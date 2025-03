Chủ tịch nước Lương Cường: “Từ vùng đất nghèo năm xưa, Bình Phước trở thành miền đất tràn đầy sức sống”

Đến tham dự lễ, có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Đến dự có ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; gần 1.500 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố lân cận; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh từng chiến đấu giải phóng Bình Phước và đông đảo nhân dân tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đông Anh

Tại buổi lễ, bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước – đã phát biểu: " Với khí chất của người dân miền Đông "gian lao mà anh dũng". Trong suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Bình Phước luôn tỏ rõ chí khí kiên trung, quật cường, sẵn sàng hy sinh của cải và tính mạng cho sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi.

Cùng quân dân miền Đông và cả nước làm nên nhiều chiến công vang dội. Mỗi thời kỳ cách mạng, trên mảnh đất thân yêu này đều có những sự kiện, phong trào đấu tranh nổi bật, tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của dân tộc, mãi mãi trở thành niềm tự hào của quê hương Bình Phước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đông Anh

Đó là chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài năm 1965 thắng lợi, sự kiện "Đồng Xoài rực lửa chiến công" đã đi vào lịch sử, làm thất bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt", buộc đế quốc Mỹ phải bị động chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ", ồ ạt đưa quân vào tham chiến tại miền Nam".

Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bình Phước đã bước vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội. Bà Hạnh cho biết: Năm 2024, quy mô kinh tế của Bình Phước đạt hơn 115 ngàn tỷ đồng, tăng gấp gấp 92 lần so với lúc mới tái lập tỉnh năm 1997; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4% - mức cao so với bình quân chung cả nước.

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Phước đến nay xấp xỉ đạt 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%; thu nhập bình quân đầu người trên 108 triệu đồng; hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và ngày càng hoàn thiện.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (hàng đầu, từ phải qua) tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đông Anh

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đông Anh

Cùng với đó, các khu công nghiệp, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc…

Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Phước hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững vào năm 2030, là "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam bộ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng vật kỷ niệm đến Chủ tịch nước. Ảnh: Đông Anh

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh: "50 năm trước, chiến thắng An Lộc, chiến thắng Phước Long là thành quả trực tiếp của 3 cánh quân miền Đông Nam bộ, đã góp phần giải phòng một vùng đất rộng lớn phía Tây Bắc Sài Gòn. Mở ra vùng an toàn để giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bình Phước – từ một vùng đất đói nghèo, chiến trường ác liệt năm xưa. Nay, đã trở thành một miền đất tràn đầy sức sống".

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đông Anh

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Tỉnh Bình Phước đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ - nhất là sau ngày tái lập tỉnh từ năm 1997 đến nay. Điều này cho thấy một quê hương anh hùng, với ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong gian khó.

Với những đóng góp to lớn trong suốt quá trình kháng chiến, kiến thiết và dựng xây quê hương, đất nước, tỉnh Bình Phước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt hôm nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Bình Phước tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng.

Vinh danh 50 công dân Bình Phước ưu tú. Ảnh: Đông Anh

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2025), tỉnh Bình Phước tổ chức bình chọn "Công dân Bình Phước ưu tú" và vinh danh tại lễ kỷ niệm.

Trên cơ sở 100 cá nhân được đề cử, phân bổ trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh, Hội đồng bình chọn đã triển khai thực hiện quy trình xét chọn, đi đến thống nhất, đồng thời tiến hành phổ biến, tuyên truyền rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân. Sau thời gian triển khai thực hiện, ngày 20/3/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND công nhận và vinh danh 50 "Công dân Bình Phước ưu tú".