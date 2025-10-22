Việt Nam mở cửa bầu trời: Quốc hội bàn cơ chế tư nhân hóa sân bay, chấm dứt độc quyền Nhà nước trong đầu tư hàng không

Sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 11 chương, 109 điều, giảm 33% so với luật hiện hành.

Cho ý kiến về dự thảo Luật tại thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xây dựng luật theo hướng đổi mới tư duy. Quan điểm của lãnh đạo Quốc hội là: Những nội dung thuộc khung thì đưa vào Luật, còn lại các chính sách cụ thể giao cho Chính phủ xây dựng tại các Nghị định để hướng dẫn thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại thảo luận tổ sáng 22/10 (Ảnh: Lâm Hiển).

Chủ tịch Quốc hội nêu thực trạng hiện cả nước mới có 22 sân bay, trong đó sân bay quốc tế chỉ 10, còn lại là sân bay nội địa. Giai đoạn đầu tư trước đây chỉ do vốn Nhà nước là chủ đạo, việc đầu tư còn chậm, từ 2010 đến 2020, chỉ có khoảng 113.500 tỷ đồng được đầu tư vào ngành hàng không.

Với mục tiêu 33 sân bay vào năm 2050, rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt và tư duy mở cửa để thu hút các nguồn lực khác ngoài Nhà nước và hạ tầng hàng không. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung trong dự thảo luật các quy định đột phá để khuyến khích đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư, đặc biệt cho các sân bay địa phương và chuyên dụng.

Theo lãnh đạo Quốc hội, thời gian qua Nhà nước vẫn là nhà đầu tư chính cho hạ tầng thiết yếu, trong đó có hàng không khiến gánh nặng cho đầu tư từ ngân sách. Vì vậy, cần có cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong nước đầu tư vào hạ tầng hàng không.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, cần thêm điều khoản về giám sát để tránh độc quyền.

Về vấn đề phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự thảo đã phân cấp từ Thủ tướng, bộ trưởng xuống địa phương, nhưng cần triệt để hơn giao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết sân bay cho UBND cấp tỉnh; hay giảm thời gian xử lý cấp phép bay đẩy nhanh tốc độ khai thác.

Liên quan đến an toàn bay và bảo vệ quyền lợi của khách hàng là hành khách, Chủ Quốc hội yêu cầu có cơ chế quản lý thiết bị bay không người lái bởi đây là phương tiện đang rất phát triển, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo vệ dữ liệu hành khách, bảo mật thông tin, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh bằng cách cấm chuyển nhượng quyền vận chuyển.