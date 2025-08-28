Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ năm, ngày 28/08/2025 06:23 GMT+7

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng - 80 năm hành trình vì nước, vì dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính Thứ năm, ngày 28/08/2025 06:23 GMT+7
Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề "Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng - 80 năm hành trình vì nước, vì dân".
Trải qua 80 năm lịch sử hào hùng của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chính phủ qua các thời kỳ luôn kề vai, sát cánh cùng cả hệ thống chính trị đồng bào, chiến sỹ cả nước nỗ lực vượt qua mọi gian nan, khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, đạt được những thành tựu vĩ đại, thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân và đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" và những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 2.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945.

Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xoá bỏ hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phát-xít, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân, cho đất nước. Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Chính phủ lâm thời vừa tập trung tổ chức, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, vừa chống "thù trong, giặc ngoài", vừa xây dựng và củng cố tiềm lực đất nước; triển khai rộng khắp các Phong trào "Diệt giặc đói" với "Hũ gạo cứu đói", Phong trào "Diệt giặc dốt" với "Bình dân học vụ", Phong trào "Tuần lễ vàng"…; tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 06/01/1946. Ngày 02/3/1946, Quốc hội khoá I tại kỳ họp thứ nhất đã thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm 14 thành viên và ngày 09/11/1946, tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta.

Trước âm mưu cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thể hiện sự sẵn sàng hy sinh và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước tiến hành "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến", vừa tập trung ổn định đời sống nhân dân, vừa phát triển lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, giành được những chiến thắng quan trọng tại Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới - Thu đông 1950, Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954…, tiến tới Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" ngày 07/5/1954, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ với Chính phủ ta do đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn về chấm dứt chiến tranh, khôi phục hoà bình ở Đông Dương.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 3.
Tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, Chính phủ đã có hàng loạt quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Nhằm phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ dã tâm chia cắt nước ta, dựng lên Chính phủ tay sai bù nhìn ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, thực hiện đồng thời 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở miền Nam. Miền Bắc đã trở thành "hậu phương lớn", chi viện cho miền Nam ruột thịt là"tiền tuyến lớn"; tổ chức rộng khắp nhiều phong trào thi đua như "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Gió Đại phong", "Trống Bắc Lý", "Sóng Duyên hải", "Cờ Ba Nhất"… Nhờ phát huy cao độ sức mạnh của "ba mũi giáp công" chính trị, quân sự và ngoại giao, chúng ta đã làm nên những chiến công lừng lẫy như Tết Mậu Thân 1968, Chiến thắng "Điện Biên phủ trên không 1972", và đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là ngày toàn thắng 30/4/1975 của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sau hơn 20 năm chia cắt, Bắc - Nam sum họp một nhà. Trong đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm 1973, hướng tới chấm dứt chiến tranh, mang lại hoà bình ở Việt Nam và Đông Dương[1].

Sau khi đất nước được thống nhất, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) đã quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ (từ tháng 7/1981 đến tháng 9/1992 là Hội đồng Bộ trưởng) tập trung chỉ đạo bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Trước tình trạng trì trệ của nền kinh tế với mô hình quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đổi mới tư duy quản lý kinh tế với Chỉ thị 100 ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư, "Khoán 10" theo Nghị quyết 10 ngày 05/4/1988 của Bộ Chính trị[2] trong nông nghiệp và "3 kế hoạch" đối với khu vực công thương theo Quyết định 25/CP ngày 21/01/1981 của Hội đồng Chính phủ về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính cho các xí nghiệp quốc doanh. Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo sau 01 năm thực hiện "Khoán 10" và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới[3]. Những kết quả đổi mới bước đầu này đã góp phần làm thay đổi cục diện tình hình kinh tế - xã hội, đất nước thoát nghèo, từng bước hình thành và củng cố các luận điểm xuất phát từ thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 4.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/8/2025- Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 10/1992 là Chính phủ) đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế với 03 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu và mở cửa, hội nhập với bên ngoài. Tập trung đổi mới đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, từ xây dựng thể chế, pháp luật đến phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu[4]. Đặc biệt, chúng ta đã huy động nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân. Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm.

Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh lưỡng dụng; tăng cường phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng, kế thừa, phát huy truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh "dĩ bất biến, ứng vạn biến" - kết hợp hài hòa giữa độc lập, tự chủ, kiên định về chiến lược với mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Cục diện đối ngoại không ngừng được mở rộng; Việt Nam đã gia nhập Liên hợp quốc (1977), ASEAN (1995), ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (2000) và đến nay đã ký kết, tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA); có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước; quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm cho đất nước ta "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Việt Nam đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, cả Quân đội và Công an đều tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 5.
Thủ tướng: Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm hành trình vì nước, vì dân - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Để đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Đảng ta đã xác định rõ chủ trương tập trung xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Trước hết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn" với tinh thần tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đồng thời chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ Nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt; giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 6.
Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao

Tiếp tục thúc đẩy xây dựng, phát triển, hoàn thiện 03 trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của Nhân dân. Thực hiện quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: (1) Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; (2) Xây dựng Đảng là "then chốt", trong đó công tác cán bộ là "then chốt" của "then chốt"; (3) Phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; (4) Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên; (5) Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; (6) Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo mọi cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đến nay, chúng ta rất vui mừng đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của Trung ương Khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với tổng số 334.234 căn nhà.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trong các lĩnh vực trọng yếu. Quán triệt phương châm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá… Trong đó, khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi diện mạo đất nước, mở ra không gian phát triển mới[5]. Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển ngay trong năm 2025 này.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 7.
Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển ngay trong năm 2025 này.

Trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ qua các nhiệm kỳ luôn thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn hoạt động của Chính phủ, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý: (1) Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chính phủ phải coi đây là điều kiện tiên quyết và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động; (2) Lấy dân là gốc; sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong mọi hoạt động của Chính phủ; (3) Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Chính phủ phải tạo mọi điều kiện thúc đẩy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; (4) Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Chính phủ phải là nòng cốt trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, kiên định, kiên trì tinh thần độc lập tự chủ; (5) Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vì vậy mọi hoạt động của Chính phủ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, rủi ro gia tăng. Trong khi đó, tình hình già hoá dân số, cạn kiệt tài nguyên gia tăng; các vấn đề ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng phức tạp, tác động, ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến tất cả các quốc gia, khu vực.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, được kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ trong 80 năm qua; Chính phủ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; không ngừng chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo; phấn đấu hoàn thành tốt nhất sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tập trung xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân". Quyết liệt triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển trạng thái từ "vừa chạy vừa xếp hàng" sang "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến". Đẩy mạnh tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả quản lý nhà nước, quản trị xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đẩy mạnh thực chất, hiệu quả các đột phá chiến lược; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển theo hướng giải phóng sức sản xuất, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy và tạo động lực mới cho phát triển. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường; đặc biệt quan tâm đến thu hút, trọng dụng, bồi dưỡng, phát triển nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh về "tìm người tài đức". Tiếp tục đẩy mạnh khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề để đất nước vươn mình, cất cánh trong kỷ nguyên phát triển mới.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 8.
Nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao nhất, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn tiếp theo.

Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao nhất, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn tiếp theo.

Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả những quyết sách quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xây dựng, thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; kinh tế nhà nước; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ nhân dân và văn hoá. Tinh thần đặt ra là, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Chính phủ trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội và Chính phủ ban hành ngay Kế hoạch hành động cụ thể và tập trung làm quyết liệt, có hiệu quả.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 9.
Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam. Tập trung xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam "dân tộc, khoa học, đại chúng", tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học; đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách về dân số phát triển; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường chuyển đổi xanh; thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; triển khai chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng trung du và miền núi; khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các đô thị lớn.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tập trung làm tốt công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; chú trọng nâng tầm quan hệ đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước.

CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN- Ảnh 10.
Chính phủ luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân

Tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ, các cấp uỷ đảng của các bộ ngành, địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống hành chính nhà nước và toàn xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tám mươi năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng; biết coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, với tinh thần "Chính phủ là công bộc của dân", "Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh", Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

[1] Đồng chí Cố vấn Lê Đức Thọ, đồng chí Xuân Thủy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng phái đoàn của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và đồng chí Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị đàm phán 4 bên tại Paris

[2] Trong đó, Chỉ thị 100 ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư về cải tiến công tác khoán, mở rộng "khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động" trong hợp tác xã nông nghiệp" và Nghị quyết 10 ngày 05/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

[3] Năm 2024, chúng ta đã xuất khẩu trên 9 triệu tấn gạo, thu về 5,7 tỷ USD.

[4] Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia năm 2024 đạt 507 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới.

[5] Nhiều công trình đã đi vào huyền thoại như Đường dây 500kV dài gần 1.500 km từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình để cấp điện cho cả miền Trung và miền Nam do Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết liệt chỉ đạo thực hiện vào những năm 90 của thế kỷ trước; hay Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, các Nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, Vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình, dự án hiện đại, mang tầm quốc tế trong thời gian gần đây.

