Cục Trồng trọt và BVTV hợp tác với Tổ chức Sinh học Nông nghiệp quốc tế phát triển đấu tranh sinh học ở Việt Nam

Chiều 15/9, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NNMT) và Tổ chức CABI tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Hợp tác để giảm dần sự phụ thuộc vào hoá chất

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV cho biết, ngành trồng trọt và BVTV nước ta đã có nhiều tiến bộ quan trọng như diện tích sản xuất tập trung tăng, năng suất nhiều loại cây trồng được nâng cao, ngày càng nhiều vùng sản xuất đã áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP; công tác quản lý dịch hại có bước chuyển biến tích cực.

Tuy vậy, chúng ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức như dịch hại diễn biến ngày càng phức tạp, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, trong khi yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng khắt khe.

Để đáp ứng yêu cầu mới, ông Dương cho rằng: Việc thúc đẩy các giải pháp sinh học, đặc biệt là đấu tranh sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM/IPHM), trở thành định hướng tất yếu. Đây là con đường giúp giảm dần sự phụ thuộc vào hóa chất, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

"Trong bối cảnh đó, việc hợp tác giữa Cục Trồng trọt và BVTV với Tổ chức CABI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận uy tín, CABI đã hỗ trợ nhiều quốc gia thông qua các chương trình thiết thực như Plantwise (Bác sĩ cây trồng), BioProtection Portal (Cổng dữ liệu sinh học), cùng các nghiên cứu và giải pháp quản lý dịch hại tiên tiến.

CABI không chỉ đem đến tri thức khoa học mà còn là cầu nối quan trọng giúp các quốc gia tiếp cận nguồn lực, xây dựng năng lực cán bộ và hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ mới", ông Dương khẳng định.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và BVTV tin tưởng bản ghi nhớ hợp tác được ký kết hôm nay giữa 2 đơn vị sẽ tạo nền tảng cho một giai đoạn mới hợp tác hiệu quả, đi vào chiều sâu, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật thông qua đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa quy trình giám định và giám sát dịch hại; Khôi phục và phát triển các trung tâm đấu tranh sinh học ở địa phương, làm hạt nhân ứng dụng và phổ biến các biện pháp sinh học...

Ông Muhammad Faheem, đại diện Tổ chức Sinh học Nông nghiệp quốc tế (Tổ chức CABI) chia sẻ về các kết quả hợp tác giữa 2 đơn vị trong các năm qua.

Nông dân hưởng lợi ngay

Trao đổi với các đại biểu tại buổi lễ, ông Muhammad Faheem, đại diện Tổ chức CABI cho hay: Trong thời gian qua, các chương trình hợp tác giữa Cục BVTV nay là Cục Trồng trọt và BVTV và CABI đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Trong đó phải kể đến chiến dịch nâng cao nhận thức và xây dựng mô hình quản lý tổng hợp sâu đục lá cà chua Nam Mỹ tại Lâm Đồng. Cụ thể, CABI đã phối hợp với Cục BVTV và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hướng dẫn cán bộ kỹ thuật và nông dân ở Lâm Đồng về phát hiện chẩn đoán và phòng trừ hiệu quả sâu đục lá cà chua Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, CABI cũng đã phối hợp với Chi cục BVTV các tỉnh tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về phát hiện chẩn đoán và phòng trừ sâu đục lá cà chua Nam Mỹ cho cho cán bộ kỹ thuật và nông dân tại các tỉnh Sơn La (25 cán bộ kỹ thuật và hơn 200 nông dân), và tại Lâm đồng (25 cán bộ kỹ thuật và gần 300 nông dân).

Cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý sâu đục lá cà chua Nam Mỹ cho hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV, công ty Bio Pro thực hiện mô hình quản lý tổng hợp sâu đục lá cà chua Nam Mỹ tại Lâm Đồng, ứng dụng các tác nhân thiên địch trong quản lý sâu hai cà chua giúp người dân sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập cao hơn.

Sau lễ ký kết, tại cuộc họp tham vấn kỹ thuật để phát triển đấu tranh sinh học ở Việt Nam trong giai đoạn tới, các đại biểu đã đề xuất và thống nhất nhiều nội dung ưu tiên hợp tác chính quan trọng như hợp tác chuyển giao những công nghệ trong lĩnh vực BVTV (IPHM, CSA, MRL, SPS measures etc.); Nâng cao kiến thức và kỹ năng về chẩn đoán giám định, phòng trừ sinh học, quản lý đa dạng sinh học, giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV; Khôi phục hoạt động và phát triển các trung tâm đấu tranh sinh học.

Đặc biệt là việc hỗ trợ đào tạo, tập huấn về học tập trực tuyến, công cụ số cho các cán bộ của Cục Trồng trọt và BVTV và các tỉnh nhằm tăng cường năng lực để thực hiện các dự án về tác nhân sinh học, biện pháp đấu tranh sinh học đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn 2025-2026.