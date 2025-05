Chuyến bay chở xá lợi Đức Phật đến sân bay Tân Sơn Nhất



Ngày 2/5, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ cung rước xá lợi Đức Phật sang Việt Nam đã hạ cánh trong sáng nay.

Theo một nguồn tin của Dân Việt, chuyến bay ưu tiên của không quân Ấn Độ đến TP.HCM để cung rước xá lợi Đức Phật được thực hiện trên tàu bay C130.

Chuyến bay có số hiệu IFC0555 DEL-SGN đã hạ cánh lúc 7 giờ 30 phút. Chuyến bay do Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) phục vụ, tổ chức lễ đón tại nhà VIP A. Theo đó, công tác an ninh, an toàn đảm bảo cho phái đoàn đã được các đơn vị thắt chặt.

Các nhà sư đang chiêm bái xá lợi Đức Phật. Ảnh: IBC cung cấp - TTXVN phát

Được biết, Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được nhà khảo cổ người Anh phát hiện năm 1898. Bảo vật hiện đang được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia tại New Delhi.

Xá lợi của Đức Phật tới Việt Nam để trưng bày trong dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM trong khoảng thời gian từ ngày 6-8/5. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa Ấn Độ, Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Theo đó, trong khoảng thời gian có mặt tại Việt Nam (khoảng 20 ngày, từ ngày 2-21/5), Xá lợi của Đức Phật sẽ được đưa qua 4 tỉnh thành gồm TP.HCM, Tây Ninh, Hà Nội và Hà Nam.