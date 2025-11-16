Chủ đề nóng

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: Bạch Dương vượt qua trở ngại, Cự Giải tỏa sáng rực rỡ

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 16/11/2025 05:16 GMT+7
Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 cho thấy, Bạch Dương, Cự Giải đều có những tin vui, Sư Tử tăng sức chiến đấu, Xử Nữ thiếu quyết đoán.
1. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Bạch Dương (21/3–19/4): Thực tế giống như một bức tường vô hình

- Màu sắc may mắn: Tím (Bí ẩn và mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua trở ngại)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 8 (8 điểm kiên trì + 2 điểm linh hoạt, chìa khóa phá vỡ bế tắc)

- Cung hoàng đạo hợp nhau nhất: Song Ngư (Người bạn đồng cảm, giúp bạn phá bỏ rào cản)

Mẹo hôm nay: Hôm nay thúc đẩy sự chuyển đổi của Bạch Dương! Hãy mặc màu tím để kích hoạt sức mạnh nội tại, tránh va chạm với "bức tường vô hình", trò chuyện với Song Ngư để giải tỏa sự bối rối, chia nhỏ mục tiêu thành 8 bước, sử dụng năng lượng của trăng tròn để giải tỏa nỗi ám ảnh, và khám phá rằng đằng sau những trở ngại là một bước ngoặt.

- Con số may mắn hôm ngay ngày 16/11 của Kim Ngưu: 3 (3 cách để khuếch đại lợi thế: tập trung → thể hiện → thực hiện)

2. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Kim Ngưu (20/4-20/5): Phát triển tình huống có lợi

- Màu sắc may mắn: Xanh cỏ (hồi sinh, mang lại sức sống và thu hút tài lộc)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 3 (3 cách để khuếch đại lợi thế: tập trung → thể hiện → thực hiện)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Nhân Mã (Một người bạn đồng hành năng động, giúp bạn mở rộng tầm nhìn)

Mẹo hôm nay: Với năng lượng của sao Hỏa đang thúc đẩy điểm mạnh của Kim Ngưu, chúng đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn! Mặc đồ màu xanh lá cây nhạt sẽ làm tăng sức hấp dẫn của bạn.

Hãy hợp tác với cung Nhân Mã để thúc đẩy các kế hoạch của bạn. Xem xét lại những điểm mạnh cốt lõi của bạn trước 3 giờ chiều. Hãy chủ động thể hiện những thành tựu của bạn; vị thế thuận lợi của bạn sẽ tiếp tục được mở rộng.

3. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Song Tử (21/5 - 20/6): Được bao quanh bởi nhiều thế lực hữu ích

- Màu sắc may mắn: Trắng bạc (trong sáng và rực rỡ, thu hút may mắn)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 9 (Phương pháp may mắn 9x: kết nối chủ động + lòng biết ơn chân thành)

- Cung phù hợp nhất: Thiên Bình (Một người bạn đời hoàn hảo có thể giúp bạn kết hợp các nguồn lực)

Mẹo hôm nay: Song Tử hãy mặc trang phục trắng bạc để làm sáng hào quang của bạn, phối hợp nguồn lực với đối tác Thiên Bình và lập danh sách những người có thể giúp đỡ và bày tỏ lòng biết ơn trước 9 giờ sáng. Bạn bè và đồng nghiệp sẽ chủ động giúp đỡ; hãy nắm bắt cơ hội để thúc đẩy dự án của bạn!

Con số may mắn hôm ngay ngày 16/11 của Cự Giải: 4 (4 niềm vui nhỏ: đồ ăn ngon + bạn đồng hành + cảnh đẹp + sự trưởng thành)

4. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Cự Giải (21/6 - 22/7): Mọi nơi đều tràn ngập vẻ đẹp

- Màu sắc may mắn: Xanh dương đậm (bình tĩnh và nhẹ nhàng, thu hút may mắn)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 4 (4 niềm vui nhỏ: đồ ăn ngon + bạn đồng hành + cảnh đẹp + sự trưởng thành)

- Cung hoàng đạo hợp nhau nhất: Bảo Bình (Một người bạn đồng hành sáng tạo giúp bạn mở khóa những khoảnh khắc tuyệt vời)

Mẹo hôm nay: Cự Giải hãy mặc đồ xanh đậm sẽ tăng cường hạnh phúc, khám phá những khung cảnh mới mẻ trong buổi hẹn hò với Bảo Bình, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trước 4 giờ chiều và gặt hái thành quả kép trong tình yêu và cuộc sống; may mắn sẽ gõ cửa!

5. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Sư Tử (23/7 - 22/8): Đuổi theo đối thủ

- Màu sắc may mắn: Vàng (sáng và mạnh mẽ, tăng cường tính cạnh tranh)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 5 (phương pháp tiếp cận 5 chiều: Mục tiêu → Chiến lược → Hành động → Đánh giá → Lặp lại)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Xử Nữ (Một người bạn đời chú ý đến từng chi tiết và giúp bạn tập trung nỗ lực một cách chính xác)

Mẹo hôm nay: Trang phục màu vàng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần chiến đấu của Sư Tử. Hãy hợp tác với Xử Nữ để hoàn thiện kế hoạch, xác định lợi thế cạnh tranh trước 5 giờ chiều, và đừng mù quáng chạy theo đối thủ. Tập trung vào nhịp độ của riêng mình, và bạn có thể sẽ giành được chiến thắng!

Con số may mắn hôm ngay ngày 16/11 của Xử Nữ: 8 (Phương pháp ra quyết định trong 8 giây: Đừng do dự, hãy hành động)

6. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Xử Nữ: (23/8 - 22/9): Thiếu quyết đoán trong hành động

- Màu sắc may mắn: Hồng đào (nhẹ nhàng và rực rỡ, giảm bớt lo lắng khi đưa ra quyết định)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 8 (Phương pháp ra quyết định trong 8 giây: Đừng do dự, hãy hành động)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Song Tử (Một mối quan hệ linh hoạt sẽ giúp bạn vượt qua mọi bế tắc một cách nhanh chóng)

Mẹo hôm nay: Xử Nữ hãy mặc quần áo màu đào có thể làm dịu đi sự lo lắng. Khi giao tiếp với Song Tử, hãy học cách quyết đoán. Trước 8 giờ sáng, hãy liệt kê hai lựa chọn cốt lõi. Đừng cố gắng đạt đến sự hoàn hảo; chỉ cần thực hiện bước đầu tiên, và mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng hơn.

7. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Thiên Bình (23/9 - 22/10): Những lựa chọn đi ngược lại cảm xúc

- Màu sắc may mắn: Đỏ cam (nồng nàn và biểu cảm, giúp bạn luôn là chính mình)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 4 (phương pháp hồi quy 4 bước: tự hỏi bản thân → phân tích ưu và nhược điểm → tránh xung đột nội bộ)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Kim Ngưu (Một người bạn đồng hành thực tế sẽ giúp bạn kiên định với niềm tin của mình)

Mẹo hôm nay: Năng lượng của sao Thổ nhắc nhở Thiên Bình hãy kiên định với nguyên tắc của mình! Mặc đồ màu đỏ cam sẽ tiếp thêm dũng khí; thảo luận logic ra quyết định với Kim Ngưu; làm rõ mong muốn thực sự của bạn trước 4 giờ chiều; trăng tròn thích hợp để từ chối những lựa chọn mâu thuẫn; quay trở lại với ý định ban đầu sẽ mang lại may mắn.

Con số may mắn hôm ngay ngày 16/11 của Bọ Cạp: 2

8. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Tiêu hao quá nhiều năng lượng

- Màu sắc may mắn: Xanh biển (bình tĩnh và sâu lắng, giúp bạn phân bổ năng lượng hiệu quả)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 2 (Phương pháp đầu tư 2 điểm: tập trung toàn bộ nỗ lực vào những vấn đề cốt lõi và bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt ở một mức độ nhất định)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Bạch Dương (Một người bạn đời có tính chủ động mạnh mẽ, giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng)

Mẹo hôm nay: Bọ Cạp hãy mặc đồ xanh navy có thể giảm mệt mỏi, hợp tác với cung Bạch Dương có thể cải thiện hiệu suất, và trước 2 giờ chiều, hãy lập danh sách các nhiệm vụ phân bổ năng lượng. Đừng cố gắng hoàn hảo trong mọi việc; hãy tập trung vào hai nhiệm vụ cốt lõi để tránh quá sức.

9. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhận được những lời hứa hẹn nhỏ

- Màu sắc may mắn: Xanh lá cây đậm (tượng trưng cho sự điềm tĩnh và sức mạnh, thu hút sự công nhận và may mắn)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 7 (7 điểm tích lũy + 3 điểm hiển thị, tăng thêm)

- Cung hoàng đạo hợp nhau nhất: Bọ Cạp (Một người bạn đời sâu sắc giúp bạn tích lũy giá trị)

Mẹo hôm nay: Trang phục màu xanh lá cây đậm sẽ làm nổi bật tổng thể của Nhân Mã. Hãy cùng Bọ Cạp xem lại những thành tựu của bạn, ghi lại bất kỳ phản hồi tích cực nào nhận được trước 7 giờ tối và nắm bắt cơ hội để được công nhận nhiều hơn. Những lời khẳng định nhỏ sẽ tích lũy thành những thành quả lớn!

Con số may mắn hôm ngay ngày 16/11 của Bảo Bình: 2

10. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Ma Kết (22/12 - 19/1): Mỗi bước đi đều vững chắc và mạnh mẽ

- Màu may mắn: Xám nhạt (Khiêm tốn và chuyên nghiệp, tiến triển ổn định mà không hoảng loạn)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 6 (phương pháp tiến triển ổn định 6 bước: lập kế hoạch → thực hiện → kiểm tra → điều chỉnh)

- Cung hoàng đạo hợp nhất: Cự Giải (Một người bạn đồng hành dịu dàng có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng)

Mẹo hôm nay: Chuyển động thuận của sao Thổ sẽ thúc đẩy động lực của bạn! Trang phục màu xám nhạt giúp tăng cường cảm giác điềm tĩnh. Hãy hợp tác tốt với cung Cự Giải để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chia nhỏ mục tiêu trước 6 giờ chiều, đảm bảo từng bước đi đều vững chắc. Những nỗ lực được thực hiện trong đêm trăng tròn sẽ mở đường cho những đột phá trong tương lai.

11. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Bảo Bình (20/1 - 18/2): Những ý tưởng mới truyền năng lượng

- Màu sắc may mắn: Tím (bí ẩn và sáng tạo, kích hoạt tư duy mới)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 2 (2 ý tưởng cốt lõi, tập trung chính xác)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Ma Kết (Một người bạn đồng hành thực tế giúp bạn biến những ý tưởng sáng tạo của mình thành hiện thực)

Mẹo hôm nay: Hôm nay khơi nguồn sáng tạo của Bảo Bình. Hãy mặc đồ màu tím để khơi nguồn sáng tạo, hợp tác với Ma Kết để hiện thực hóa ý tưởng và hoàn thiện hai giải pháp cốt lõi trước 2 giờ chiều. Những ý tưởng mới sẽ mang đến nguồn động lực liên tục, biến đây thành thời điểm tuyệt vời để khởi động các dự án mới!

Con số may mắn hôm ngay ngày 16/11 của Song Ngư: 3

12. Con số may mắn hôm nay ngày 16/11 của Song Ngư (19/2 - 20/3): Thái độ thận trọng và quan sát

- Màu sắc may mắn: Trắng ngà (trong sáng và dịu nhẹ, giúp bạn đưa ra những quan sát lý trí)

- Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: 3 (phương pháp quan sát 3 bước: quan sát → phân tích → quyết định)

- Cặp đôi hoàn hảo nhất: Sư Tử (Một người bạn đồng hành tự tin, giúp bạn lấy lại can đảm)

Mẹo hôm nay: Hôm nay dễ khiến Song Ngư do dự! Hãy mặc trang phục màu trắng ngà để giữ được sự tỉnh táo, học cách tự tin khi giao tiếp với Sư Tử, làm rõ những quan sát quan trọng trước 3 giờ chiều, đừng vội vàng hành động, hãy quan sát kỹ trước khi đưa ra quyết định và bạn có thể tránh được những cạm bẫy.

Tử vi ngày mai: khi thời tiết trở lạnh, vận may của 4 con giáp tăng lên, sự nghiệp triển vọng, tiền bạc dôi dư

Theo tử vi ngày mai, vào mùa thu đông, sự nghiệp và tài lộc của 4 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, mang lại thu nhập cao.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp vụng về trong giao tiếp nhưng tốt bụng, gặp được ân nhân, cuối tháng 11 phất nhanh

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp vụng về trong giao tiếp nhưng tốt bụng, gặp được ân nhân, cuối tháng 11 phất nhanh

3 con giáp bứt phá bằng trí tuệ, điềm tĩnh mà sắc bén, tuần tới kinh doanh bứt phá, kiếm tiền về đầy túi

Gia đình
3 con giáp bứt phá bằng trí tuệ, điềm tĩnh mà sắc bén, tuần tới kinh doanh bứt phá, kiếm tiền về đầy túi

Xem phim, tôi bật khóc nức nở khi nghe câu này: Chuyện nhà người ta mà sao giống y đúc chuyện nhà mình

Gia đình
Xem phim, tôi bật khóc nức nở khi nghe câu này: Chuyện nhà người ta mà sao giống y đúc chuyện nhà mình

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang 'Mù Tạt'?
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?

Thể thao

Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên
Kinh tế

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Kinh tế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngọc Huyền 'Cha tôi, người ở lại' vừa cưới đã có biệt thự đẹp
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền "Cha tôi, người ở lại" vừa cưới đã có biệt thự đẹp

Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

