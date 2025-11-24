Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3
Ông Danh Phú, người đàn ông Khmer đến từ An Giang, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hải Nguyên (Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vừa là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội. Câu chuyện của ông không chỉ gắn liền với hương vị đậm đà của nước mắm truyền thống Phú Quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, với tổng số tiền đóng góp an sinh xã hội lên đến hơn 1 tỷ đồng trong 5 năm gần đây.