Phim tài liệu xúc động về hành trình chuyển giao những giống lúa đặc biệt của Việt Nam đến Cuba

Tái hiện hành trình chuyển giao những giống lúa đặc biệt của Việt Nam đến Cuba

Vào 20h10 ngày 2/9 trên kênh VTV1 sẽ chính thức phát sóng phim tài liệu VTV Đặc biệt Hạt giống hạnh phúc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những hình ảnh trong phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" được thực hiện tại Cuba. Ảnh: VTV

Đặc biệt, Truyền hình Quốc gia Cuba cũng sẽ phát sóng song song bộ phim này cùng thời điểm với Việt Nam, đánh dấu lần hợp tác hiếm có và mang ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực truyền hình giữa hai quốc gia.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, đồng thời thể hiện sức lan tỏa của tinh thần Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Phim tài liệu Hạt giống hạnh phúc tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba – đất nước anh em luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm đồng hành cùng Cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, bằng chính những giống lúa Việt Nam được người dân hai nước trực tiếp gieo trồng trên đất Cuba.

Cánh đồng trĩu nặng bông lúa ở Cuba. Ảnh: VTV

Thông qua câu chuyện về hạt lúa, bộ phim khắc họa hình ảnh Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức và kinh nghiệm để cùng bạn bè quốc tế vun đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu về sự kiện này, ông Jorge Legañoa Alonso – Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba– nhấn mạnh: “Việc Truyền hình quốc gia Cuba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam”.

Với lối kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh trực, giàu cảm xúc, cùng sự đầu tư công phu về hình ảnh, âm nhạc và tư liệu, Hạt giống hạnh phúc hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm xúc động, nhân văn và đầy ý nghĩa trong dịp Quốc khánh năm nay.

Phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" có gì đặc biệt?

Bộ phim đưa khán giả theo dấu hành trình của giống lúa Việt Nam CT16 nảy mầm và xanh tốt trên những cánh đồng đất đỏ Cuba. Không chỉ là một hoạt động nông nghiệp, đó còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị hiếm có: Việt Nam từng nhận được sự sẻ chia của Cuba trong những năm tháng chiến tranh và hôm nay, chính những hạt lúa lại trở thành nhịp cầu mang đến niềm tin, sự no ấm và hạnh phúc cho người dân Cuba.

Chuyên gia Việt Nam được cử sang Cuba hỗ trợ nông dân canh tác các giống lúa mới của Việt Nam. Ảnh: VTV

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ - Đạo diễn VTV Đặc biệt Hạt giống hạnh phúc cho biết, phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc. Ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành.

Theo ê-kíp thực hiện bộ phim, ê-kíp đã trải qua hành trình dài ngày trên vùng đất Pinar del Río của Cuba để ghi lại những hình ảnh chân thực và lay động. Trong đó, hình ảnh người nông dân Cuba cúi mình gieo hạt giống Việt Nam xuống ruộng với niềm tin về một vụ mùa no đủ; những bàn tay Việt Nam và Cuba cùng nhau vun xới cánh đồng, chia sẻ kinh nghiệm và hy vọng; cuộc sống đầy khó khăn với mất điện, thiếu nước, muỗi nhiều, nắng nóng gay gắt… nhưng các chuyên gia và nông dân vẫn kiên cường đồng hành.

Nụ cười của em bé Cuba bên cánh đồng lúa trĩu bông. Ảnh: VTV

Đặc biệt, bộ phim ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của những chuyên gia Việt Nam – những người đã chấp nhận xa gia đình, gác lại nỗi lo riêng tư khi phải sống xa người thân.

Họ bám trụ trong ngôi nhà mà người Cuba hay gọi là “Nhà Việt Nam” giữa cánh đồng, nơi thiếu thốn điện, nước và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, để ngày ngày đồng hành cùng nông dân Cuba gieo cấy từng hạt lúa Việt Nam.

Trong gian khó, niềm vui lớn nhất của họ là nhìn thấy người bạn Cuba mỉm cười hạnh phúc khi lúa trổ bông, khi những cánh đồng xanh lên hy vọng. Chính khoảnh khắc ấy đã làm sáng rõ thông điệp giản dị mà sâu xa: “Hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi biết cho đi và giúp người khác hạnh phúc”.

Hình ảnh người nông dân Cuba cùng các chuyên viên Việt Nam gieo mạ. Ảnh: VTV

Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng

Ông Từ Lương – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng đoàn công tác VTV Đặc biệt Hạt giống hạnh phúc khẳng định: “Việc phát sóng VTV Đặc biệt này đúng dịp Quốc khánh 2/9 càng thêm ý nghĩa khi giá trị Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mà dân tộc ta giành được từ 80 năm trước vẫn đang tiếp tục được vun đắp và lan tỏa ra thế giới.

Đặc biệt, sự kiện Truyền hình Quốc gia Cuba cùng phát sóng song song bộ phim là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung, bền chặt giữa hai dân tộc đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách của lịch sử”.