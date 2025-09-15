Sáng 15/9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong chín tháng qua.

Hai tháng không còn tình trạng ném chất bẩn, tạt sơn

Về tình hình trật tự an toàn xã hội, theo ông Mai Hoàng, Công an TP.HCM xác định năm loại tội phạm phức tạp, gồm tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm tín dụng đen và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Trung tướng Mai Hoàng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: H.V

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết với tội phạm liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội (hay còn gọi là tội phạm hình sự); kể cả sau khi sáp nhập, Công an TP đã phòng ngừa răn đe. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chính trị cơ sở, quần chúng nhân dân để kiểm soát tình hình tội phạm.

Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, trước sáp nhập, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và TP.HCM luôn nằm trong số những địa bàn phức tạp theo đánh giá của Bộ Công an về tình hình trật tự xã hội.

Dù vậy, ông cho biết, sau khi sáp nhập, điều đáng mừng là tỉ lệ phần trăm thống kê theo tuần, tháng đều giảm; có những tuần giảm 27%; có tháng giảm trên 50%.

“Về một số hành vi gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông, mâu thuẫn trên đường dù rất nhỏ, nhưng công an phường và cả cấp TP cũng xử lý răn đe kịp thời. Tình trạng cướp giật tài sản không còn phức tạp; tình trạng ném chất bẩn, tạt sơn hai tháng nay không có vụ án nào”, Trung tướng Mai Hoàng cho biết.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn phức tạp. Lực lượng Công an cũng phối hợp với các lực lượng khác để tuyên truyền, cử nhiều tổ công tác đấu tranh, triệt phá.

Xử lý nghiêm tệ nạn “bóng cười”

Cũng theo ông Mai Hoàng, nổi cộm lên trong thời gian qua là tình trạng chơi bóng cười ở giới trẻ.

Hiện, giới trẻ không tổ chức chơi trong quán bar, vũ trường mà thuê căn hộ, chung cư, nhà ở riêng biệt để tổ chức sử dụng… Để ngăn chặn, Công an TP cùng Bộ đội biên phòng, Hải quan và các bên liên quan phối hợp để xử lý nghiêm, răn đe giới trẻ bởi chất cấm này ảnh hưởng đến hệ thần kinh của họ.

Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng mua bán bóng cười. Ảnh: CACC

Giám đốc Công an TP cũng thông tin thêm Công an TP.HCM cũng nghiên cứu văn bản tích hợp quy định pháp luật, xin ý kiến các cơ quan Trung ương xử lý 13 vụ liên quan đến mua bán hàng cấm, chất gây nghiện là bóng cười với hàng trăm bị can.

"Bóng cười ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh giới trẻ, nên cần phải xử lý nghiêm”, Trung tướng Mai Hoàng nhận định.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an cũng rà soát xem tại sao sau sáp nhập, tình hình tắc đường lại nặng hơn; dù công dân ở đâu vẫn ở đó, chỉ có cán bộ đến TP.HCM.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, cần có những tổ công tác đi khảo sát thực tế.

Ông Mai Hoàng cho rằng sau khi kết thúc nhiệm vụ công an cấp huyện một thời gian ngắn thì sáp nhập bộ máy hành chính. Công an phường theo quy định không bố trí cảnh sát giao thông mà chỉ bố trí cảnh sát trật tự, cảnh sát trật tự không có thẩm quyền về điều tiết giao thông.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, sau một thời gian, tình trạng xe leo lề lại tái diễn. Trong đó có nguyên nhân nhiều dự án chậm tiến độ, người dân không có không gian đi lại, do đó cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông.