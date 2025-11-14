Chủ đề nóng

Du lịch
Thứ sáu, ngày 14/11/2025 21:56 GMT+7

Chuyên gia hiến kế phát triển tour du lịch Hà Nội - Lai Châu nhằm hút khách quốc tế

Thanh Ngân Thứ sáu, ngày 14/11/2025 21:56 GMT+7
Tại buổi tọa đàm xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phối hợp với Sở Du lịch TP.Hà Nội tổ chức sáng 14/11, đại diện các doanh nghiệp lữ hành inbound (quốc tế) đã đưa ra nhiều gợi ý, đề xuất cụ thể để có thể hút khách du lịch quốc tế đến với Lai Châu.
Nhiều sản phẩm du lịch ở Lai Châu hấp dẫn du khách

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ngành du lịch của tỉnh đã bước đầu khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia. Điều này thể hiện qua việc xây dựng và phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng, tiêu biểu như bản du lịch cộng đồng ASEAN Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ cũ) hay sản phẩm du lịch mạo hiểm dù lượn “Bay trên nóc nhà Đông Dương”, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm xúc tiến phát triển các tuor du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Kháng, tỉnh Lai Châu hiện có 2 khu du lịch, 21 điểm du lịch cấp tỉnh, 1 điểm du lịch cộng đồng ASEAN và 3 sản phẩm du lịch lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 138 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 35 khách sạn từ 1 đến 3 sao với tổng cộng hơn 1.500 phòng. Bên cạnh đó là 150 nhà hàng phục vụ du khách với nhiều món ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng 16 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Ngoài ra, Lai Châu đang triển khai dự án tuyến đường kết nối cao tốc Lai Châu – Lào Cai với Hà Nội, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 2 giờ, đồng thời loại bỏ các đoạn đường cong cua nguy hiểm và độ dốc lớn trên đèo Hoàng Liên (Ô Quy Hồ).

Ông Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đẩy mạnh quảng bá du lịch Lai Châu tới thị trường khách quốc tế

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian qua, hoạt động hợp tác du lịch giữa Hà Nội và Lai Châu đã phát triển mạnh mẽ theo hướng hai chiều. Tỉnh Lai Châu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những điểm đến chất lượng nhất để đưa vào sản phẩm tour của các doanh nghiệp, nhằm thu hút dòng khách mục tiêu inbound từ Hà Nội.

Ông Hiếu cho hay, các doanh nghiệp lữ hành có thể trao đổi về dự kiến sản phẩm, kinh nghiệm xây dựng giá bán, cấu trúc chi phí, lịch trình mẫu, chiến lược marketing cũng như định vị thương hiệu du lịch Lai Châu. Qua đó, mỗi doanh nghiệp đều có thể phát triển những sản phẩm ưu tiên, nổi bật dành cho tuyến du lịch đến Lai Châu.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trong định hướng chiến lược thu hút khách inbound, trọng tâm hợp tác giữa Hà Nội và Lai Châu cần tập trung vào việc đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến, quảng bá hình ảnh Lai Châu ra thị trường quốc tế. Hà Nội – với lợi thế là trung tâm đón khách quốc tế lớn – cùng các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội và các câu lạc bộ du lịch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin, giới thiệu sản phẩm, điểm đến đặc sắc của Lai Châu.

Qua đó, du khách quốc tế có thêm lựa chọn và đưa Lai Châu vào hành trình khám phá Việt Nam, khởi đầu từ Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nhận định rằng Lai Châu sở hữu nhiều điểm đến tạo ấn tượng mạnh với du khách. Trong đó, khu du lịch Cổng trời Ô Quý Hồ được đầu tư khá quy mô, có nhiều hạng mục trải nghiệm hấp dẫn và có khả năng đón các đoàn lớn lên đến khoảng 500 khách.

Tuy vậy, ông Đạt cho rằng khu vực tổ chức hội nghị tại đây còn khá nhỏ, cần được nâng cấp hạ tầng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách quốc tế lẫn khách nội địa.

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bản Sin Suối Hồ hiện thu hút đông đảo du khách nhờ vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Nếu được đầu tư bài bản trong xây dựng và phát triển, Sin Suối Hồ hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những làng du lịch cộng đồng hàng đầu thế giới.

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 cũng sở hữu cảnh quan đẹp và giàu trải nghiệm, song quy mô hiện tại còn khá hạn chế. Việc rà soát lại số lượng homestay để xác định khả năng đáp ứng khách lưu trú là điều cần thiết. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu nên xem xét quy hoạch mở rộng điểm du lịch Lao Chải 1 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Theo bà Đặng Thị Thọ, Trưởng Đại diện Phoenix Voyages, trong quá trình khảo sát tại các bản du lịch cộng đồng ở Lai Châu, đoàn nhận thấy ở đâu cũng có du khách quốc tế. Điều này cho thấy các sản phẩm du lịch mà Lai Châu đang xây dựng hoàn toàn đủ sức hấp dẫn và xứng đáng để tiếp cận thị trường quốc tế.

Bà Thọ cho biết thêm, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang tìm kiếm chính những sản phẩm đặc thù như vậy để đưa vào tour dành cho khách nước ngoài.

Bà Đặng Thị Thọ - Trưởng Đại diện Phoneix Voyages phát biểu. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, tôi nhận thấy hầu hết các bản du lịch cộng đồng ở Lai Châu đều chưa có số hotline về y tế. Trong trường hợp du khách đi trekking hoặc ăn uống gặp vấn đề, việc không biết liên hệ với ai để xử lý là một hạn chế lớn. Theo tôi, mỗi homestay nên được trang bị một túi sơ cứu, khi du khách nhìn thấy sự chuẩn bị bài bản như vậy, họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Bên cạnh đó, cần công khai số hotline để khi xảy ra tình huống khẩn cấp, du khách có thể dễ dàng liên hệ cấp cứu.

Đoàn đánh giá khá hài lòng về hai bản Sì Thâu Chải và Lao Chải 1. Riêng tại bản Sin Suối Hồ, cần chú trọng hơn đến vấn đề vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc sắp xếp chợ phiên sao cho gọn gàng và ngăn nắp hơn.

Động Pu Sam Cáp là điểm đến rất đẹp, lại nằm gần trung tâm, thuận tiện cho di chuyển. Tuy nhiên, lối đi trong động khá trơn, vì vậy, cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, khám phá", bà Thọ nói.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Vũ Tuấn Phong – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Spo đưa ra đề xuất rằng Lai Châu nên tập trung vào hai thế mạnh cốt lõi, cũng chính là hai concept chủ đạo: du lịch cộng đồng và trekking. Trên cơ sở đó, tỉnh có thể xây dựng một chiến dịch truyền thông mang thông điệp “Dễ dàng đến Lai Châu”.

Theo ông Phong, từ trước đến nay, trong suy nghĩ của nhiều du khách, hành trình đến Lai Châu thường gắn với cảm giác xa và vất vả. Vì vậy, việc triển khai chiến dịch “Dễ dàng đến Lai Châu” là rất cần thiết, nhằm thay đổi nhận thức và tạo động lực thu hút khách đến với địa phương.

Ông Vũ Tuấn Phong – Giám đốc Công ty TNHH du lịch Spo phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Phong, để thực hiện hiệu quả chiến lược này, trước hết cần có các chính sách hỗ trợ và phát triển các điểm đến. Thứ hai, cần tăng cường hợp tác với các hãng xe liên tỉnh trên tuyến Hà Nội – Lai Châu, cũng như các đơn vị vận chuyển phục vụ du khách tham quan địa phương.

Về du lịch cộng đồng, nên xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và dịch vụ đón tiếp du khách cho các bản như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải… Đồng thời, các bản nên phát triển thêm các hoạt động trải nghiệm gắn liền với đời sống bản địa, như đi dạo khám phá bản làng, bay dù lượn, cắm trại, tham gia làm nông hay các hoạt động văn hóa dân gian. Khi triển khai đầy đủ, những trải nghiệm này sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng tour và ấn tượng về Lai Châu.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

