Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ thực hiện quyết liệt "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 20/8, tại lễ kỷ niệm thành lập 80 năm Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ (28/8/1945 - 28/8/2025) là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh VGP

Tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng nêu rõ, ngày 28/8 cách đây 80 năm, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới với nội các 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gồm 13 bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia giáo dục).

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 8 thành tựu nổi bật từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Theo đó, Chính phủ đã tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Thực hiện thành công 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Đồng thời, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 8 thành tựu nổi bật của Chính phủ trong chặng đường lịch sử đã qua. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh mới, Chính phủ đã tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt...

Chính phủ cũng tập trung phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

"Không nói không, không nói khó" với người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Cạnh đó, thực hiện quyết liệt "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ cũng đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến chỉ đạo quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa…

Khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM. Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong công cuộc xây dựng đất nước, người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm.

"Với người dân, doanh nghiệp: "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Thủ tướng nhấn mạnh.