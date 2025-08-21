Thông tin mới nhất về vé concert "Việt Nam trong tôi" sau vụ nhiều người bị ngất xỉu khi xếp hàng nhận vé

Vỡ trận trong ngày đầu phát vé concert "Việt Nam trong tôi"

Đến trưa ngày 20/8, BTC concert Việt Nam trong tôi đưa ra thông báo dừng phát vé: “Do số lượng khán giả đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội trong sáng 20/8 quá đông, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và có phương án tổ chức chu đáo nhất, BTC quyết định tạm dừng phát vé trong ngày 20/8.

Hình ảnh khán giả chen lấn, xô đẩy để được vào nhận vé concert "Việt Nam trong tôi" sáng 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: FB

Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và lượng thứ từ quý khán giả. BTC sẽ sớm công bố phương án điều chỉnh kế hoạch phát vé để mọi người thuận tiện theo dõi và tham dự.

Với concert Việt Nam trong tôi, mục tiêu của BTC là mang đến cho khán giả một sự kiện âm nhạc thực sự ý nghĩa, trọn vẹn và an toàn — nơi tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu đất nước được lan tỏa qua những ca khúc đặc sắc.

BTC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt mà đông đảo công chúng đã dành cho chương trình. Chính sự đồng hành của quý khán giả là động lực lớn nhất để BTC tiếp tục nỗ lực, mang đến một đêm nhạc xứng đáng với niềm mong đợi của tất cả mọi người".

Việc dừng phát vé concert Việt Nam trong tôi khiến nhiều khán giả bức xúc vì họ đã phải dậy từ 3h sáng, tìm đến điểm phát vé để xếp hàng mấy tiếng đồng hồ trong thời tiết nắng nóng nhưng cuối cùng lại không được nhận vé.

Một số khán giả đã may mắn được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi" sáng 20/8. Ảnh: BVH

Đặc biệt, trong lúc mọi người đang xếp hàng, do thời tiết nắng nóng, cộng với hơi người và nhịn ăn uống nên nhiều người đã có dấu hiệu mệt mỏi, tụt huyết áp.

BTC concert Việt Nam trong tôi sẽ phát hết vé trong ngày 21/8

Sáng 21/8, BTC concert Việt Nam trong tôi chính thức thông báo sẽ phát toàn bộ số vé còn lại trong ngày hôm nay tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, BTC chương trình sẽ phát 3.000 vé miễn phí trong các ngày từ ngày 20 đến 22/8. Thời gian nhận vé buổi sáng từ 9h - 11h30.

Tuy nhiên, do từ đêm 20/8 đến sáng nay đã có hơn 4.000 khán giả xếp hàng chờ đợi trước Nhà hát Lớn Hà Nội nên BTC quyết định phát toàn bộ 6.600 vé của cả hai ngày 21 và 22/8 lẫn số vé chưa phát ngày 20/8.

Quyết định này nhằm tạo sự công bằng, giúp các khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng từ đêm qua đều có cơ hội nhận vé, đồng thời giảm thiểu tình trạng tập trung đông người trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong bối cảnh Thủ đô đang diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều khán giả đã có mặt từ sáng sớm ngày 21/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội để được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi". Ảnh: BTC

BTC concert Việt Nam trong tôi cũng gửi lời cảm ơn tình cảm, sự đồng hành của đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, đã dành sự yêu mến và ủng hộ chương trình.

“Trong những ngày cao điểm này, song song với chương trình hòa nhạc, trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, diễu hành quy mô lớn. Việc tập trung đông người kéo dài nhiều ngày sẽ gây áp lực lớn lên công tác điều phối giao thông và an ninh trật tự.

Vì vậy, BTC quyết định tập trung phát hết số vé trong ngày 21/8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khán giả, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại khu vực Nhà hát.

Bên cạnh đó, BTC bố trí biển chỉ dẫn phân luồng, hệ thống loa thông báo và khu vực chờ khoa học nhằm hạn chế tối đa tình trạng chen lấn”, phía BTC concert Việt Nam trong tôi cho biết.

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26.8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Sự kiện do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Nụ cười của những khán giả được nhận vé concert "Việt Nam trong tôi" sáng 21/8. Ảnh: BTC

Chương trình là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước.

Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Điều kiện để được nhận vé concert Việt Nam trong tôi là bắt buộc mang Căn cước công dân (CCCD) bản gốc và phải từ 14 tuổi trở lên. BTC sẽ đối chiếu thông tin để tránh trùng lặp.

Quy trình nhận vé: Khán giả xếp hàng tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội theo line hướng dẫn của BTC, xuất trình CCCD cho nhân viên kiểm tra. Nhân viên ghi nhận thông tin và phát tối đa 2 vé/người. Khán giả kiểm tra vé trước khi rời quầy.