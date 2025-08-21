Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 21/08/2025 11:29 GMT+7

Thông tin mới nhất về vé concert "Việt Nam trong tôi" sau vụ nhiều người bị ngất xỉu khi xếp hàng nhận vé

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ năm, ngày 21/08/2025 11:29 GMT+7
Sáng 20/8, Nhà hát Lớn Hà Nội “vỡ trận” vì lượng người xếp hàng quá đông, nhiều khán giả ngất xỉu trong lúc chờ được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vỡ trận trong ngày đầu phát vé concert "Việt Nam trong tôi"

Đến trưa ngày 20/8, BTC concert Việt Nam trong tôi đưa ra thông báo dừng phát vé: “Do số lượng khán giả đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội trong sáng 20/8 quá đông, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và có phương án tổ chức chu đáo nhất, BTC quyết định tạm dừng phát vé trong ngày 20/8.

Hình ảnh khán giả chen lấn, xô đẩy để được vào nhận vé concert "Việt Nam trong tôi" sáng 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: FB

Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và lượng thứ từ quý khán giả. BTC sẽ sớm công bố phương án điều chỉnh kế hoạch phát vé để mọi người thuận tiện theo dõi và tham dự.

Với concert Việt Nam trong tôi, mục tiêu của BTC là mang đến cho khán giả một sự kiện âm nhạc thực sự ý nghĩa, trọn vẹn và an toàn — nơi tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu đất nước được lan tỏa qua những ca khúc đặc sắc.

BTC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt mà đông đảo công chúng đã dành cho chương trình. Chính sự đồng hành của quý khán giả là động lực lớn nhất để BTC tiếp tục nỗ lực, mang đến một đêm nhạc xứng đáng với niềm mong đợi của tất cả mọi người".

Việc dừng phát vé concert Việt Nam trong tôi khiến nhiều khán giả bức xúc vì họ đã phải dậy từ 3h sáng, tìm đến điểm phát vé để xếp hàng mấy tiếng đồng hồ trong thời tiết nắng nóng nhưng cuối cùng lại không được nhận vé.

Một số khán giả đã may mắn được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi" sáng 20/8. Ảnh: BVH

Đặc biệt, trong lúc mọi người đang xếp hàng, do thời tiết nắng nóng, cộng với hơi người và nhịn ăn uống nên nhiều người đã có dấu hiệu mệt mỏi, tụt huyết áp.

BTC concert Việt Nam trong tôi sẽ phát hết vé trong ngày 21/8

Sáng 21/8, BTC concert Việt Nam trong tôi chính thức thông báo sẽ phát toàn bộ số vé còn lại trong ngày hôm nay tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, BTC chương trình sẽ phát 3.000 vé miễn phí trong các ngày từ ngày 20 đến 22/8. Thời gian nhận vé buổi sáng từ 9h - 11h30.

Tuy nhiên, do từ đêm 20/8 đến sáng nay đã có hơn 4.000 khán giả xếp hàng chờ đợi trước Nhà hát Lớn Hà Nội nên BTC quyết định phát toàn bộ 6.600 vé của cả hai ngày 21 và 22/8 lẫn số vé chưa phát ngày 20/8.

Quyết định này nhằm tạo sự công bằng, giúp các khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng từ đêm qua đều có cơ hội nhận vé, đồng thời giảm thiểu tình trạng tập trung đông người trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong bối cảnh Thủ đô đang diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 Nhiều khán giả đã có mặt từ sáng sớm ngày 21/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội để được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi". Ảnh: BTC

BTC concert Việt Nam trong tôi cũng gửi lời cảm ơn tình cảm, sự đồng hành của đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, đã dành sự yêu mến và ủng hộ chương trình.

Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng

“Trong những ngày cao điểm này, song song với chương trình hòa nhạc, trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, diễu hành quy mô lớn. Việc tập trung đông người kéo dài nhiều ngày sẽ gây áp lực lớn lên công tác điều phối giao thông và an ninh trật tự.

Vì vậy, BTC quyết định tập trung phát hết số vé trong ngày 21/8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khán giả, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại khu vực Nhà hát.

Bên cạnh đó, BTC bố trí biển chỉ dẫn phân luồng, hệ thống loa thông báo và khu vực chờ khoa học nhằm hạn chế tối đa tình trạng chen lấn”, phía BTC concert Việt Nam trong tôi cho biết.

Phim tài liệu xúc động về hành trình chuyển giao những giống lúa đặc biệt của Việt Nam đến Cuba

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26.8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Sự kiện do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Nụ cười của những khán giả được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi" sáng 21/8. Ảnh: BTC

Chương trình là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước.

Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Điều kiện để được nhận vé concert Việt Nam trong tôi là bắt buộc mang Căn cước công dân (CCCD) bản gốc và phải từ 14 tuổi trở lên. BTC sẽ đối chiếu thông tin để tránh trùng lặp.
Quy trình nhận vé: Khán giả xếp hàng tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội theo line hướng dẫn của BTC, xuất trình CCCD cho nhân viên kiểm tra. Nhân viên ghi nhận thông tin và phát tối đa 2 vé/người. Khán giả kiểm tra vé trước khi rời quầy.

Tham khảo thêm

Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng

Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025: Tôn vinh những cống hiến lặng thầm nhưng sâu sắc và bền bỉ

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025: Tôn vinh những cống hiến lặng thầm nhưng sâu sắc và bền bỉ

Những thông tin 'cơ mật' về Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu lần đầu được tiết lộ

Những thông tin "cơ mật" về Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu lần đầu được tiết lộ

Nghệ sĩ Ưu tú đóng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong phim “Mưa đỏ” đỏ hoe mắt kể áp lực khi nhận vai

Nghệ sĩ Ưu tú đóng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong phim “Mưa đỏ” đỏ hoe mắt kể áp lực khi nhận vai

Phim tài liệu xúc động về hành trình chuyển giao những giống lúa đặc biệt của Việt Nam đến Cuba

Phim tài liệu xúc động về hành trình chuyển giao những giống lúa đặc biệt của Việt Nam đến Cuba

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương - Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80.

Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc "Hát về anh"

Văn hóa - Giải trí
Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc 'Hát về anh'

“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Văn hóa - Giải trí
“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Dưới trời bom nổ

Văn hóa - Giải trí
Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Dưới trời bom nổ

NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Văn hóa - Giải trí
NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn