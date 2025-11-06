Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam: Hội Nông dân Lào Cai chú trọng xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử
Hàng ngàn fan ùn ùn kéo về Ocean City, sẵn sàng cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank để check in, vui chơi, trải nghiệm. Sự kiện do 8Wonder tổ chức, diễn ra trong hai đêm 8 và 9-11 tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 đang hứa hẹn biến nơi đây thành tâm điểm cuồng nhiệt nhất năm, nơi hàng chục nghìn fan K-pop cùng thăng hoa bên “ông hoàng” G-DRAGON.