Việc đoạt cả 3 danh hiệu quốc gia trong 1 mùa giải đã chứng minh một thực tế, Hà Nội FC và các đội còn lại ở V. League có một khoảng cách về thực lực. Trước một CLB CAHN mới lên hạng, lấy lại tên gọi huyền thoại, chiêu mộ một loạt hảo thủ, hừng hực khí thế sau khi đè bẹp Topenland Bình Định 5 – 0, những tưởng sẽ là một thế lực mới đủ sức để cản bước tiến của Hà Nội FC, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn không quá khó khăn để hóa giải.

Vậy đâu là nguồn gốc sức mạnh của Hà Nội FC?

Rõ ràng, một đội bóng mạnh là một tập thể gồm những cầu thủ giỏi, dưới sự dẫn dắt của một HLV giỏi. Nhưng ở V.League đã từng có những CLB như vậy, đầu tư rất nhiều tiền cho đội bóng, có nhiều cầu thủ giỏi trong danh sách thi đấu, được dẫn dắt bởi những HLV đã được khẳng định thương hiệu, nhưng kết quả vẫn không mấy ấn tượng. Thật khó để có thể khẳng định một nguyên nhân nào đó mang tính quyết định tạo nên sức mạnh của Hà Nội FC, nhưng chúng ta có thể chỉ ra những sự khác biệt của họ với phần còn lại của giải đấu.

Đào tạo cầu thủ trẻ

Hệ thống đào trẻ của Hà Nội FC rất tốt, tốt hơn nhiều so với các CLB còn lại của V.League. Chính điều này đã tạo ra cho Hà Nội FC bề dày đội hình. Thực tế cho thấy cầu thủ trẻ chất lượng được Hà Nội FC đào tạo ra nhiều hơn nhu cầu sử dụng của Hà Nội FC. Có khá nhiều cầu thủ do Hà Nội FC đào tạo trở thành trụ cột của một số CLB ở Giải hạng Nhất cũng như V. League. Khi những cầu thủ ngôi sao của đội như Quang Hải, Đình Trọng hay Văn Hậu ra đi, luôn có những sự thay thế chất lượng, đến mức chúng ta không cảm thấy có khoảng trống nào để lại trong đội hình thi đấu của Hà Nội FC do việc những ngôi sao này ra đi. V.League là một cuộc đua dài, việc có một đội hình chất lượng, dày dặn là ưu thế của đội bóng Thủ đô.

Văn hóa của đội bóng

Không chỉ muốn khẳng định tên tuổi ở V. League, Hà Nội FC còn muốn chiếm lĩnh những thành tích ở đấu trường châu lục, cụ thể là ở giải đấu AFC Champions league, chính vì vậy họ đầu tư rất nhiều và bài bản. Các cầu thủ khoác áo Hà Nội FC yên tâm luyện tập, thi đấu và công hiến. họ được hưởng chế độ đãi ngộ vào loại tốt nhất giải đấu, được thi đấu trong môi trường hứa hẹn nhiều danh hiệu.

Ở V.League, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ lùm xùm, bất đồng xảy ra giữa CLB và một số cầu thủ, đặc biệt là khi một số cầu thủ được CLB đào tạo, trưởng thành từ CLB, nhưng sau một thời gian cống hiến muốn đi tìm những cơ hội mới, ở những bến đỗ mới. Chính điều đó đã làm cho dư luận lo lắng khi nghe tin Nguyễn Quang Hải muốn rời bỏ Hà Nội FC ra nước ngoài thi đấu với sự môi giới của người đại diện của mình. Họ quan ngại có thể CLB có thể gây khó khăn, cản trở hay chí ít thì cũng bày tỏ thái độ không ủng hộ mong muốn này của Quang Hải.

Và như chúng ta thấy, Hà Nội FC đã không để những điều đó xảy ra. Để nói về văn hóa của đội bóng lúc này có vẻ hơi sớm, nhưng dường như lãnh đạo CLB đang cố gắng xây dựng cho đội bóng một văn hóa, dung hòa với tính khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Quy luật khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp là "ốm tha già thải", chỉ những người có năng lực tốt nhất tồn tại, nhưng nếu một đội bóng để quy luật đó trở thành thái độ "vắt chanh bỏ vỏ" lại là không hay. Đành rằng quan hệ giữa CLB với HLV và các cầu thủ, vốn là những người có cá tính mạnh khó tránh khỏi những đụng chạm không hay, nhưng có vẻ Hà Nội FC đã giải quyết khá tốt mối quan hệ này.

Phạm Thành Lương.

Thành Lương là một ví dụ cho thái độ này của Hà Nội FC. Mùa giải 2022, thời gian anh được ra sân thi đấu là rất ít, hầu hết là ở những phút cuối trận đấu. Và những phút ít ỏi anh thi đấu cũng không tạo được những tình huống đủ để gây ấn tượng hay ảnh hưởng trên sân, chắc chắn hiệu quả thi đấu của cầu thủ đã 35 tuổi này không thể so sánh với những tài năng trẻ chất lượng mà Hà Nội FC đang thừa. Nhưng tại sao cầu thủ này luôn có tên trong danh sách thi đấu của Hà Nội FC? Chỉ có một cách để lý giải cho hiện tượng này, đó là trong quá khứ, với tài năng của mình, anh đã có nhiều cống hiến cho CLB Hà Nội. Qua bao thăng trầm của CLB, với biết bao lời mời gọi của các CLB khác, anh vẫn trung thành, gắn bó với đội bóng, và nay Hà Nội FC đang thực hiện thái độ tri ân của mình cho một cầu thủ tài năng và chung thủy. Và chắc chắn các cầu thủ trẻ của Hà Nội FC nhìn rõ tấm gương này.

Những thái độ đó tạo nên văn hóa của một đội bóng

Văn hóa của một doanh nghiệp hay một đội bóng bị ảnh hưởng bởi người đứng đầu. Thật may mắn cho Hà Nội FC, người đứng đầu CLB của họ là bầu Hiển, một doanh nhân rất đam mê và rất hiểu biết về bóng đá. Ông ta hiểu bóng đá tới mức biết rằng, những kiến thức về bóng đá của ông ta chẳng là gì so với kiến thức về bóng đá của 1 HLV chuyên nghiệp. Chính vì vậy ông ta chỉ làm những việc mình rất giỏi, đó là quản lý và vạch ra chiến lược cho đội bóng. Còn chiến thuật hay sử dụng con người ở trên sân như thế nào là việc của HLV. Hẳn nếu không đủ hiểu biết về bóng đá tới mức đấy thì có lẽ ông ta cũng sẽ như ai đó, vẫn tưởng rằng mình có đủ kiến thức về bóng đá để ngồi ở khu kỹ thuật và can thiệp vào vấn đề chiến thuật của HLV.

Một CLB đầu tư bài bản và công phu nhất vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ, tạo ra nhiều cầu thủ tốt, đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, một câu CLB có lối đá tấn công hiện đại, hiệu quả và đẹp mắt, một CLB quan tâm tới việc xây dựng thái độ, văn hóa ứng xử chuyên nghiệp với các thành viên của mình như Hà Nội FC thành công là xứng đáng.