Đà Nẵng: Sạt lở trên cao tốc nối La Sơn - Hoà Liên, sẽ xây cầu cạn thay thế nền đường

Sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc nối La Sơn - Hoà Liên, sẽ xây cầu cạn thay thế nền đường

Chiều 14/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn nối TP Huế với TP Đà Nẵng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, vừa trải qua đợt mưa lớn cuối tháng 10 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, đặc biệt là taluy dương và taluy âm tại nhiều vị trí.

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Nguyễn Vũ Quý – Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy dương tại 21 điểm với tổng khối lượng đất đá trượt xuống khoảng 146.000m3.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn nối TP Huế với TP Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Đến nay, việc hót dọn cơ bản hoàn thành, tuyến đường đã được thông xe. Tuy vậy, tại Km42+700, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao, lực lượng chức năng phải tạm thời cho lưu thông một làn để đảm bảo an toàn.

Nghiêm trọng hơn là đoạn Km50+700 – Km50+800, nơi xảy ra sạt trượt taluy âm, khiến một phần mặt đường bị hư hỏng, tường chắn bị đổ sập. Để giữ ổn định nền đường, đơn vị thi công đã hoàn thành đóng cọc cừ Larsen IV và làm đường tạm bằng bê tông xi măng, đảm bảo lưu thông hai chiều trong thời gian xử lý sự cố.

Về giải pháp lâu dài, Ban QLDA đề xuất khảo sát chi tiết địa hình, địa chất và thủy văn nhằm lựa chọn phương án xử lý tổng thể.

Theo đó, giải pháp trước mắt là đóng hai hàng cọc cừ trong phạm vi sạt trượt để giữ nền đường khoảng 9m, tạo đường tạm phục vụ thi công.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thống nhất chủ trương xây dựng cầu cạn tại vị trí sạt trượt taluy âm. Ảnh: Viết Niệm

Về lâu dài, phương án tối ưu được đề xuất là đào bỏ toàn bộ phần nền đường trong khu vực cung trượt và thay thế bằng một cây cầu cạn. Cầu cạn dự kiến gồm bốn nhịp Super-T, tổng chiều dài khoảng 176m, rộng 22m với hai liên độc lập nhằm đảm bảo độ an toàn và khả năng chịu tải.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thống nhất chủ trương xây dựng cầu cạn tại vị trí này và giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) khẩn trương khảo sát, hoàn thiện phương án để báo cáo bộ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành việc dọn đất đá còn lại, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.