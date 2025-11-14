Nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á Trần Ngọc Bích bị khởi tố

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Trần Ngọc Bích, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Bắc Á.

Trong quá trình xác minh, nhà chức trách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bích (51 tuổi, trú phường Thanh Xuân), nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trần Ngọc Bích, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, bà Bích bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc giảm giá các tour du lịch trong và ngoài nước nhằm thu hút khách ký hợp đồng, chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, bà không tổ chức tour như cam kết và chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người đã giao tài sản, chuyển tiền cho Trần Ngọc Bích hoặc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bắc Á nhưng chưa trình báo, sớm liên hệ để được giải quyết theo quy định. Người dân có thể đến trụ sở cơ quan điều tra tại 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội; liên hệ Điều tra viên Nguyễn Chu Chiến hoặc cán bộ điều tra Nguyễn Quang Nghị, số điện thoại 098.108.9995.

Người bị hại cần cung cấp bản chính các chứng từ như phiếu thu tiền, hợp đồng du lịch (nếu có), cùng sao kê giao dịch, giấy nộp tiền, giấy biên nhận hoặc tài liệu thể hiện việc chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty Bắc Á hoặc vào tài khoản của bà Bích.

Công an TP Hà Nội cho biết nếu hết thời hạn điều tra mà các cá nhân liên quan không đến trình báo, hồ sơ vụ án sẽ được hoàn tất và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để truy tố bị can theo quy định.