TP.HCM sẽ cho vay đến 200 tỷ đồng đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh

TP.HCM cho vay đến 200 tỷ đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh

Sáng 23/11, tại TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Cục Điện ảnh và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương” trong chuỗi hoạt động Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Phiên thảo luận đầu về thực trạng thu hút đoàn làm phim ở các địa phương nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Phiên thảo luận thứ 2 về định hướng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút sản xuất phim tại các địa phương với sự điều phối của ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Tham gia có các diễn giả: Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt, PGS.TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”. Ảnh: L.G

Các ý kiến tại hội thảo cho thấy TP.HCM đang nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm văn hóa sáng tạo của cả nước, với định hướng thu hút dự án phim quốc tế, phát triển du lịch điện ảnh và góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thành phố tạo nhiều cơ chế để các nhà làm phim phát huy khả năng sáng tạo của mình, mong muốn của TP.HCM là thu hút thêm nhiều nhà làm phim đến để viết nên những câu chuyện về "Hòn ngọc Viễn Đông" đang vươn mình mạnh mẽ.

"TP.HCM có hệ thống kênh rạch dày đặc, chúng ta có thể tưởng tượng TP.HCM như Venice 2. Sau quá trình hợp nhất, TP.HCM có núi, sông, biển đa dạng địa hình để các nhà làm phim sáng tạo.

Chúng tôi có rừng sinh quyển thiên nhiên còn nguyên sơ, điều đó có thể thấy Cần Giờ. Đặc khu Côn Đảo với những câu chuyện lịch sử nay đã vươn mình thành đảo ngọc. Cùng với đó, TP.HCM đã và đang xây dựng không gian sáng tạo, không gian tổ chức và tôn vinh các hoạt động nghệ thuật điện ảnh", bà Thúy nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, để thu hút nhà làm phim, TP.HCM cho vay đến 200 tỷ đối với lĩnh vực ưu tiên

Bên cạnh đó, bà Thúy còn cho biết cơ chế hỗ trợ đặc biệt của TP.HCM để thu hút nhà làm phim. Bà nói thêm: "Chúng ta có đối tác công tư, quy định về pháp luật, nhưng để đồng bộ giữa các ngành văn hoá thể thao, ngành tài chính, xây dựng..., cần cơ chế đặc thù phải được cụ thể hóa hơn. Điều này trong thời gian tới, TP.HCM sẽ xúc tiến mạnh mẽ. Chúng ta cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ và chúng tôi đang trình UBND để có thể ban hành trong thời gian tới.

Nếu không có cơ chế cụ thể dành cho đội ngũ sáng tạo như các nhà làm phim trẻ, các cuộc thi phim trong học đường, trong cộng đồng dân cư, hoặc những nghị quyết cụ thể hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo thì khó thu hút được nhà làm phim".

Theo bà Thúy, UBND TP.HCM có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, có chính sách miễn thuế với dự án khởi nghiệp sáng tạo. Bà nói: "TP.HCM cho vay đến 200 tỷ đối với lĩnh vực ưu tiên, mà Công ty đầu tư tài chính TP.HCM chủ trì tham mưu lấy ý kiến HĐND ban hành, trong đó có lĩnh vực văn hoá điện ảnh".

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho rằng cần có liên kết vùng trong lĩnh vực điện ảnh, lấy hạt nhân là TP.HCM rồi làn tỏa đến các địa phương, các vùng trên cả nước. Bà đưa ra ý kiến: "Tại sao chúng ta chưa có bản đồ về các điểm đến làm phim từ một trục của trung tâm nào đó, ví dụ TP.HCM tỏa ra Đông Nam bộ và các địa phương khác?".

PGS.TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết: "Chúng ta cần có trung tâm hỗ trợ điện ảnh liên kết từ trung ương đến địa phương. Nhiều nhà làm phim đến các địa phương nhưng không biết liên hệ với ai để được hỗ trợ các thủ tục để triển khai. Họ lại phải liên hệ tôi rồi chuyển tiếp các đầu mối địa phương. TP.HCM đã có trung tâm hỗ trợ điện ảnh, cần nhân rộng để thu hút các nhà làm phim".

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận nỗ lực của các đại biểu đã cùng trao đổi một cách thẳng thắn, đầy trách nhiệm về hướng phát triển điện ảnh và cơ chế thu hút các đoàn làm phim.

Ông nhấn mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phim trong nước lẫn quốc tế, đồng thời tận dụng quá trình hợp tác để học hỏi kỹ thuật, công nghệ và nâng cao năng lực nhân sự.

Thứ trưởng cho rằng TP.HCM có tiềm năng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, doanh nghiệp dịch vụ phát triển, bối cảnh đa dạng, cùng lợi thế từ Nghị quyết cơ chế đặc thù.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, để đi vào thực tiễn, thành phố cần xây dựng bộ máy điều phối liên ngành, đủ thẩm quyền xử lý thủ tục, phối hợp với các sở, bảo đảm quy trình minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết cho đoàn phim.

Thứ trưởng cũng lưu ý yêu cầu chuẩn bị hạ tầng, điểm đến và dịch vụ đủ hấp dẫn, có bản sắc riêng, đồng thời đầu tư bài bản cho đào tạo nhân lực, từ các trường điện ảnh đến doanh nghiệp tư nhân. Ông khẳng định Bộ đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút thời gian cấp phép xuống còn vài ngày và Luật Điện ảnh mới được đánh giá là cởi mở trong khu vực.

Về lợi ích, Thứ trưởng nêu kinh nghiệm các quốc gia cho thấy phim ảnh luôn kéo theo tăng trưởng du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo nguồn thu ổn định. Việt Nam đã có nhiều ví dụ thành công, nếu TP.HCM triển khai hiệu quả, thành phố có thể trở thành điểm đến sản xuất phim mạnh mẽ hơn, hội nhập sâu hơn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng trong hai năm tới, TP.HCM có thể báo cáo một mô hình hoàn chỉnh để nhân rộng ra các địa phương khác, góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh quốc gia. Thứ trưởng cảm ơn sự đồng hành của thành phố và các đại biểu, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ để điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững.