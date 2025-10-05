Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 22:58 GMT+7

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?

Nguyệt Hoà (Theo daydaynews, VĐH) Chủ nhật, ngày 05/10/2025 22:58 GMT+7
Vào thời nhà Hán, có một vị tướng dũng mãnh vô song là Chu Á Phu từng dẹp tan loạn 7 nước, giúp hoàng thất vực lại quyền lực. Thế nhưng khi về cuối đời, ông lại bị vu oan đến mức chết đói trong tức tưởi.
Chu Á Phu là nhà quân sự và thừa tướng nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, con trai quan đại thần khai quốc nhà Hán, Chu Bột. Ban đầu, ông được phong chức Quận thủ Hà Nội, sau được tấn tước Điều hầu.

Năm 154 TCN, khi 7y nước chư hầu làm loạn, ông được lệnh dẫn quân đánh dẹp. Với tài năng quân sự xuất sắc, Chu Á Phu nhanh chóng đánh tan liên quân 7 nước, lập được công lớn cho nhà Hán, được thăng đến chức thái úy rồi thừa tướng.

Nhưng vì tính tình ngay thẳng, bộc trực, vị võ tướng họ Chu ấy từng đắc tội với không ít bậc quyền quý, trong đó có các phiên vương và Thái hậu. Hán Cảnh Đế cũng vì vậy mà sinh lòng bất mãn với ông. Ông thấy bản thân mình không còn được trọng dụng nên bèn cáo quan lấy lý do bệnh tật.

Hán Cảnh Đế nghĩ rằng, nếu Chu Á Phu thay đổi tính khí, ông sẽ phục hồi lại chức quan cho ông, nên một lần Hán Cảnh Đế đã mời Chu Á Phu vào cung dự yến tiệc.

Để thử Chu Á Phu, Hán Cảnh Đế cố tình không để đũa trước mặt Chu Á Phu, Chu Á Phu nhìn thấy đồ ăn ngon nhưng lại không có đũa. Chu Á Phu chỉ nghĩ đơn thuần rằng đây là sơ xuất của người dưới, liền bất bình nhắc nhở người hầu dâng đũa.

Không ngờ lời vừa thốt ra, Hán Cảnh Đế đã lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ việc này khiến khanh không hài lòng hay sao?”.

Hán Cảnh Đế mời Chu Á Phu dùng cơm nhưng không đưa đũa để thử lòng của ông. Ảnh: Ghép internet.

Chu Á Phu sợ hãi, cởi mũ quan xuống khấu đầu tạ tội, sau đó quay người cáo lui. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của ông, Hán Cảnh Đế bất mãn lên tiếng: “Thứ người như vậy sao có thể phò tá thiếu chủ được đây?”

Câu chuyện đòi đũa ấy đã phần nào biểu thị ý đồ muốn trừ khử công thần của Hoàng đế. Mà chẳng bao lâu sau sự kiện này, tai vạ quả nhiên ập xuống gia đình nhà họ Chu.

Chu Á Phu công cao nhưng lại ngay thẳng, bộc trực nhưng lại bị dèm pha, nghi kỵ

Nguyên nhân của những việc này là do Chu Á Phu đã làm nhiều chuyện khiến Đậu Hoàng Hậu tức giận, từ đó tình cảm của Hán Cảnh Đế đối với Chu Á Phu cũng bị rạn nứt.

Sau khi dẹp được loạn bảy nước, Chu Á Phu được Hán Cảnh Đế trọng vọng nhưng cũng không hoàn toàn tin dùng. Ít lâu sau, Hán Cảnh Đế phế truất thái tử Lưu Vinh, Chu Á Phu dâng biểu can gián nhưng không được chấp thuận.

Ngoài ra Chu Á Phu còn nảy sinh thêm hiềm khích với Lương vương Lưu Vũ (con cưng của Đậu Thái hậu). Nguyên do là khi 7 nước khởi loạn, Chu Á Phu nhất quyết không chịu xuất binh cứu Lương mà chỉ tập trung phòng thủ, làm Lương vương phải khốn đốn. Do đó Lưu Vũ rất căm thù ông, mỗi lần về triều đều nói xấu ông với Đậu Thái hậu.

Sau khi Hán Cảnh Đế lập hoàng hậu mới là Vương Chí, Đậu Thái hậu đề nghị cũng nên phong tước hầu cho anh hoàng hậu là Vương Tín. Hán Cảnh Đế ban đầu từ chối, Đậu Thái hậu nhất quyết ép cho bằng được, Hán Cảnh Đế bèn thương nghị với Chu Á Phu. Ông bảo:

"Cao Hoàng đế có lời ước: Không phải họ Lưu không được làm vương, không có công không được làm hầu, nếu không làm đúng thì cả thiên hạ cùng đánh. Nay Tín tuy là anh hoàng hậu nhưng không có công, phong hầu thì trái lời ước".

Và từ chối Đậu Thái hậu. Hán Cảnh Đế cũng đồng tình việc này, khiến Đậu Thái hậu cũng căm ghét Chu Á Phu, tìm cách trừ khử ông.

Do sự gièm pha của Đậu Thái hậu, Hán Cảnh Đế cũng mất lòng tin với Chu Á Phu. Năm 147 TCN, khi vua Hung Nô là Từ Lô đầu hàng nhà Hán, Hán Cảnh đế muốn phong ông ta làm hầu, Chu Á Phu không bằng lòng, tâu với Hán Cảnh Đế không nên phong, vì như vậy chẳng khác nào khuyến khích quân thần bất trung, nhưng Hán Cảnh Đế không nghe, phong Từ Lô làm hầu. Cũng bởi việc này, Chu Á Phu không vừa lòng, bèn cáo bệnh xin trả tướng ấn.

Lời phán tội độc địa hại đời một danh tướng

Năm xưa, con trai Chu Á Phu thấy cha mình đã ở tuổi gần đất xa trời, liền âm thầm mua 500 chiếc khiên để sau này lo hậu sự. Nhưng vào thời bấy giờ, trang bị vũ khí chỉ có thể do triều đình cấp cho quan viên, bách tính tuyệt đối không được phép mua bán.

Chuyện này bị một kẻ hầu trong phủ tố cáo và chẳng mấy chốc đến tai nhà vua. Hán Cảnh Đế nghe tin, lập tức phái người tới Chu gia truy xét. Chu Á Phu khảng khái nhận mình vô tội, cự tuyệt việc truy hỏi.

Hán Cảnh Đế vô cùng giận dữ, đem ông giao cho đình úy thẩm tra và xử lý. Khi đó, viên đình úy này hỏi Chu Á Phu: “Tại sao ngươi lai mưu phản?”.

Chu Á Phu trả lời thẳng thắn: “Thứ con trai ta mua dùng để làm vật tùy táng, sao có thể nói là mưu phản?”.

Nào ngờ viên đình úy kia buông một lời phán tội độc địa: “Ngươi không làm phản trên mặt đất thì sẽ tạo phản ở dưới đất“.

Câu phán xét ấy có thể coi là lời khép tội cay nghiệt nhất trong lịch sử Trung Hoa. Chu Á Phu không chịu nổi sự khuất nhục này, cương quyết tuyệt thực 5 ngày, sau đó thổ huyết bỏ mạng.

Ngày nay, giới sử gia mỗi khi nhắc về cái chết của ông đều nhận định rằng, Chu Á Phu còn oan khốc hơn cả Nhạc Phi.

Vương quốc Đại Uyên sở hữu “thiên mã”, vì sao lại bị nhà Hán tiêu diệt?

Vương quốc Đại Uyên sở hữu “thiên mã”, vì sao lại bị nhà Hán tiêu diệt?

Lực lượng áo gấm thời nhà Hán: Cầm kiếm và rìu đồ sát hàng vạn người, ép thái tử tự sát

Lực lượng áo gấm thời nhà Hán: Cầm kiếm và rìu đồ sát hàng vạn người, ép thái tử tự sát

