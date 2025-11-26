Chủ tịch TP.HCM yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc cho cấp xã

Khẩn trương gỡ vướng cho cấp xã theo đúng hạn cuối

Thực hiện Công văn 171/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo toàn diện các đầu mối liên quan khẩn trương vào cuộc.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu khắc phục mọi khó khăn cho cấp xã khi thực hiện chính quyền hai cấp. Ảnh: H.V

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu nghiên cứu kỹ nội dung chỉ đạo của Chính phủ, bám sát chức năng và thẩm quyền để tập trung xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cấp xã.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước 25/12/2025. Riêng Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tham mưu báo cáo lên UBND TP trước 30/12/2025 để gửi Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Chỉ đạo nêu rõ tinh thần chủ động, khẩn trương, không để kéo dài tình trạng ách tắc, bảo đảm mọi nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý tài sản công, cơ sở vật chất và hạ tầng số được giải quyết đúng hạn.

Xử lý dứt điểm 4 nhóm vấn đề trọng tâm

Trước đó, Công văn 171/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo của Chính phủ gửi các địa phương, yêu cầu phải tập trung giải quyết triệt để những khó khăn, bất cập đang tồn tại trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Chỉ đạo nhấn mạnh bốn nhóm nhiệm vụ lớn.

Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu đến hết năm 2025, mọi vướng mắc của cấp xã phải được giải quyết triệt để. Ảnh: C.H

Về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền: Các tỉnh, thành phải tiếp tục đánh giá tính khả thi của hệ thống pháp luật liên quan; chủ động điều chỉnh, hướng dẫn hoặc đề xuất sửa đổi kịp thời. Với những nhiệm vụ thuộc cấp huyện đã được giao xuống cấp xã nhưng phát sinh vướng mắc, UBND cấp tỉnh phải linh hoạt chỉ đạo và phân rõ trách nhiệm, đảm bảo tháo gỡ kịp thời.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp xã: Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương coi đây là nhiệm vụ cấp bách. Đến cuối tháng 12/2025, phải cơ bản tháo gỡ xong những khó khăn liên quan đến sắp xếp bộ máy, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, bổ sung cán bộ chuyên môn và triển khai tuyển dụng, điều động, luân chuyển theo quy định. Nhân sự chuyên môn các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, CNTT, giáo dục, y tế… phải được bổ sung đầy đủ.

Về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công: Các địa phương cần tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp trụ sở và tài sản công; cải tạo và mua sắm trang thiết bị để bảo đảm điều kiện hoạt động cho cấp xã.

Về trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin: Ban Chỉ đạo yêu cầu khắc phục ngay tình trạng thiếu thiết bị làm việc, đường truyền, tín hiệu; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số để kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm xử lý hồ sơ nhanh gọn, minh bạch.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Chậm nhất đến hết năm 2025, toàn bộ khó khăn ở cấp xã phải được xử lý dứt điểm.