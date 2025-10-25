Hiện Đồn Biên phòng Xà Lực đã cử lực lượng phối hợp với người dân đưa thi thể bé trai về bàn giao cho gia đình mai táng. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người dân đi biển đã tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích do lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 21h ngày 22/10, N.M.T (13 tuổi, ngụ ở An Giang) cùng người thân đi lặn biển. Tàu đậu cách bờ khoảng 2km, khi chủ ghe cùng các thành viên trên ghe lặn biển, vừa lên tàu thì không thấy T. nên báo với lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Người nhà cháu T. cho biết, T. vừa mới từ đất liền ra nhà người thân được nửa tháng nay thì xảy ra sự việc đau lòng. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng biên phòng đã phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên gặp thời tiết xấu gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.