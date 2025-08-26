Chia sẻ trên trang cá nhân Đại tá Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế không giấu được niềm xúc động: “Mẹ con cháu xin chào đại gia đình! Cháu Dế chính thức đỗ khoa Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội rồi ạ! Bao cố gắng nỗ lực, 12 năm đèn sách, công lao của cả nhà, của bản thân con trai, công ơn các thầy cô giáo, 3 nhà trường nơi con theo học. Nay con đã chính thức bước vào cánh cửa đại học. Chúc mừng con trai của mẹ".

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế và con trai Phạm Minh Duy. Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, nữ nghệ sĩ còn gửi lời chúc may mắn tới toàn thể sĩ tử 2K7: “Xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn 2K7 đỗ đại học năm nay 2025 nhé! Một kỳ thi thật khó khăn và đầy thử thách vậy mà các bạn ‘lợn vàng’ đã vượt qua ngoạn mục. Mẹ cháu xin thay mặt cả nhà, trân trọng cảm tạ những lời chúc yêu mến, thân thương, động viên cháu Dế sắp bước vào đại học ạ".

Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Không ít người ngưỡng mộ vợ chồng nghệ sĩ Thu Quế - Phạm Cường vì nuôi dạy con cái khéo léo, giỏi giang. Trên trang cá nhân, con gái đầu lòng Hà Vi – hiện cũng là cựu sinh viên của ngôi trường này – gửi lời chúc mừng em trai: “Chúc mừng hậu bối của tôi”.



Hà Vi – cô con gái giỏi giang và xinh đẹp Ái nữ của NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường sở hữu ngoại hình ưa nhìn, từng theo học ngành Tiếng Anh Pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Không nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ, Hà Vi lựa chọn con đường riêng, hiện làm việc trong lĩnh vực trà đạo. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện trong các đêm diễn để tặng hoa, ủng hộ mẹ.

Phạm Minh Duy, sinh năm 2007 – quý tử cao ráo, điển trai là con trai thứ hai của NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường. Phạm Minh Duy ở hữu chiều cao trên 1m80 cùng gương mặt điển trai, tuấn tú. Vẻ ngoài nổi bật của cậu được nhận xét là “vượt mặt” cả bố mẹ.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế - NSƯT Phạm Cường là cặp đôi của màn ảnh, sân khấu miền Bắc. Cả hai kết hôn năm 1995, có một con gái và một con trai. NSND Thu Quế gặp ông xã khi cùng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội. Họ hẹn hò được 3-4 năm rồi đi đến hôn nhân.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, xứng danh "mỹ nhân màn ảnh Việt"

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế là một trong những mỹ nhân màn ảnh Việt đình đám một thời. Chị sở hữu nét đẹp đoan trang, dịu dàng của người con gái Hà thành xưa. Với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, duyên dáng, chị ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim.

Nghệ sĩ Nhân Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức. Là con gái gốc Hà thành nhưng từ lúc 3 tuổi, Thu Quế lại theo bố mẹ lên Việt Trì sinh sống để tiện cho bố công tác. Bố của nữ nghệ sĩ là giảng viên trường Đại học Bách Khoa, phân hiệu ở Việt Trì.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế là một trong những mỹ nhân màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Chị là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam những năm 2000. Những bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông; Vị tướng tình báo và hai bà vợ; Dòng sông phẳng lặng; Hoa đất Mường... đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Chị nhận danh hiệu NSND năm 2016 và mang quân hàm Đại tá năm 2017.

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường - Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đồng thời mang quân hàm Đại tá

NSƯT Phạm Cường, sinh năm 1965 tại Hải Phòng, từng là gương mặt đình đám trên màn ảnh Việt những năm 1990 đến đầu năm 2000.

NSƯT Phạm Cường không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu mà còn để lại nhiều ấn tượng trong các bộ phim truyền hình đình đám. Nam diễn viên thường vào vai các nhân vật trí thức với lối diễn dung dị nhưng luôn mang một phong cách riêng biệt, độc đáo.

Đến nay, nghệ sĩ Phạm Cường đã tham gia hơn 800 bộ phim, có thể kể đến như: Chủ tịch tỉnh; Chiều tàn thu muộn; Bến bờ vực thẳm... và mới đây nhất là Hướng dương ngược nắng.

Trong những năm của thập niên 1990 đến đầu năm 2000, anh được mệnh danh là "nam thần màn ảnh" với ngoại hình điển trai. Nhờ vai diễn ấn tượng trong phim Khoan nói lời yêu thương, anh đã mang về giải thưởng Cánh Diều Vàng 2010 cho hạng mục Nam diễn viên phim truyền hình.

Gia đình NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ít ai biết, trước khi nổi tiếng, NSƯT Phạm Cường từng trải qua nhiều công việc như: thợ sơn, thợ làm bánh, thợ xây rồi công nhân...

Dù kinh tế gia đình không quá khó khăn, nhưng anh vẫn muốn đi làm thuê để trải nghiệm cuộc sống và thấu hiểu được giá trị của đồng tiền. Sau đó, anh thi đỗ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh. NSƯT Phạm Cường cũng là người duy nhất trong gia đình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Sau nhiều năm làm nghề, NSƯT Phạm Cường đang nắm giữ cương vị Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đồng thời mang quân hàm Đại tá.

Những năm gần đây, NSƯT Phạm Cường gây ấn tượng nhờ dạng vai doanh nhân giàu có, quyền lực trong các phim Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim.

Trong một chương trình truyền hình, NSND Thu Quế từng chia sẻ hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật nên có sự thông cảm lẫn nhau.

Chia sẻ thêm về "nửa kia", NSND Thu Quế cho biết, chồng có tính cách kín đáo, sống trách nhiệm, nghiêm túc, chu đáo với gia đình.

