Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Nhà nông
Thứ hai, ngày 15/09/2025 18:14 GMT+7

Cục Trồng trọt và BVTV hợp tác với Tổ chức Sinh học Nông nghiệp quốc tế phát triển đấu tranh sinh học ở Việt Nam

+ aA -
Trần Quang Thứ hai, ngày 15/09/2025 18:14 GMT+7
Chiều 15/9, tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NNMT) và Tổ chức Sinh học Nông nghiệp quốc tế (Tổ chức CABI) tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt và BVTV. Đồng thời tổ chức họp tham vấn kỹ thuật để phát triển đấu tranh sinh học ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 15/9, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NNMT) và Tổ chức CABI tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

Hợp tác để giảm dần sự phụ thuộc vào hoá chất

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV cho biết, ngành trồng trọt và BVTV nước ta đã có nhiều tiến bộ quan trọng như diện tích sản xuất tập trung tăng, năng suất nhiều loại cây trồng được nâng cao, ngày càng nhiều vùng sản xuất đã áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP; công tác quản lý dịch hại có bước chuyển biến tích cực.

Tuy vậy, chúng ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức như dịch hại diễn biến ngày càng phức tạp, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, trong khi yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng khắt khe.

Để đáp ứng yêu cầu mới, ông Dương cho rằng: Việc thúc đẩy các giải pháp sinh học, đặc biệt là đấu tranh sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM/IPHM), trở thành định hướng tất yếu. Đây là con đường giúp giảm dần sự phụ thuộc vào hóa chất, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

"Trong bối cảnh đó, việc hợp tác giữa Cục Trồng trọt và BVTV với Tổ chức CABI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận uy tín, CABI đã hỗ trợ nhiều quốc gia thông qua các chương trình thiết thực như Plantwise (Bác sĩ cây trồng), BioProtection Portal (Cổng dữ liệu sinh học), cùng các nghiên cứu và giải pháp quản lý dịch hại tiên tiến.

CABI không chỉ đem đến tri thức khoa học mà còn là cầu nối quan trọng giúp các quốc gia tiếp cận nguồn lực, xây dựng năng lực cán bộ và hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ mới", ông Dương khẳng định.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và BVTV tin tưởng bản ghi nhớ hợp tác được ký kết hôm nay giữa 2 đơn vị sẽ tạo nền tảng cho một giai đoạn mới hợp tác hiệu quả, đi vào chiều sâu, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật thông qua đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa quy trình giám định và giám sát dịch hại; Khôi phục và phát triển các trung tâm đấu tranh sinh học ở địa phương, làm hạt nhân ứng dụng và phổ biến các biện pháp sinh học...

Ông Muhammad Faheem, đại diện Tổ chức Sinh học Nông nghiệp quốc tế (Tổ chức CABI) chia sẻ về các kết quả hợp tác giữa 2 đơn vị trong các năm qua.

Nông dân hưởng lợi ngay

Trao đổi với các đại biểu tại buổi lễ, ông Muhammad Faheem, đại diện Tổ chức CABI cho hay: Trong thời gian qua, các chương trình hợp tác giữa Cục BVTV nay là Cục Trồng trọt và BVTV và CABI đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Trong đó phải kể đến chiến dịch nâng cao nhận thức và xây dựng mô hình quản lý tổng hợp sâu đục lá cà chua Nam Mỹ tại Lâm Đồng. Cụ thể, CABI đã phối hợp với Cục BVTV và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hướng dẫn cán bộ kỹ thuật và nông dân ở Lâm Đồng về phát hiện chẩn đoán và phòng trừ hiệu quả sâu đục lá cà chua Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, CABI cũng đã phối hợp với Chi cục BVTV các tỉnh tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về phát hiện chẩn đoán và phòng trừ sâu đục lá cà chua Nam Mỹ cho cho cán bộ kỹ thuật và nông dân tại các tỉnh Sơn La (25 cán bộ kỹ thuật và hơn 200 nông dân), và tại Lâm đồng (25 cán bộ kỹ thuật và gần 300 nông dân).

Cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý sâu đục lá cà chua Nam Mỹ cho hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV, công ty Bio Pro thực hiện mô hình quản lý tổng hợp sâu đục lá cà chua Nam Mỹ tại Lâm Đồng, ứng dụng các tác nhân thiên địch trong quản lý sâu hai cà chua giúp người dân sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập cao hơn.

Sau lễ ký kết, tại cuộc họp tham vấn kỹ thuật để phát triển đấu tranh sinh học ở Việt Nam trong giai đoạn tới, các đại biểu đã đề xuất và thống nhất nhiều nội dung ưu tiên hợp tác chính quan trọng như hợp tác chuyển giao những công nghệ trong lĩnh vực BVTV (IPHM, CSA, MRL, SPS measures etc.); Nâng cao kiến thức và kỹ năng về chẩn đoán giám định, phòng trừ sinh học, quản lý đa dạng sinh học, giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV; Khôi phục hoạt động và phát triển các trung tâm đấu tranh sinh học.

Đặc biệt là việc hỗ trợ đào tạo, tập huấn về học tập trực tuyến, công cụ số cho các cán bộ của Cục Trồng trọt và BVTV và các tỉnh nhằm tăng cường năng lực để thực hiện các dự án về tác nhân sinh học, biện pháp đấu tranh sinh học đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn 2025-2026.

Tham khảo thêm

Cục Trồng trọt và BVTV công bố 7 đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ xử lý vướng mắc 22 thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt và BVTV công bố 7 đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ xử lý vướng mắc 22 thủ tục hành chính

Báo NTNN/Dân Việt “bắt tay” Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật truyền thông 13 đề án trọng điểm

Báo NTNN/Dân Việt “bắt tay” Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật truyền thông 13 đề án trọng điểm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (này là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc gộp các chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi sẽ giúp thống nhất mục tiêu, giải pháp, đồng thời khắc phục tình trạng khó khăn trong phân bổ, giải ngân ngân sách.

Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi

Nhà nông
Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông
Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
16

Nhà nông
Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Đọc thêm

Cựu sao U23 Việt Nam: Ít thi đấu, vẫn có 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam: Ít thi đấu, vẫn có 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Tuy rất ít khi có cơ hội ra sân thi đấu nhưng cựu thủ môn U23 Việt Nam Trần Liêm Điều vẫn có 2 lần vô địch V.League trong màu áo Thép xanh Nam Định.

Loài cá nuôi dày đặc ở Việt Nam, thịt trắng, hợp với wasabi, nước tương vào chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng Nhật Bản
Nhà nông

Loài cá nuôi dày đặc ở Việt Nam, thịt trắng, hợp với wasabi, nước tương vào chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng Nhật Bản

Nhà nông

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, cá tra Việt Nam (pangasius) vừa chính thức được đưa vào thực đơn của chuỗi nhà hàng Kura Sushi – một trong những thương hiệu sushi nổi tiếng và phổ biến nhất tại Nhật Bản.

Ngưng thở khi ngủ: “kẻ thù âm thầm” làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ và suy giảm trí nhớ
Xã hội

Ngưng thở khi ngủ: “kẻ thù âm thầm” làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ và suy giảm trí nhớ

Xã hội

Ước tính có khoảng 39 triệu người Mỹ đang mắc chứng ngưng thở khi ngủ, một rối loạn tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng thực tế lại để lại nhiều hệ lụy nặng nề.

Thả 2 con vật dày đặc trong ao, sau một năm bắt con to đem bán, 5 ông cựu chiến binh ở Cần Thơ bỏ túi 225 triệu đồng
Nhà nông

Thả 2 con vật dày đặc trong ao, sau một năm bắt con to đem bán, 5 ông cựu chiến binh ở Cần Thơ bỏ túi 225 triệu đồng

Nhà nông

Nhiều năm qua, ông Trương Thái Long, cựu chiến binh ở ấp Láng Hầm A, xã Thạnh Xuân (Cần Thơ) mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi ếch kết hợp cá thát lát. Mô hình này không chỉ giúp gia đình ông có thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng đi hiệu quả để nhiều nông dân cùng nghiên cứu, học tập, làm giàu ngay tại quê nhà.

De Heus ký kết hợp tác triển khai Dự án nuôi tôm tuần hoàn quy mô 1.000ha tại Cà Mau
Nhà nông

De Heus ký kết hợp tác triển khai Dự án nuôi tôm tuần hoàn quy mô 1.000ha tại Cà Mau

Nhà nông

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công ty TNHH De Heus Việt Nam và các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học (công nghệ RAS-IMTA), với quy mô dự án lên tới 1.000ha.

Tin chiều 15/9: Vợ chồng Nguyễn Xuân Son nhận 2 món quà đặc biệt
Thể thao

Tin chiều 15/9: Vợ chồng Nguyễn Xuân Son nhận 2 món quà đặc biệt

Thể thao

Vợ chồng Nguyễn Xuân Son nhận 2 món quà đặc biệt; Samuel Umtiti giải nghệ ở tuổi 31; ĐT futsal Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hàng Châu, sẵn sàng cho Vòng loại futsal châu Á 2026; Roy Keane và Micah Richards nghi ngờ năng lực của HLV Ruben Amorim; Em gái Văn Toàn công khai “kêu gào”, muốn “gả gấp” anh trai.

Gia Lai: Nhiều điểm nghẽn đầu tư được tháo gỡ, khơi thông tại kỳ họp HĐND tỉnh
Kinh tế

Gia Lai: Nhiều điểm nghẽn đầu tư được tháo gỡ, khơi thông tại kỳ họp HĐND tỉnh

Kinh tế

Ngày 15/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy
Đại đoàn kết dân tộc

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Đại đoàn kết dân tộc

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng bộ và phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam theo mô hình mới.

Nga tố UAV xâm nhập Romania khiến NATO náo động là hành động khiêu khích của Kiev
Thế giới

Nga tố UAV xâm nhập Romania khiến NATO náo động là hành động khiêu khích của Kiev

Thế giới

Nga hôm nay tuyên bố vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Romania là một “hành động khiêu khích” của Ukraine, sau khi Bộ Ngoại giao Romania triệu tập Đại sứ Nga tại Bucharest liên quan đến sự cố này.

VCCA tổ chức triển lãm “Hồi Cố Vọng Lai” tôn vinh 3 hoạ sĩ gạo cội, tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam giai đoạn đổi mới
Văn hóa - Giải trí

VCCA tổ chức triển lãm “Hồi Cố Vọng Lai” tôn vinh 3 hoạ sĩ gạo cội, tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam giai đoạn đổi mới

Văn hóa - Giải trí

Từ ngày 13/09/2025 đến ngày 26/10/2025, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) hân hạnh giới thiệu triển lãm “HỒI CỐ VỌNG LAI / RETROSPECTIVE OF VISION” với 100 tác phẩm hội họa của ba họa sĩ gạo cội: Lý Trực Sơn, Ca Lê Thắng và Đào Minh Tri.

V-Green hợp tác với Thế Giới Di Động triển khai hơn 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc
Kinh tế

V-Green hợp tác với Thế Giới Di Động triển khai hơn 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc

Kinh tế

Ngày 15/09/2025, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Theo thoả thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.

Tổ chức 10 cuộc thanh tra đột xuất trong tháng 8, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng
Tin tức

Tổ chức 10 cuộc thanh tra đột xuất trong tháng 8, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng

Tin tức

Trong tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh tổ chức 12 cuộc thanh tra, trong đó, 2 cuộc theo kế hoạch định kỳ, ban hành 2 kết luận.

Chuyển hoa thành tiền, ngành giáo dục TP.HCM góp 17 tỷ đồng hỗ trợ cho vùng bão lũ
Chuyển động Sài Gòn

Chuyển hoa thành tiền, ngành giáo dục TP.HCM góp 17 tỷ đồng hỗ trợ cho vùng bão lũ

Chuyển động Sài Gòn

Thay vì nhận lẵng hoa khai giảng, ngành giáo dục TP.HCM đã phát động quyên góp, thu về hơn 17 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ

Cháy tầng 5 ngôi nhà ở phường An Nhơn, cả hẻm nhỏ náo loạn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy tầng 5 ngôi nhà ở phường An Nhơn, cả hẻm nhỏ náo loạn

Chuyển động Sài Gòn

Lửa bùng lên từ ngôi nhà 5 tầng ở hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn, 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường kịp dập tắt, cả hẻm nhỏ náo loạn

iPhone 17 Pro Max ra mắt: Siêu phẩm tái định nghĩa nhiếp ảnh di động và hiệu năng đỉnh cao
Doanh nghiệp

iPhone 17 Pro Max ra mắt: Siêu phẩm tái định nghĩa nhiếp ảnh di động và hiệu năng đỉnh cao

Doanh nghiệp

Sự kiện được mong chờ nhất năm của Apple đã chính thức khép lại, trình làng thế hệ iPhone mới nhất với những cải tiến ngoạn mục, đặc biệt là siêu phẩm iPhone 17 Pro Max. Đây không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cú nhảy vọt toàn diện về thiết kế, hiệu năng và đặc biệt là khả năng nhiếp ảnh, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường công nghệ toàn cầu.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: Sẵn sàng 'cầm tay chỉ việc' để cán bộ làm được việc
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: Sẵn sàng 'cầm tay chỉ việc' để cán bộ làm được việc

Chuyển động Sài Gòn

Vấn đề cán bộ sau sáp nhập đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặc biệt quan tâm. Ông Quang đã chỉ ra những hạn chế về năng lực cán bộ, sau 2,5 tháng chính quyền TP.HCM mới vận hành.

Trụ trì Thích Vĩnh Tín – Từ sự trỗi dậy của Thiếu Lâm Tự đến vướng vào nghiệp chướng
Đông Tây - Kim Cổ

Trụ trì Thích Vĩnh Tín – Từ sự trỗi dậy của Thiếu Lâm Tự đến vướng vào nghiệp chướng

Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu Lâm Tự, tọa lạc dưới chân núi Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một ngôi chùa được công nhận trên toàn thế giới, đồng nghĩa với Thiền tông và võ thuật Thiếu Lâm. Được Hiếu Văn Đế xây dựng vào năm 495 SCN dưới thời Bắc Ngụy cho nhà sư Ấn Độ Batuo, chùa đã phát triển thành một di tích văn hóa và tâm linh. Bài viết này giới thiệu khái quát lịch sử của ngôi chùa, sự lãnh đạo của trụ trì Thích Vĩnh Tín và những tranh cãi xung quanh thời gian trụ trì của ông, đặc biệt là trong bối cảnh những diễn biến gần đây.

2 bị cáo phạm tội giết người khi mâu thuẫn tại quầy tính tiền hát karaoke, lãnh án
Pháp đình

2 bị cáo phạm tội giết người khi mâu thuẫn tại quầy tính tiền hát karaoke, lãnh án

Pháp đình

Hai nhóm thanh niên ra quầy để tính tiền hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn, hai bên lao vào đánh nhau khiến một người tử vong.

Trần Gia Bảo và 2 khoảnh khắc trùng lặp đến kỳ lạ
Thể thao

Trần Gia Bảo và 2 khoảnh khắc trùng lặp đến kỳ lạ

Thể thao

Trần Gia Bảo là tài năng trẻ của HAGL và cầu thủ này đã tạo ấn tượng đáng kể với 2 tình huống ghi bàn khiến người hâm mộ chú ý.

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Tin tức

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Xuất khẩu cá tra vượt thách thức thương mại, Nam Việt, Vĩnh Hoàn và IDI đua nhau lập đỉnh lợi nhuận
Nhà nông

Xuất khẩu cá tra vượt thách thức thương mại, Nam Việt, Vĩnh Hoàn và IDI đua nhau lập đỉnh lợi nhuận

Nhà nông

Số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam tháng 8/2025 vẫn tiếp tục tăng trưởng, với 200 triệu USD, tăng 5% so với tháng 8/2024. Lũy kế XK cá tra 8 tháng đầu năm nay sang các thị trường đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng trưởng dương 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉnh lộ 433 chi chít ổ voi, ổ gà – Nỗi ám ảnh sạt lở mùa mưa ở xã Cao Sơn (Phú Thọ)
Bạn đọc

Tỉnh lộ 433 chi chít ổ voi, ổ gà – Nỗi ám ảnh sạt lở mùa mưa ở xã Cao Sơn (Phú Thọ)

Bạn đọc

Xuống cấp nghiêm trọng với dày đặc ổ gà, ổ voi và nhiều điểm sạt lở, tỉnh lộ 433 đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi lần đi qua. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ), đặc biệt vào mùa mưa bão càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa tính mạng người dân.

Quân đội Ukraine bị sập Starlink trên toàn bộ chiến tuyến
Thế giới

Quân đội Ukraine bị sập Starlink trên toàn bộ chiến tuyến

Thế giới

Starlink – dịch vụ internet vệ tinh do Elon Musk sở hữu – gặp sự cố ngừng hoạt động toàn cầu vào ngày 15/9. Dịch vụ này đã trở nên thiết yếu đối với các bệnh viện, trường học và các đơn vị quân sự tiền tuyến khắp Ukraine.

Nữ sinh được chọn giữa 8.800 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân để phát biểu: Từng là thủ khoa, đạt 30/30 điểm đại học
Xã hội

Nữ sinh được chọn giữa 8.800 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân để phát biểu: Từng là thủ khoa, đạt 30/30 điểm đại học

Xã hội

Em Trần Ngọc Tú Anh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Ninh Bình chính thức trở thành tân sinh viên Khóa 67 ngành Thương mại điện tử, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Á hậu có bằng Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội
Văn hóa - Giải trí

Á hậu có bằng Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội

Văn hóa - Giải trí

Thụy Vân - Á hậu và BTV VTV với cuộc sống sang trọng. Khám phá căn hộ cao cấp tại Hà Nội và niềm đam mê hoa của cô ấy.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ hơn thịt lợn, ít chất béo, giàu protein, hầm kiểu này ngon cực phẩm
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ hơn thịt lợn, ít chất béo, giàu protein, hầm kiểu này ngon cực phẩm

Gia đình

Mùa thu, bạn nên ăn loại thịt bổ dưỡng này để chuẩn bị năng lượng, nâng cao sức đề kháng để chống lại các vi khuẩn, virus khi trời trở lạnh.

Họ thù hận đến không thể hiểu nổi - Tổng thống Trump nói sẽ ra tay nối lại đàm phán giữa ông Putin và Zelensky
Thế giới

Họ thù hận đến không thể hiểu nổi - Tổng thống Trump nói sẽ ra tay nối lại đàm phán giữa ông Putin và Zelensky

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin do mối thù địch cá nhân sâu sắc giữa họ

Trồng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp, nông dân ĐBSCL lãi từ 14,5 – 36,3 triệu đồng/ha
Nhà nông

Trồng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp, nông dân ĐBSCL lãi từ 14,5 – 36,3 triệu đồng/ha

Nhà nông

Sáng 15/9, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vụ hè thu 2025 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự và chỉ đạo hội nghị.

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng
Pháp luật

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng

Pháp luật

Hứa hẹn việc nhẹ lương cao, nhóm 3 phụ nữ đã lừa bán 13 người vào các ổ lừa đảo do đối tượng nước ngoài làm chủ ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. May mắn, các nạn nhân đều được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công.

Ngư phủ ở Cà Mau đâm chết bạn tàu sau khi bị tấn công
Pháp luật

Ngư phủ ở Cà Mau đâm chết bạn tàu sau khi bị tấn công

Pháp luật

Huỳnh Tâm Em, quê Cà Mau, sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn với bạn nghề, dù được can ngăn, nhưng sau đó Tâm Em đã đâm chết đồng nghiệp khi bị người này dùng dao tấn công.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga