Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Bước phát triển mới về quy mô và tính chất hoạt động

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của Đảng bộ về quy mô và tính chất hoạt động.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện, đồng bộ, khách quan, sâu sắc kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đánh giá đúng đắn ưu điểm, hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhằm xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng vì dân, dân tin Đảng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại hội cũng có nhiệm vụ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”; Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng, Đại hội sẽ hội tụ trí tuệ, thống nhất ý chí và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan trong tình hình mới.

Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của Đại hội.

"Chắc chắn Đại hội chúng ta sẽ xác định được phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp khả thi, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng công sức của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với hơn 500 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 15 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của các cơ quan tham mưu giúp việc chung, các đơn vị sự nghiệp của MTTQ Việt Nam phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Từ đó, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh thế giới, trong nước chịu hậu quả nặng nề bởi đại dịch Covid-19; tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố bất ngờ phát sinh, chưa có tiền lệ, tác động nhiều mặt đến kinh tế-xã hội nước ta.

Trước những thách thức và khó khăn đan xen, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.



Nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của MTTQ Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi từng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ...

Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Từ đó, góp phần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.