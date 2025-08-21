Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Chiều nay (21/8), không khí hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tưng bừng, rộn rã trên nhiều con phố. Ngay từ đầu giờ chiều, các đoàn, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã có mặt tại địa điểm quy định.

Các nghệ sĩ, diễn viên rộn ràng, háo hức trước giờ hợp luyện chính thức. Ảnh: FBNV

Trong số 13 khối quần chúng tham gia diễu binh, diễu hành tới đây, có nhiều gương mặt thân quen thuộc lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, truyền hình, sắc đẹp… sẽ đứng trong đội hình của nhiều khối.

Cụ thể, đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành của khối 54 dân tộc Việt Nam sẽ có Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Quang, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh, diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Ngọc Quỳnh, Trương Hoàng, Minh Tít…

Nghệ sĩ Đức Hùng và Chí Nhân check-in cùng các chiến sĩ bên chiếc xe tăng sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm 2/9. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Bạch Quốc Khanh - Nhà hát Múa rối Thăng Long chụp ảnh bên những chiếc xe tăng được đưa đến để trình diễn trong lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FBNV

Đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa – Thể thao sẽ có Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “Em bé Hà Nội”, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “Mùa ổi”, Nghệ sĩ Nhân dân Vân Quyền, Nghệ sĩ Nhân dân Đức Long, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Bích, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Khuê, Nghệ sĩ Ưu tú Thùy Liên, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Thùy Dương (Nhà hát Múa rối Thăng Long), diễn viên Tú Oanh, Mai Thu Huyền, Hồng Diễm, Chí Nhân, Thu Quỳnh, Việt Hoa, Thanh Sơn, Tô Dũng, Mạnh Dũng, Đỗ Duy Nam, Thái Dương, Quang Trọng, Quốc Toàn, Lệ Quyên, Đàm Hằng…

Đặc biệt, ngay khi dàn “nam thần” của loạt phim giờ vàng VTV như: Thanh Sơn, Tô Dũng, Quang Trọng… xuất hiện với những “bộ cánh” lịch lãm trên tuyến phố tập kết, nhiều khán giả đã không chịu ngồi yên. Có nhiều người xông lên để xin chụp ảnh với các “idol” cho bằng được.

Dàn "nam thần" của loạt phim giờ vàng VTV vừa xuất hiện đã gây "náo loạn". Ảnh: FBNV

Diễn viên Thanh Sơn, Quang Trọng chụp ảnh cùng thành viên khối diễu binh, diễu hành Văn hóa - Thể thao. Ảnh: FBNV

Khác với hình ảnh của những nhân vật trên phim, các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ rất xinh đẹp trong những bộ trang phục lịch lãm, nền nã. Nam mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, nữ mặc áo dài truyền thống. Tất cả tạo nên một hình ảnh rất lung linh.

Trên nhiều trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ những hình ảnh hậu trường tập luyện kèm dòng cảm xúc đầy tự hào. Với các nghệ sĩ, việc được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là niềm vui đơn thuần mà đó là niềm vinh dự, tự hào.

Diễn viên Việt Hoa - Đỗ Duy Nam. Ảnh: FBNV

Diễn viên Tô Dũng, Phùng Khánh Linh, Việt Hoa, Đỗ Duy Nam, Dũng Hớn, nhạc sĩ Tuấn Cry check in cùng các thành viên đoàn. Ảnh: FBNV

Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ với Dân Việt: “Tôi hạnh phúc tới mức quên cả đói dù sáng nay phải có mặt rất sớm tại sân vận động Mỹ Đình để hợp luyện, chiều lại thay trang phục rồi có mặt tại điểm tập kết. Tôi nghĩ, trong cuộc đời của người diễn viên, thanh xuân của một chàng trai… không mấy ai được may mắn thế này. Tôi sẽ lưu giữ những kỷ niệm này cho mãi về sau”.

Diễn viên Đỗ Duy Nam cũng bày tỏ: “Có tham gia đội hình diễu binh, diễu hành mới cảm nhận được tận cùng niềm tự hào của người dân Việt Nam trong những ngày trọng đại này. Và chiều nay, khi có mặt tại điểm tập kết đội hình, tôi đã nhìn thấy hàng triệu trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình thân yêu. Tôi cảm thấy vinh dự vô cùng khi được hòa vào dòng người, đi dưới rợp trời cờ đỏ sao vàng để diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9 sắp tới”.

Diễn viên Mạnh Dũng check in cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Ảnh: FBNV

Các diễn viên chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Mai Thu Huyền cho biết: “Vừa khép lại hành trình đầy cảm xúc tại liên hoan phim LATIFF ở Mỹ, tôi vội vàng bay nửa vòng trái đất trở về Hà Nội. Không kịp nghỉ ngơi và vẫn lệch múi giờ nhưng tôi đã có mặt ngay trong buổi hợp luyện của Khối Văn hoá – Thể thao, chuẩn bị cho lễ diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Dù nắng hay mưa, tinh thần yêu nước trong mình và trong hàng ngàn trái tim Việt Nam vẫn luôn rực cháy – như ngọn lửa thiêng bất diệt suốt 80 năm qua. Đặc biệt, chiều nay các khối đang hợp luyện lần đầu tiên tại quảng trường Ba Đình – nơi thiêng liêng của Tổ quốc và tim của chúng tôi đã đập rộn ràng”.

Những hình ảnh hậu trường tập luyện được diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo kế hoạch, sau buổi tập luyện diễn ra vào 20h ngày 21/8 thì dự kiến 20h ngày 24/8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành ở quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình sơ duyệt. Cần chú ý các thông báo phân luồng giao thông và hạn chế đi lại trong khu vực.

Quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai... Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 6h).

Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.