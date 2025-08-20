Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: MTTQVN

Bày tỏ vui mừng khi tiếp Đại sứ Hà Vĩ trong thời điểm hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước đang hân hoan hướng đến các ngày Lễ kỷ niệm trọng đại của hai nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, toàn Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây là dấu mốc quan trọng để Việt Nam nhìn lại quá trình cách mạng hào hùng của dân tộc, hướng đến kỷ nguyên phát triển mới; cũng là dịp để hai nước cùng nhau ôn lại những năm tháng lịch sử mà hai Đảng, hai nước, Nhân dân hai nước kề vai sát cánh, vượt qua gian khổ, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao thời gian qua quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì xu thế phát triển tốt đẹp. Đặc biệt là hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết với tần suất cao, tin cậy chính trị được tăng cường, thể hiện tình cảm gắn bó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống “đồng chí, anh em” giữa hai Đảng, hai nước.

Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên đã không ngừng tiếp thêm động lực, duy trì xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương, giúp cho các công việc hợp tác đạt được tiến triển mới, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hợp tác thực chất giữa hai nước có nhiều điểm sáng, đột phá mới. Kết nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn đạt tiến triển đột phá. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MTTQVN

Nhắc tới mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ngày càng được củng cố, phát triển, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp đạt được trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc và giao lưu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh biên giới phía Bắc với Chính hiệp 2 địa phương của Trung Quốc vào tháng 4/2025 vừa qua tại Trung Quốc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông; tập trung triển khai những dự án lớn, mang tính biểu tượng, trong đó đặc biệt quan tâm đến các tuyến đường sắt tiêu chuẩn kết nối hai nước… Hai bên tích cực mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ để đây sẽ trở thành điểm sáng mới, động lực tăng trưởng mới của quan hệ Việt - Trung...



Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm Đại sứ Hà Vĩ. Ảnh: MTTQVN

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận quà lưu niệm từ Đại sứ Hà Vĩ. Ảnh: MTTQVN

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Đại sứ Hà Vĩ cho biết, hình ảnh Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng với nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Đại sứ.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Vĩ trân trọng chuyển lời chào và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh tới Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong thời gian qua, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Hai nước đã hình thành được nền kinh tế vượt trội, trong đó Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hợp tác kinh tế, văn hóa, thương mại song phương.

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát huy tinh thần đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã và đang tiến hành việc sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, tạo tiền đề cho Việt Nam phát triển trong thời gian tới.

Đại sứ Hà Vĩ mong muốn trên cương vị công tác của mình sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ đó góp phần cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.