Chuyên gia hiến kế phát triển tour du lịch Hà Nội - Lai Châu nhằm hút khách quốc tế

Nhiều sản phẩm du lịch ở Lai Châu hấp dẫn du khách

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ngành du lịch của tỉnh đã bước đầu khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia. Điều này thể hiện qua việc xây dựng và phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng, tiêu biểu như bản du lịch cộng đồng ASEAN Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ cũ) hay sản phẩm du lịch mạo hiểm dù lượn “Bay trên nóc nhà Đông Dương”, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm xúc tiến phát triển các tuor du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Kháng, tỉnh Lai Châu hiện có 2 khu du lịch, 21 điểm du lịch cấp tỉnh, 1 điểm du lịch cộng đồng ASEAN và 3 sản phẩm du lịch lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 138 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 35 khách sạn từ 1 đến 3 sao với tổng cộng hơn 1.500 phòng. Bên cạnh đó là 150 nhà hàng phục vụ du khách với nhiều món ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng 16 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Ngoài ra, Lai Châu đang triển khai dự án tuyến đường kết nối cao tốc Lai Châu – Lào Cai với Hà Nội, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 2 giờ, đồng thời loại bỏ các đoạn đường cong cua nguy hiểm và độ dốc lớn trên đèo Hoàng Liên (Ô Quy Hồ).

Ông Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đẩy mạnh quảng bá du lịch Lai Châu tới thị trường khách quốc tế

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian qua, hoạt động hợp tác du lịch giữa Hà Nội và Lai Châu đã phát triển mạnh mẽ theo hướng hai chiều. Tỉnh Lai Châu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những điểm đến chất lượng nhất để đưa vào sản phẩm tour của các doanh nghiệp, nhằm thu hút dòng khách mục tiêu inbound từ Hà Nội.

Ông Hiếu cho hay, các doanh nghiệp lữ hành có thể trao đổi về dự kiến sản phẩm, kinh nghiệm xây dựng giá bán, cấu trúc chi phí, lịch trình mẫu, chiến lược marketing cũng như định vị thương hiệu du lịch Lai Châu. Qua đó, mỗi doanh nghiệp đều có thể phát triển những sản phẩm ưu tiên, nổi bật dành cho tuyến du lịch đến Lai Châu.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trong định hướng chiến lược thu hút khách inbound, trọng tâm hợp tác giữa Hà Nội và Lai Châu cần tập trung vào việc đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến, quảng bá hình ảnh Lai Châu ra thị trường quốc tế. Hà Nội – với lợi thế là trung tâm đón khách quốc tế lớn – cùng các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội và các câu lạc bộ du lịch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin, giới thiệu sản phẩm, điểm đến đặc sắc của Lai Châu.

Qua đó, du khách quốc tế có thêm lựa chọn và đưa Lai Châu vào hành trình khám phá Việt Nam, khởi đầu từ Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nhận định rằng Lai Châu sở hữu nhiều điểm đến tạo ấn tượng mạnh với du khách. Trong đó, khu du lịch Cổng trời Ô Quý Hồ được đầu tư khá quy mô, có nhiều hạng mục trải nghiệm hấp dẫn và có khả năng đón các đoàn lớn lên đến khoảng 500 khách.

Tuy vậy, ông Đạt cho rằng khu vực tổ chức hội nghị tại đây còn khá nhỏ, cần được nâng cấp hạ tầng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách quốc tế lẫn khách nội địa.

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bản Sin Suối Hồ hiện thu hút đông đảo du khách nhờ vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Nếu được đầu tư bài bản trong xây dựng và phát triển, Sin Suối Hồ hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những làng du lịch cộng đồng hàng đầu thế giới.

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 cũng sở hữu cảnh quan đẹp và giàu trải nghiệm, song quy mô hiện tại còn khá hạn chế. Việc rà soát lại số lượng homestay để xác định khả năng đáp ứng khách lưu trú là điều cần thiết. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu nên xem xét quy hoạch mở rộng điểm du lịch Lao Chải 1 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.



Theo bà Đặng Thị Thọ, Trưởng Đại diện Phoenix Voyages, trong quá trình khảo sát tại các bản du lịch cộng đồng ở Lai Châu, đoàn nhận thấy ở đâu cũng có du khách quốc tế. Điều này cho thấy các sản phẩm du lịch mà Lai Châu đang xây dựng hoàn toàn đủ sức hấp dẫn và xứng đáng để tiếp cận thị trường quốc tế.

Bà Thọ cho biết thêm, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang tìm kiếm chính những sản phẩm đặc thù như vậy để đưa vào tour dành cho khách nước ngoài.

Bà Đặng Thị Thọ - Trưởng Đại diện Phoneix Voyages phát biểu. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, tôi nhận thấy hầu hết các bản du lịch cộng đồng ở Lai Châu đều chưa có số hotline về y tế. Trong trường hợp du khách đi trekking hoặc ăn uống gặp vấn đề, việc không biết liên hệ với ai để xử lý là một hạn chế lớn. Theo tôi, mỗi homestay nên được trang bị một túi sơ cứu, khi du khách nhìn thấy sự chuẩn bị bài bản như vậy, họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Bên cạnh đó, cần công khai số hotline để khi xảy ra tình huống khẩn cấp, du khách có thể dễ dàng liên hệ cấp cứu.

Đoàn đánh giá khá hài lòng về hai bản Sì Thâu Chải và Lao Chải 1. Riêng tại bản Sin Suối Hồ, cần chú trọng hơn đến vấn đề vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc sắp xếp chợ phiên sao cho gọn gàng và ngăn nắp hơn.

Động Pu Sam Cáp là điểm đến rất đẹp, lại nằm gần trung tâm, thuận tiện cho di chuyển. Tuy nhiên, lối đi trong động khá trơn, vì vậy, cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, khám phá", bà Thọ nói.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Vũ Tuấn Phong – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Spo đưa ra đề xuất rằng Lai Châu nên tập trung vào hai thế mạnh cốt lõi, cũng chính là hai concept chủ đạo: du lịch cộng đồng và trekking. Trên cơ sở đó, tỉnh có thể xây dựng một chiến dịch truyền thông mang thông điệp “Dễ dàng đến Lai Châu”.

Theo ông Phong, từ trước đến nay, trong suy nghĩ của nhiều du khách, hành trình đến Lai Châu thường gắn với cảm giác xa và vất vả. Vì vậy, việc triển khai chiến dịch “Dễ dàng đến Lai Châu” là rất cần thiết, nhằm thay đổi nhận thức và tạo động lực thu hút khách đến với địa phương.

Ông Vũ Tuấn Phong – Giám đốc Công ty TNHH du lịch Spo phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Phong, để thực hiện hiệu quả chiến lược này, trước hết cần có các chính sách hỗ trợ và phát triển các điểm đến. Thứ hai, cần tăng cường hợp tác với các hãng xe liên tỉnh trên tuyến Hà Nội – Lai Châu, cũng như các đơn vị vận chuyển phục vụ du khách tham quan địa phương.

Về du lịch cộng đồng, nên xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và dịch vụ đón tiếp du khách cho các bản như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải… Đồng thời, các bản nên phát triển thêm các hoạt động trải nghiệm gắn liền với đời sống bản địa, như đi dạo khám phá bản làng, bay dù lượn, cắm trại, tham gia làm nông hay các hoạt động văn hóa dân gian. Khi triển khai đầy đủ, những trải nghiệm này sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng tour và ấn tượng về Lai Châu.