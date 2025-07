Tối 23/7, ca sĩ Hòa Minzy đăng tải hình ảnh chụp màn hình chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng tới Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Nữ ca sĩ viết: "Hoà Minzy xin được gửi chút tấm lòng của mình tới bà con Nghệ An đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây cũng là hành động theo lời kêu gọi của chính quyền tỉnh và nhà nước. Số tiền này là lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ. Khi nào có thể, Hòa sẽ trực tiếp tới với mọi người".

Ca sĩ Hòa Minzy. (Ảnh: FBNV)

Cô cũng viết thêm rằng mình từng tới Nghệ An để ủng hộ bà con vào những năm trước đây. Tuy nhiên, năm nay người dân phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do bão lũ. "Đọc tin mà Hòa vô cùng xót xa" - cô viết.

Hành động của Hòa Minzy nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng. Dưới bài đăng của cô nhận được hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Nhiều khán giả khen ngợi cô có tấm lòng nhân ái, đồng thời mong nữ ca sĩ tiếp tục lan toả những điều tích cực đến cộng đồng.

Trước đó, vào tháng 9/2024, sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) đi qua, Hòa Minzy từng cho biết cô mong muốn nhận nuôi bé gái 6 tuổi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. "Tôi sẵn sàng nhận nuôi và cho bé môi trường sống tốt. Nếu gia đình muốn để bé bên cạnh thì Nhà nước và các mạnh thường quân cũng sẽ đồng hành cùng con hỗ trợ về mặt kinh tế để bà cháu tạm thời có cuộc sống sinh hoạt ổn định. Nếu con vẫn gặp nhiều khó khăn thì tôi sẵn sàng hỗ trợ chu cấp cho con từ nay tới 18 tuổi. Dù sao được ở cạnh người thân vẫn là tốt nhất cho bé nếu gia đình, bà ngoại đủ sức khỏe", nữ ca sĩ thổ lộ.

Những ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều xã ở vùng cao Nghệ An bị sạt lở, lũ quét và ngập nặng. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ, vật nuôi ngập trong nước. Tối 22/7, nhiều xã phải sơ tán người dân khẩn cấp do nước lũ đổ về nhanh.

Hiện, chính quyền các địa phương vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ như xã Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn… khẩn trương hỗ trợ di dời người dân và tài sản. Nhiều khu vực đã ngập sâu trong nước lũ.



Hòa Minzy sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi giành quán quân cuộc thi Học viện Ngôi sao 2014. Sau đó, nữ ca sĩ dần khẳng định tên tuổi với nhiều ca khúc ấn tượng như: Rời bỏ; Chấp nhận; Không thể cùng nhau suốt kiếp... Ngoài ca hát, Hòa Minzy còn ghi dấu với tính cách vui vẻ, duyên dáng trên các chương trình truyền hình. Cô cũng là nghệ sĩ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện...