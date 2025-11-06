Cụ bà 86 tuổi ở Lào Cai được tìm thấy trong rừng sau 2 ngày đi lạc

Thông tin đến phóng viên, Trung tá Nguyễn Xuân Khiêm, Trưởng Công an xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 11h00 ngày 5/11/2025, Công an xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của chị Triệu Thị Liều - SN 2005 về việc khoảng 8h00 ngày 04/11/2025, bà Đặng Mùi Liều sinh năm 1939 (86 tuổi) trú tại thôn Khe Đóm đi đường rừng đến thăm nhà người thân tại thôn Làng Cang (cùng trong địa bàn xã Phong Dụ Hạ). Đến tối cùng ngày, chị Triệu Thị Liều liên lạc với người thân tại thôn Làng Cang nhận được tin bà Đặng Mùi Liều vẫn chưa đi đến nơi.

Lực lượng chức năng xã Phong Dụ Hạ tỏa ra nhiều hướng tìm kiếm bà Đặng Mùi Liều bị lạc trong rừng sâu. Ảnh CACC

Được biết, đây là địa bàn hiểm trở, đa số là đồi núi, dễ mất phương hướng, đặc biệt không có sóng điện thoại. Ngay trong đêm, gia đình và hàng xóm đã cùng nhau tổ chức đi tìm, xong do trời tối, địa hình khó khăn hiểm trở nên không thấy nên đã báo với lực lượng Công an xã.

Bà Đặng Mùi Liều được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt sức khỏe. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phong Dụ Hạ đã khẩn trương cùng các lực lượng thành lập các tổ, tỏa ra tìm kiếm theo nhiều hướng. Đến khoảng 15 giờ ngày 6/11/2025, Công an xã cùng các lực lượng đã tìm thấy bà Đặng Mùi Liều tại khu vực Nhón thuộc Làng Cang. Khi đó, Bà Đặng Mùi Liều đã đi lạc vào sâu trong rừng khoảng 8km.

Công an xã Phong Dụ Hạ đưa bà Đặng Mùi Liều ra khỏi rừng bằng cáng tự chế. Ảnh: CACC

Khi được tìm thấy, bà Liều trong tình trạng suy kiệt sức khỏe (do không ăn trong thời gian dài và thời tiết rét buốt). Công an xã đã dùng cáng tự chế đưa bà từ rừng ra Phòng khám đa khoa xã Phong Dụ Hạ cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe của bà Liều dần ổn định, hiện đang được các bác sĩ tại Phòng khám tích cực theo dõi điều trị.