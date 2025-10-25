Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, tháng 10/2025, cả ba tiêu chí về an toàn giao thông: số vụ, số người chết và bị thương đều giảm sâu 2 con số.

Cụ thể, tại báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam - Bộ Xây dựng cho thấy, tháng 10 (tính từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/10/2025), toàn quốc xảy ra 1.545 vụ tai nạn giao thông, làm 835 người chết, bị thương 1.055 người.

So với cùng kỳ năm 2024, giảm 337 vụ (17,91%), giảm 138 người chết (14,18%) và giảm 225 người bị thương (17,58%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.532 vụ, làm 827 người chết, bị thương 1.052 người; giảm 337 vụ (18,03%), giảm 134 người chết (13,94%) và giảm 228 người bị thương (17,81%) so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm 6 người chết, bị thương 2 người; tăng 5 vụ (125%), tăng 2 người chết (50%) và tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết, bị thương 1 người; giảm 5 vụ (62,5%), giảm 5 người chết (83,33%) và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, không có người bị thương; số vụ không thay đổi và số người bị thương không thay đổi, giảm 1 người chết (50%) so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 10/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 21 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report – MOR) và 2 báo cáo tự nguyện, xảy ra 1 sự cố mức C (theo đánh giá đến thời điểm hiện tại) và 5 sự cố mức D, tăng 1 sự cố so với cùng kỳ năm 2024.

Hành khách tại sân bay Nội Bài.

Đặc biệt, đang có 1 sự cố đang được Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra, 3 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 1 sự cố do yếu tố con người (người lái tàu bay), 1 sự cố do chim va đập tàu bay.

Tính chung trong 10 tháng của năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến 14/10/2025), cả nước xảy ra 15.411 vụ tai nạn giao thông, làm 8.726 người chết, bị thương 10.169 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 4.364 vụ (22,07%), giảm 472 người chết (5,13%) và giảm 4.437 người bị thương (30,38%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 15.280 vụ, làm 8.635 người chết, bị thương 10.138 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 4.331 vụ (22,08%), giảm 456 người chết (5,02%) và giảm 4.437 người bị thương (30,44%).

Đường sắt xảy ra 87 vụ, làm 59 người chết, bị thương 22 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 22 vụ (20,18%), giảm 16 người chết (21,33%) và giảm 3 người bị thương (12%).

Đường thủy xảy ra 39 vụ, làm 27 người chết, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 10 vụ (20,41%), giảm 2 người chết (6,9%) và tăng 3 người bị thương (50%).

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm 5 người chết, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1 vụ (16,67%), tăng 2 người chết (66,67%); số người bị thương không thay đổi.

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/10/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 222 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C (trong đó 1 sự cố thời điểm hiện tại đánh giá mức C), 55 sự cố mức D và 164 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam còn nhận được 31 báo cáo tự nguyện trong kỳ.

Phân loại theo nguyên nhân, 1 sự cố đang đánh giá mức C đang được Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra; 26 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 24 sự cố do con người (19 sự cố do sai lỗi của tổ lái và 1 sự cố do sai lỗi của nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên phục vụ mặt đất, 1 sự cố do tiếp viên hàng không, 1 sự cố do kiểm soát viên không lưu); 5 sự cố do yếu tố thời tiết; 2 sự cố do chim va đập tàu bay.