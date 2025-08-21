Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” – Vì một Việt Nam thịnh vượng sắp diễn ra

Sự kiện do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, ANTV và lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số, đưa thông điệp về khát vọng Việt Nam đến với hàng triệu trái tim.

Tối 24/8 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” với chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng” sẽ diễn ra và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, vào lúc 20 giờ 10 phút.

Khúc tráng ca từ Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám 1945 là bản hùng ca vĩ đại của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Cũng trong ngày lịch sử ấy, lực lượng Công an nhân dân ra đời, trở thành nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, đồng hành cùng dân tộc qua mọi bước ngoặt.



Trải qua 80 năm, Công an nhân dân luôn kiên định lý tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.



Ra mắt từ năm 2016, “Sao Độc lập” đã trở thành chương trình thường niên được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đón chờ. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Sao Độc lập” còn là không gian chính luận, lan tỏa tinh thần yêu nước, tôn vinh những giá trị lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc.



Năm 2025, chương trình được xây dựng công phu với 3 chương, 15 tiết mục, kết hợp đa dạng các loại hình nghệ thuật: ca – múa – nhạc – lời bình, cùng công nghệ Hologram, laser, LED 3D. Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.



Ba chương nghệ thuật – Một thông điệp lớn



Chương 1 – “Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay” tái hiện hành trình giành độc lập tự do của dân tộc, từ cao trào cách mạng mùa Thu 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng Mùa Xuân 1975 đến những cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Công an nhân dân hiện lên như lá chắn thép bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh xã hội.



Chương 2 – “Hành trình dựng xây hòa bình” ca ngợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong hòa bình. Đây là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng, được viết nên bởi mồ hôi, công sức và cả những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức, y bác sĩ…



Chương 3 – “Khát vọng Việt Nam thịnh vượng” mở ra viễn cảnh tương lai, hướng tới mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh vào năm 2045 – tròn 100 năm thành lập nước. Thông điệp được gửi gắm: ngay hôm nay, toàn dân cần đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.



Với sự kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại, “Sao Độc lập 2025” hứa hẹn mang lại những giây phút hào hùng và lắng đọng. Đây sẽ là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về lịch sử, biết ơn những hy sinh của cha ông và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.



“Sao Độc lập” – Hành trình gần một thập kỷ



Khởi xướng từ năm 2016, “Sao Độc lập” được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã trở thành sự kiện chính luận – nghệ thuật uy tín, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đón chờ.



Qua mỗi kỳ, “Sao Độc lập” không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, mà còn khơi dậy niềm tin, cổ vũ khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trong đó, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại…