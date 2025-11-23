Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - hiện bị quản thúc tại gia trong thời gian kháng cáo bản án liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành - đã bị tạm giữ sau khi Tòa án Tối cao đánh giá ông có nguy cơ bỏ trốn cao.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Theo thông báo hôm thứ Bảy, tòa cho biết chính trị gia cực hữu 70 tuổi - người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu ngăn cản Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức sau cuộc bầu cử năm 2022 - đã tìm cách vô hiệu hóa vòng giám sát ở chân để trốn chạy.

Thẩm phán Alexandre de Moraes của Tòa án Tối cao nói việc tạm giữ ông Bolsonaro là một biện pháp phòng ngừa trong lúc quá trình kháng cáo cuối cùng đang diễn ra.

Trong đoạn video được tòa công bố, ông Bolsonaro thừa nhận ông đã dùng mỏ hàn tác động vào vòng điện tử nhưng lý do là vì “tò mò”. Hình ảnh cho thấy thiết bị bị hư hỏng nặng, cháy xém nhưng vẫn gắn trên chân vị cựu Tổng thống.

Ông Bolsonaro, từng giữ chức tổng thống giai đoạn 2019–2022, bị quản thúc từ tháng Tám và bị hạn chế trong một khu chung cư sang trọng ở thủ đô Brasilia.

Trong phán quyết, thẩm phán Moraes cho rằng kế hoạch tổ chức buổi cầu nguyện trước khu chung cư do con trai cả của Bolsonaro - Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - kêu gọi vào tối thứ Bảy có thể gây hỗn loạn, “tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ trốn của ông ta".

Thượng nghị sĩ Flavio trước đó đã kêu gọi những người ủng hộ: “Hãy chiến đấu vì đất nước của bạn".

Theo thẩm phán, việc tìm cách vô hiệu hóa vòng giám sát diễn ra vào sáng thứ Bảy như một phần trong kế hoạch “đảm bảo ông ta có thể trốn thoát, tận dụng sự rối loạn do cuộc biểu tình do con trai ông kêu gọi tạo ra".

Thẩm phán cũng nêu rõ việc nhà của ông Bolsonaro nằm gần Đại sứ quán Mỹ, làm tăng nguy cơ ông tìm cách xin tị nạn chính trị.

Thẩm phán Moraes đã yêu cầu nhóm luật sư của ông Bolsonaro phải giải trình trong vòng 24 giờ.

Ông Trump lên tiếng

Ông Bolsonaro, một cựu đại úy quân đội, là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người gọi vụ xét xử này là “cuộc săn phù thủy” và đã áp thuế, trừng phạt Brazil vì vụ việc.

Tổng thống Mỹ cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đã nói chuyện với Bolsonaro “tối qua” và sẽ gặp cựu Tổng thống Brazil “trong tương lai rất gần".

Khi được hỏi về vụ bắt giữ, Trump tuyên bố ông “không biết gì” nhưng bình luận thêm: “Thật tệ".

“Tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi chưa nghe thấy”, ông Trump trả lời.

Trong nhiệm kỳ của mình, Bolsonaro được khen ngợi về điều hành kinh tế nhưng bị chỉ trích nặng nề vì để nạn phá rừng Amazon đạt mức kỷ lục và xem nhẹ Covid-19 như một “cú cảm lạnh nhẹ”.

Ông bị kết tội vào tháng 9 vì lãnh đạo một tổ chức tội phạm âm mưu duy trì “sự kiểm soát mang tính độc tài” của mình. Kế hoạch này bị cáo buộc bao gồm cả âm mưu ám sát Tổng thống Lula, Phó Tổng thống Geraldo Alckmin và thẩm phán Moraes.