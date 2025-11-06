Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam: Hội Nông dân Lào Cai chú trọng xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã chủ động, kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Các chỉ tiêu thi đua cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, xây dựng và thực hiện các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc của Hội Nông dân Việt Nam với Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Công tác phát triển hội viên được chú trọng, từ đầu năm đến nay Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã kết nạp mới 2.470 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 221.200 hội viên sinh hoạt tại 98 cơ sở Hội. Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; qua rà soát, toàn tỉnh có trên 118 nghìn hội viên, nông dân đăng ký. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Công tác phát triển kinh tế tập thể đạt kết quả tích cực, trong 10 tháng năm 2025 toàn tỉnh thành lập mới 12 hợp tác xã, 45 tổ hợp tác. Hội cũng phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức 14 lớp tập huấn cho 820 lượt cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành và phát triển mô hình kinh tế tập thể…

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình chăn nuôi tằm của HTX dâu tằm Hạnh Lê tại thôn Trúc Đình, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Hội, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến trên 42.000 m² đất, 18.500 ngày công lao động để mở đường giao thông, chỉ đạo xây dựng 105 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, 43 mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”, 28 tuyến đường hoa, đường cây xanh…góp phần đưa 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến thời điểm hiện tại 100% Hội Nông dân cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh được chuẩn bị đảm bảo, dự kiến Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lào Cai diễn ra vào đầu tháng 12/2025.

Đến nay, 100% cơ sở Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã hoàn thành Đại hội. Ảnh: NDLC

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu các vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới, đặc biệt việc khó khăn trong công tác điều hành của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai do chưa bổ nhiệm và thiếu cán bộ lãnh đạo Hội, việc thu hút hội viên tại cơ sở, việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân, cùng với đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hội các cấp đặc biệt cấp cơ sở...

Phát biểu kết luận buổi buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình làm việc khoa học, hiệu quả, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân tỉnh nỗ lực hết sức để đạt kết quả cao trong thời gian qua. Đồng chí cũng giải đáp một số nội dung như: ban hành hướng dẫn thành lập hợp tác xã; phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Quỹ Hỗ trợ nông dân; đề nghị Trung ương Hội điều chỉnh lãi suất cho vay; đối với hệ thống phần mềm trong hoạt động Hội; quy trình cán bộ…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tạ buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai làm tốt công tác tuyên truyền vận động để bà con Nhân dân hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp để thực hiện hiệu quả; tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân cấp cơ sở; nhất là chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Phó Chủ tịch BCH trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Định phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cũng cần quan tâm triển khai đồng đều toàn diện công tác cán bộ chi, tổ hội; xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp; đào tạo cán bộ bằng nhiều hình thức, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ. Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cũng cần tập trung thành lập Hội Nông dân Cam Đường theo hình thức phù hợp; tuyên truyền Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Phó Chủ tịch BCH trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng yêu cầu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tăng cường học tập bình dân học vụ số, làm tốt công tác chuyển đổi số; quan tâm dịch vụ hỗ trợ về vật tư, vốn, giống, chuyển giao KHKT cho bà con nông dân; quan tâm an sinh xã hội đặc biệt tuyên truyền nông dân tham gia Bảo hiểm tự nguyện và BHYT; đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức đối thoại với Nông dân…

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định làm trưởng đoàn thăm Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trước đó, sáng 5/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch BCH trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định làm trưởng đoàn đã đi thăm mô hình Hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê tại thôn Trúc Đình; vùng trồng dâu tập trung; thăm mô hình dệt lụa thủ công, gian trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của xã Trấn Yên và Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam.