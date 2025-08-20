Cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi": Khơi dậy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc!

Phát động từ ngày 27/6, cuộc thi viết Việt Nam trong tôi do Báo điện tử Dân Việt tổ chức đã nhận về hơn 1.124 bài dự thi từ các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp cả nước. Tại đó, niềm tự hào, tình yêu, sự gắn bó với đất nước được thể hiện chân thành, cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sân chơi giàu ý nghĩa, cuộc thi còn khơi gợi nhiều suy ngẫm trong lòng độc giả, những người đồng hành, dõi theo từng tác phẩm dự thi.

Chia sẻ với Dân Việt, nhiều độc giả cho biết họ tìm thấy sự đồng điệu, cảm giác được sống lại ký ức lịch sử cũng như nhìn thấy bóng dáng chính mình trong từng trang viết.

Các bài dự thi "Việt Nam trong tôi" gây xúc động với nhiều độc giả trẻ. (Ảnh: Dân Việt)

Độc giả Nguyễn Thị Linh (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chị rưng rưng xúc động khi đọc loạt bài viết về ký ức chiến tranh, trong đó tác phẩm Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng tổ quốc ghi công có đoạn: "Tôi thấy tự do qua những dòng chữ cũ trên giấy in đã vàng màu thời gian. Đó là loại tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công, như của ông ngoại. Tôi thường hỏi mẹ về sự hy sinh của ông. Đáp lại tôi là cái xoa đầu thật khẽ. Mẹ bảo ông ngoại chưa bao giờ mất đi, bởi ông đã cùng mảnh đất quê hương hòa trộn làm một. Đất nước còn, thì ông cũng chẳng bao giờ mất.

Tôi ngó phía bàn thờ, nơi chẳng có một tấm ảnh thờ sau cuộc chiến tranh khốc liệt, chợt nghĩ về hàng triệu chiếc bàn thờ trên khắp dải đất Việt Nam, cũng giữ khói nhang thờ phụng một bóng hình mờ căm trong ký ức".

Chị Nguyễn Thị Linh thổ lộ: “Tôi sinh ra trong thời bình, chỉ nghe ông bà kể lại những năm tháng gian khó. Đọc các tác phẩm dự thi tại cuộc thi này, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự hy sinh, mất mát mà thế hệ đi trước đã trải qua. Có lẽ, điều lớn nhất mà cuộc thi mang lại là giúp lớp trẻ như chúng tôi biết trân trọng hòa bình, trân trọng hiện tại, có trách nhiệm với Tổ quốc mình đang sống ".

Độc giả Trọng Tài (36 tuổi, TP.HCM) lại ấn tượng với những bài viết ghi lại cảm xúc chất thật của tác giả về một Việt Nam hiện đại, vừa phát triển, vừa giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống, đó là tình đoàn kết, sự sẻ chia trong hoạn nạn.

"Bài viết Tôi đi để nghe đất nước mình đang thở của diễn viên Bảo Thanh khiến tôi bất ngờ, xúc động. Cô ấy kể lại những khoảnh khắc xắn tay áo: bốc hàng, phát nhu yếu phẩm, vác từng bao gạo vào nhà tạm của người dân sau lũ. Có những ngày, bùn ngập đến bắp chân, những người trong tổ thiện nguyện chuyền tay nhau từng thùng mì, từng thùng nước, cười vang như chưa từng mỏi. "Việt Nam trong tôi là hai chữ “đồng bào” cùng một bọc, có đau có đói thì dìu nhau đi qua" - chia sẻ ấy của tác giả vừa gần gũi, vừa đầy cảm xúc".

Độc giả Trần Văn Lộc (45 tuổi, Quảng Ninh) nhận định: “Nhiều tác phẩm dự thi không phải những áng văn trau chuốt, cầu kỳ. Nhưng chính sự mộc mạc, chân thành lại tạo nên sức lay động. Việt Nam trong tôi sống động qua từng trang viết. Sự sáng tạo và tâm huyết của các tác giả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp".

Độc giả Nguyễn Thị Vân Anh (56 tuổi, Nghệ An) bày tỏ niềm tin vào lớp trẻ khi đọc những tác phẩm trong cuộc thi: “Tôi đã đọc rất nhiều bài viết, thấy hình ảnh đất nước qua bao đổi thay hiện lên rõ nét. Thế hệ tôi từng đi qua chiến tranh, nhìn thấy sự đổ nát và hồi sinh, nay thấy các bạn trẻ viết về đất nước với lòng tin và khát vọng, tôi tin Việt Nam sẽ ngày một hùng cường.

Những chia sẻ của độc giả là minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa của cuộc thi viết Việt Nam trong tôi. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là hành trình kết nối tâm hồn, để tại đó mỗi người cùng thắp lên tình yêu và niềm tự hào với Tổ quốc.