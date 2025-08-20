Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Trưa 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng vào các văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Các văn kiện đã được Đại hội thống nhất cao, thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, hiện tại chỉ định 22 đồng chí (khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, hiện tại chỉ định 7 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.



Quang cảnh đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu bế mạc, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, để hoàn thành được những sứ mệnh cao cả của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cùng với đó, Đảng bộ sẽ thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ Mặt trận, các đoàn thể nhân dân là người sâu sát với cuộc sống của nhân dân. Dân thiếu đói, hoạn nạn, thiên tai, bão lũ phải biết, chủ động giúp đỡ nhân dân, vượt quá khả năng phải báo cáo với cấp ủy để đề xuất với chính quyền giúp đỡ, không để người dân khó khăn.

Đảng bộ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho mọi hoạt động cả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới căn bản toàn diện tầm nhìn, phương pháp tư duy, cách nghĩ, cách làm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, thật sự hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bộ máy mới phải có tư tưởng mới, tầm nhìn mới, cách làm mới và kết quả mới".

Trong nhiệm kỳ tới, sẽ chủ động đổi mới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, tăng cường xây dựng Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong cơ quan trước hết là người đứng đầu cấp ủy; đặc biệt là nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc, chân thành với đồng chí, đồng nghiệp.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội biểu thị niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; tin tưởng vào sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động của cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra; đồng lòng chung sức cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, văn minh, mọi người mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.