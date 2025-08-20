Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tại phiên trù bị

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh H.D

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức với 178 đại biểu chỉ định và 22 đại biểu đương nhiên đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Điều hành phiên thứ nhất của Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của Đại hội; tập trung vào nội dung trọng tâm, chủ đề Đại hội, góp phần tạo nên thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá cao sự tương tác, phối hợp và nỗ lực lớn của các Ban, đơn vị Cơ quan MTTQ Việt Nam, cùng với Đảng ủy Cơ quan hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị Đại hội, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự, Đại sẽ diễn ra đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam trinh bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh H.D

Tại phiên trù bị, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, bầu Đoàn Thư ký Đại hội và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã thông qua dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội, thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với cả nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hướng đến 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.