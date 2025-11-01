Cựu hoàng tử Anh lại đối mặt cáo buộc chấn động sau khi bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia

Ông Andrew chính thức bị Vua Charles III tước bỏ mọi danh hiệu vào thứ Năm. Ảnh Getty

Bê bối ở khách sạn 5 sao

Ông Andrew - người nổi tiếng là "con trai cưng" của cố Nữ hoàng Elizabeth II - vừa bị tước bỏ mọi tước hiệu hoàng gia và bị buộc rời khỏi nơi ở chính thức, đang đối mặt với cáo buộc mới gây chấn động: Ông từng “đưa 40 gái mại dâm đến khách sạn 5 sao” trong một chuyến công du Thái Lan được chi trả bằng tiền thuế của người dân.

Thông tin được tiết lộ bởi nhà sử học hoàng gia kiêm tác giả tiểu sử Andrew – Andrew Lownie ngày 29/10, và sau đó được Page Six cùng New York Post đăng tải.

Sử gia cho biết, mọi việc diễn ra trong chuyến đi đến Thái Lan nhân dịp sinh nhật của Quốc vương. Ông Andrew đại diện cho Hoàng gia Anh và nhất quyết ở khách sạn 5 sao thay vì Đại sứ quán, như ông thường làm.

Theo ông Lownie, cáo buộc này được xác nhận bởi “nhiều nguồn tin độc lập”, trong đó có một thành viên thuộc Hoàng gia Thái Lan.



Ông Lownie cho biết, thời điểm đó – năm 2001 – Hoàng tử Andrew 41 tuổi, ông đã lợi dụng vai trò Đặc phái viên Thương mại của Vương quốc Anh – một vị trí được trả lương bằng ngân sách công – để “tổ chức những chuyến đi xa hoa, chèn thêm hai tuần nghỉ riêng” sau mỗi chuyến công tác.

“Người dân Anh phải trả tiền cho các kỳ nghỉ của ông ta, rồi ông ta lại dùng thời gian đó cho những việc riêng”, ông Lownie nói.

Bị cáo buộc “âm mưu im lặng” che giấu bê bối

Nhà sử học Lownie còn cho rằng tồn tại “một âm mưu im lặng” nhằm che đậy hành vi sai trái của ông Andrew trong giai đoạn 2001–2011.

"Tất cả hồ sơ về quãng thời gian này vẫn bị đóng kín, không được lưu trữ công khai tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Đó chính là phần của âm mưu im lặng mà chúng ta cần phải phá bỏ", ông Lownie nói thêm.

Những phát biểu của ông Lownie được ghi lại chỉ vài ngày trước khi Cung điện Buckingham công bố quyết định chính thức tước bỏ mọi tước vị hoàng gia của Andrew và buộc ông rời khỏi dinh thự Royal Lodge – nơi ông đã sống suốt hai thập kỷ. Từ vị trí từng được ưu ái nhất trong gia đình, Andrew giờ phải sống lưu đày tại dinh thự của Vua Charles III ở Norfolk.

"Đó sẽ là địa ngục sống đối với ông ấy, bởi Andrew vốn rất coi trọng danh xưng và luôn mang tâm thế đặc quyền", nhà viết tiểu sử hoàng gia Richard Fitzwilliams.

Ông Fitzwilliams cho biết hình ảnh của Andrew từ lâu đã tan nát trong mắt công chúng, nhất là sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên Newsnight khiến ông bị coi là "kiêu ngạo, tham lam và vụng về".

Liên đới vụ án Jeffrey Epstein

Đời tư của Andrew càng khiến Hoàng gia Anh thêm rúng động khi ông bị cho là có liên hệ lâu dài với tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein, dù ông từng tuyên bố đã cắt đứt quan hệ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vua Charles III phải ra quyết định tước bỏ danh hiệu và trục xuất em trai khỏi dinh thự Royal Lodge ở Windsor, nhằm làm dịu cơn phẫn nộ của dư luận.

Căng thẳng leo thang sau khi Virginia Roberts Giuffre, người từng cáo buộc Epstein và Andrew lạm dụng tình dục khi cô còn là thiếu niên, đã tiếp tục nhắc lại những cáo buộc trong cuốn hồi ký xuất bản sau khi cô qua đời hồi tháng 4 vừa qua. Andrew, hiện 65 tuổi, một lần nữa phủ nhận mọi cáo buộc.

Những cáo buộc mới là chương mới trong chuỗi bê bối khiến hình ảnh của Andrew – từng là một trong những thành viên năng động nhất Hoàng gia Anh – rơi xuống mức thấp chưa từng có. Giới quan sát nhận định “cánh cửa trở lại đời sống hoàng gia của Andrew gần như đã khép lại hoàn toàn".