh vào đầu, mặt, bụng và được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, xác định thương tích nhẹ.

Đặng Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: L.N.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định người hành hung là Đặng Chí Thành, sống tại chung cư 176 Định Công. Hình ảnh cho thấy Thành và chị T. có lời qua tiếng lại, sau đó anh ta liên tục đánh, đạp nạn nhân dù bảo vệ và người dân đã can ngăn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi, cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Nam sinh chuyển hơn 100 triệu đồng rồi đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM vì bị công an giả "bắt giam online"

Công an phường Khương Đình, TP.Hà Nội, vừa phối hợp với Công an TP.HCM kịp thời giải cứu một nam sinh 22 tuổi khỏi thủ đoạn lừa đảo "bắt giam online", ngăn chặn việc gia đình chuyển 500 triệu đồng.

Sáng 19/8, bà N.T. (52 tuổi, ở phường Khương Đình) đến công an trình báo nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo lạ, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc con trai là H. (22 tuổi, sinh viên) đang bị "bắt giữ", nếu không sẽ bị chặt chân tay.

Do đã nhiều lần được tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, bà T. cảnh giác, báo Công an phường Khương Đình. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội xác minh, phát hiện H. đã tự di chuyển bằng taxi ra sân bay Nội Bài, bay vào TP.HCM và thuê khách sạn ở phường Thới An.

Công an làm việc với nam sinh H. sau khi bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo. Ảnh: Đ.X.

Kiểm tra thực tế, công an xác định H. ở một mình, không bị khống chế, sức khỏe bình thường. Nam sinh cho biết trước đó nhận điện thoại từ người tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM, thông báo anh liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu H. chuyển 107 triệu đồng "để chứng minh trong sạch", sau đó bay vào TP.HCM, thuê khách sạn và báo địa chỉ. Tiếp đó, chúng yêu cầu H. thoát đăng nhập Zalo, tắt điện thoại và giao tài khoản Zalo cho các đối tượng, ở yên trong phòng không được đi đâu, chờ đối tượng liên lạc.

Công an phường Khương Đình phối hợp Công an phường Thới An đã đưa H. về an toàn, ngăn chặn kịp thời việc gia đình chuyển tiền cho các đối tượng.

Chỉ huy Công an phường Khương Đình cho biết đây là thủ đoạn "bắt cóc online" nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, thường nhắm vào sinh viên, học sinh. Máy chủ lừa đảo chủ yếu đặt ở nước ngoài.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin vào các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản. Khi có vụ việc liên quan, cơ quan chức năng sẽ làm việc trực tiếp, không qua điện thoại hay ứng dụng online.