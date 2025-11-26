Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 16:19 GMT+7

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 26/11/2025 16:19 GMT+7
Các chuyên gia không muốn nông dân trồng lúa 3 vụ/năm bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đất nông nghiệp nhanh hơn tại ĐBSCL. Song song đó, các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong thời gian tới.
Trồng lúa 3 vụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đất

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ và Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao sức khỏe đất trồng trọt phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại vùng ĐBSCL”.

Ông Nguyễn Quang Hải – Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phát biểu về lúa vụ 3 tại hội thảo “Giải pháp nâng cao sức khỏe đất trồng trọt phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại vùng ĐBSCL”. Ảnh: H.X

Tại đây, ông Nguyễn Quang Hải – Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cho biết, dự án điều tra, đánh giá tài nguyên đất quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây cho thấy, trong tổng diện tích điều tra đất nông nghiệp hơn 11,5 triệu ha, có hơn 5 triệu ha đất bị thoái hóa (chiếm 44%).

Theo ông Hải, bên cạnh các hiện tượng do biến đổi khí hậu, có nhiều nguyên nhân thoái hóa đất xảy ra do ảnh hưởng của thực trạng thâm canh liên tục, gieo sạ giống lúa năng suất cao, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Trong đó, thực trạng thâm canh liên tục khiến đất không được nghỉ ngơi. Đối với việc sử dụng giống năng suất cao, tuy giúp vụ mùa bội thu nhưng cũng lấy đi một cái lượng dinh dưỡng rất lớn từ đất, ảnh hưởng đến sức khỏe đất về lâu dài.

Về sử dụng phân bón, trong những năm qua, thống kê cho thấy liên tục tăng, từ 1961 đến 2022, nông dân bón tăng hơn 10 lần/ha so với giai đoạn trước. Việt Nam cũng là nằm trong top 20 quốc gia sử dụng phân bón nhiều nhất trên thế giới.

Về sử dụng phân bón cho lúa tại ĐBSCL, người dân đang sử dụng phân đạm ở mức trung bình, nhưng đối với lân và kali sử dụng tương đối cao ở cả 3 vụ (Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông)...

PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết, hệ thống đê bao 3 vụ và các công trình ngăn mặn vô tình khiến mực nước ngầm ở tầng mặt duy trì ở mức cao, các vi sinh vật hiếu khí bị thay thế bằng vi sinh vật yếm khí, tạo độc chất hữu cơ và làm giảm chất lượng đất. Ảnh: H.X

PGS.TS Lê Anh Tuấn – nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (nay là Viện Mekong) – Đại học Cần Thơ thì cho rằng, hệ thống đê bao 3 vụ và các công trình ngăn mặn vô tình khiến mực nước ngầm ở tầng mặt duy trì ở mức cao, các vi sinh vật hiếu khí bị thay thế bằng vi sinh vật yếm khí, tạo độc chất hữu cơ và làm giảm chất lượng đất.

Đặc biệt, đối với vùng trồng cây ăn trái, hoa màu, cây kiểng… chỉ cần đất ngập nước vài ngày, khả năng khuếch tán oxy giảm vài ngàn lần, làm chất lượng đất nhanh chóng suy giảm.

Đề xuất giảm trồng lúa 3 vụ, tăng sử dụng phân hữu cơ, mở rộng mô hình luân canh để tăng sức khỏe đất

Theo PGS.TS Trần Văn Dũng (Khoa Khoa học đất, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ), suy giảm độ phì nhiêu đất đang trở thành thách thức lớn của sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL, nơi được xem là vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả nước.

Các chuyên gia không muốn nông dân trồng lúa 3 vụ/năm bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đất nông nghiệp nhanh hơn tại ĐBSCL. Ảnh: H.X

Những tác động như thâm canh 3 vụ lúa liên tục, mất phù sa do hệ thống đê bao khép kín, lạm dụng phân bón vô cơ cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã và đang làm suy thoái đất nhanh hơn.

Theo FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc) và nhiều đánh giá quốc tế, các dạng suy thoái đất phổ biến ở vùng nhiệt đới như xói mòn, nghèo dinh dưỡng, mặn hóa, phèn hóa và suy thoái sinh học đều thể hiện rõ ở ĐBSCL.

Trong hệ thống thâm canh 3 vụ lúa trên đất phù sa, các biểu hiện suy thoái đất diễn ra rõ rệt. Một nghiên cứu dài hạn của các chuyên gia Đại học Cần Thơ cho thấy, năng suất lúa giảm trung bình 16,6% chỉ sau 8 năm. Nguyên nhân được xác định là đất bạc màu và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào phân vô cơ. Bên cạnh đó, đất ngập nước quanh năm trong mô hình canh tác 3 vụ tạo điều kiện yếm khí kéo dài. Các vi sinh vật hiếu khí bị thay thế bằng vi sinh vật yếm khí, tạo độc chất hữu cơ và làm giảm chất lượng đất.

Không chỉ đất lúa, ông Dũng cho biết, tình trạng suy thoái đất cũng diễn ra mạnh trên đất vườn cây ăn trái lâu năm. Từ đó, dẫn đến hệ quả đa chiều, vừa giảm năng suất, chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng, lợi nhuận giảm, đe dọa tính bền vững của nông nghiệp. Đồng thời, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nước do rửa trôi phân bón, phát thải khí nhà kính, xói mòn, sạt lở, mặn hóa và phèn hóa.

Từ thực trạng trên, các chuyên gia đề xuất giảm trồng lúa 3 vụ, khuyến khích sử dụng phân hữu cơ và các vật liệu cải tạo đất. Ngoài ra, mở rộng mô hình luân canh, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp theo từng nhóm đất như tôm - lúa cho vùng mặn, khóm - mía - rau chịu phèn cho vùng phèn và các mô hình trái cây, lúa - màu cho vùng phù sa.

Các chuyên gia còn đề xuất có chính sách quản lý nước phù hợp cho toàn vùng ĐBSCL. Bởi quản lý nước cũng như các công trình thuỷ lợi liên quan trực tiếp đến sức khỏe đất.

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Việc Cuba trồng lúa thành công có sự hỗ trợ của các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam trong Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba. Nhiều giống lúa VIBA (viết tắt của Việt Nam và Cuba) đã được các kỹ sư nông nghiệp hai nước Việt Nam-Cuba nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp đất nước Cuba anh em từng bước tự chủ về an ninh lương thực.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Nhà nông
Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Nhà nông
Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quốc gia từng mua nhiều gạo thứ hai của Việt Nam đang có kế hoạch xây 100 kho chứa lúa gạo để làm gì?

Nhà nông
Quốc gia từng mua nhiều gạo thứ hai của Việt Nam đang có kế hoạch xây 100 kho chứa lúa gạo để làm gì?

Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng

Nhà nông
Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng

 Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng
Nhà nông

 Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng

Nhà nông

Sáng ngày 26/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33
Thể thao

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Thể thao

Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33; Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa; Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok; Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona; David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”.

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện
Lào Cai thi đua yêu nước

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện

Lào Cai thi đua yêu nước

Do nhiệt độ giảm sâu, sáng sớm nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên của mùa lạnh năm 2025 đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn
Nhà nông

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhà nông

Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc
Thế giới

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc

Thế giới

Trong cuộc họp tại Kiev tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đưa ra đánh giá ảm đạm về Ukraine - theo NBC News. Ông Driscoll nói với phía Ukraine rằng quân đội của họ đang phải đối mặt với tình huống thảm khốc trên chiến trường và sẽ phải chịu thất bại sắp xảy ra trước lực lượng Nga.

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Đó là cam kết của ông Hoàng Đại Thắng – Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết (Lai Châu) tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2025.

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11) cho thấy sự cải thiện rõ rệt của tâm lý thị trường khi lực cầu quay trở lại một cách chủ động, đẩy đồng loạt các chỉ số ở các nhóm ngành đi lên trong sắc xanh.

Đại biểu Quốc hội: Có cần thiết thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh tại nước ngoài?
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Có cần thiết thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh tại nước ngoài?

Tin tức

Quy định cho phép thành lập Văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp đa chiều từ các đại biểu Quốc hội.

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng là Giám đốc giúp một Nghệ sĩ Ưu tú không phải nghỉ hưu sớm vì 'vừa thấp vừa mập'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng là Giám đốc giúp một Nghệ sĩ Ưu tú không phải nghỉ hưu sớm vì "vừa thấp vừa mập"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng chia sẻ, trong hành trình làm nghề của mình, chị luôn trân trọng một người thầy có ảnh hưởng đặc biệt lớn – đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng.

Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai
Kinh tế

Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai

Kinh tế

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuyển sang chế độ trực 24/24 giờ, rà soát nguy cơ ngập úng hạ tầng bay và chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước 'tiếp sức' giúp dân Gia Lai sau lũ
Tin tức

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước "tiếp sức" giúp dân Gia Lai sau lũ

Tin tức

Giữa bùn đất ngổn ngang ở xã Tuy Phước, Gia Lai, sau nhiều ngày nước rút, một nhóm chiến sĩ bộ đội và công an ngồi quây lại. Họ tranh thủ ăn vội quả trứng gà luộc, nhấp ngụm nước giữa giờ nghỉ hiếm hoi. Khuôn mặt ai cũng lấm lem, áo đẫm mồ hôi, tay còn dính bùn. Nhưng, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự quyết tâm giúp dân, dựng lại cuộc sống cho bà con vùng lũ, bất chấp vất vả, hiểm nguy.

Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 5 bồi hoàn cho trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan
Chuyển động Sài Gòn

Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 5 bồi hoàn cho trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan

Chuyển động Sài Gòn

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa thông báo đã thực hiện chi trả đợt 5 số tiền hơn 205 tỷ đồng cho các trái chủ bị thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, nâng tổng số tiền đã thanh toán lên gần 8.950 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

TP.HCM rộng lớn chưa từng có nhưng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: Những điều này sẽ 'cứu' nông nghiệp đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rộng lớn chưa từng có nhưng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: Những điều này sẽ "cứu" nông nghiệp đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển nông nghiệp của TP.HCM mở rộng hơn 450.000ha, có nhiều khu vực Thành phố xác định tập trung phát triển nông nghiệp đô thị. Nông nghiệp đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao được xác định là hướng đi bền vững cho TP.HCM.

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng
Nhà đất

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

Nhà đất

Sắc xanh áp đảo nhóm bất động sản trong phiên 26/11 với 60 mã tăng giá, midcap trở thành tâm điểm bứt phá khi dẫn nhịp thị trường, trong khi các trụ lớn của Vingroup lại kém thăng hoa.

Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ
Xã hội

Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ

Xã hội

Một người phụ nữ đang cảm thấy sức khỏe bình thường, nhưng bất ngờ phát hiện đi tiểu ra máu tươi. Đi khám, người này bất ngờ khi bác sĩ thông báo nguyên nhân...

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?
Kính đa tròng

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?
16

Kính đa tròng

Chân gà luôn là mặt hàng thực phẩm có giá trị thương mại cao. Việc các đối tượng mất công lặn lội thu gom, lưu trữ hàng chục tấn chân gà (kể cả loại kém chất lượng) cho thấy đích đến của nó là bàn ăn hoặc nhà máy chế biến thực phẩm, chứ chưa chắc là đồng ruộng...

Loại vật quý hiếm là loài gì mà quốc gia Nam Á này, phải điều tàu chiến ra bảo vệ?
Nhà nông

Loại vật quý hiếm là loài gì mà quốc gia Nam Á này, phải điều tàu chiến ra bảo vệ?

Nhà nông

Lực lượng Quốc phòng Bangladesh ngày 4/10 vừa qua thông báo đã triển khai tàu chiến, máy bay tuần tra trong một hoạt động giám sát đặc biệt nhằm bảo vệ cá hilsa-loài cá quý hiếm, loài cá quốc gia của Bangladesh-quốc gia Nam Á, khỏi nạn đánh bắt bất hợp pháp trong mùa sinh sản.

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công
Thể thao

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công

Thể thao

Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam, Mai Tiến Thành làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND.

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ'
Kinh tế

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ"

Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban Kinh tế tư nhân AI (HANOISME) kiêm CEO Trevi Education cho rằng sự xuất hiện của nhóm chat AI trên ChatGPT đang mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, có thể khiến nhóm chat trên Zalo, Messenger hay Viber để trao đổi công việc có thể sớm trở thành… chuyện của quá khứ.

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh
Tin tức

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Tin tức

Theo Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ, 100% vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đều được đưa ra xét xử, trong đó các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét nghiêm minh.

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt
Gia đình

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt

Gia đình

Loại rau tưởng chừng như bình thường này lại là cứu cánh cho những người mất ngủ. Chỉ cần xào rau cải cúc với tôm khô, vừa thơm vừa ngon.

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản
Xã hội

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản

Xã hội

Năm 2025, HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư là cô Lê Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Cô Lê Thị Thanh Tâm từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine
Thế giới

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đang "nhượng bộ" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine - và Kiev "hài lòng" với tiến độ đàm phán - Sky News cho biết.

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tiểu thương gần đó kể lại nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia nhiều lần đi tuk-tuk đến thăm dò. Cảnh sát cầm AK bắn nhiều phát về phía nhóm tù nhân khi xảy ra vụ việc, tường xung quanh lưu lại hàng loạt vết đạn.

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Media

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Media

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam năm 2025 đã tổ chức họp chấm chung khảo tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng cuối cùng để tìm ra những tác phẩm báo chí xứng tầm, phản ánh sinh động bức tranh "tam nông" trong thời kỳ đổi mới.

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng
Kinh tế

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng

Kinh tế

Với số dự án đang được chuẩn bị, ước tính, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) có thể đưa ra thị trường hơn 16.000 sản phẩm từ năm 2026. Đây là lượng sản phẩm lớn, có tính sẵn sàng cao, trong bối cảnh cả cơ hội và thách thức trên thị trường bất động sản Việt Nam đều đang chuyển sang mức độ mới.

Hướng tới 'xanh hóa' ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về 'dấu chân carbon' của Mỹ, EU, Nhật Bản
Nhà nông

Hướng tới "xanh hóa" ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về "dấu chân carbon" của Mỹ, EU, Nhật Bản

Nhà nông

Chuyển đổi xanh ngành thủy sản không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để duy trì xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế. Để thúc đẩy mạnh mẽ, cần ban hành chính sách về tín dụng "thủy sản xanh", xây dựng dữ liệu truy xuất nguồn gốc...

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?
Nhà nông

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa có năng lực toàn diện, đủ sức trấn áp cả Trương Phi lẫn Quan Vũ?

