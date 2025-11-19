ĐBQH: Thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% chống đầu cơ hay đánh vào quỹ "tiết kiệm cưới hỏi"?

Chiều 19/11, góp ý về dự thảo luận Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Đại biểu Trần Kim Yến (Đoàn ĐBQH TP.HCM) góp ý về đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng.

Trong dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ. Đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Đại biểu Trần Kim Yến (Đoàn ĐBQH TP.HCM) (Ảnh: Media Quochoi)

Tiết kiệm "5 phân, 1 chỉ" vàng sao lại đánh thuế?

Về vấn đề này, đại biểu Yến cho rằng, đa phần người dân coi vàng như là tài sản tích lũy do tiết kiệm được mà có, chắt góp được trong quá trình sinh hoạt đời sống hàng ngày.

“Họ có thể mua để tiết kiệm từ năm phân, một chỉ, tích lũy để dành dự phòng cho những sự cố xảy ra trong cuộc sống. Có thể là phòng khi ma chay, cưới hỏi, ốm đau, họ bán ra để có chi phí cho những việc này”, bà Yến nói.

Đại biểu Yến cũng cho rằng, vàng có thể mua được từ khoản tiền tích từ tiết kiệm, tức là sau khi đã trừ thuế. Nay khi bán vàng lại tiếp tục bị đánh thuế. “Đây có phải là thuế chồng thuế hay không?”, nữ đại biểu đặt câu hỏi.

Đại biểu đánh giá, việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội về mặt quản lý kinh tế.

Theo đại biểu, chúng ta đang cố gắng làm sao để đánh thuế vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường và mong muốn ổn định thị trường vàng. Nhưng với thuế suất chỉ 0,1% thì có thể chưa đủ để ngăn chặn việc đầu cơ trong mua bán vàng. Không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được từ hoạt động kinh doanh này. Thay vào đó, quan trọng là biện pháp nào để hạn chế đầu cơ, để quản lý và lành mạnh hóa thị trường vàng

Cũng về nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, với những người kiếm lợi nhuận từ chuyển nhượng, đầu cơ vàng miếng thì phải đánh thuế. Song ông Hoà cho rằng mức thuế 0,1% đối với những người này “không là gì”. Do đó, đại biểu Hoà. đề nghị xem xét lại việc đánh thuế đối tượng này, điều tiết lại thu nhập để hạn chế việc đầu cơ làm mất ổn định thị trường.

Còn đối với những người, những gia đình mua vàng để dự trữ, tích lũy sau này cho con cháu hoặc phòng khi có ốm đau bệnh hoạn thì đề nghị không đánh thuế chuyển nhượng.

“Họ đâu có sản xuất kinh doanh? Họ mua bán dự trữ, có điều kiện người ta mua, tại vì vàng rất dễ mua bán với nhau. Cho nên cần cân nhắc việc đánh thuế trong trường hợp này”, đại biểu Hoà nêu ý kiến.

Khó phân định giữa đầu cơ và tiết kiệm

Trong chiều ngược lại về nội dung này, Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cho biết việc đánh thuế thu nhập cá nhân với chuyển vàng miếng rất mới, chưa có nước nào thực hiện.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) (Ảnh: Media Quochoi)

“Quy định này rất mới nhưng rất hợp lý với đặc thù thị trường vàng của Việt Nam”, đại biểu An nói và đồng tình với đề xuất đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng. Việc này góp phần điều tiết thị trường vàng.

Đại biểu An nêu quan điểm, không thể nói rằng mua vàng để tiết kiệm mà lại “thức đêm, thức hôm” từ 3 giờ sáng để mua vàng. Khi không mua được vàng miếng lại chuyển sang mua vàng nhẫn ép vỉ. Rất khó đề phân biệt giữa đầu cơ và tiết kiệm.

Đại biểu An cũng đề xuất giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị giao dịch vàng miếng chịu thuế, ví dụ 200 triệu/lần, hay 1 tỷ đồng/năm.

Cũng trong phần góp ý dự thảo Luật, đại biểu Trần Kim Yến cho rằng cần phải xem xét việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo khu vực và vùng miền. Lý giải cho đề xuất này, đại biểu Yến cho biết chi phí sinh hoạt giữa đô thị, giữa thành thị với nông thôn, ở vùng sâu, vùng xa có sự khác biệt rất rõ rệt.

“Tôi vẫn biết nêu lên vấn đề này sẽ làm cho việc triển khai, việc quản lý thuế sẽ phức tạp hơn, khó khăn hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân lần này là cơ hội quan trọng để chúng ta giải quyết những cái vấn đề bất cập và hướng tới một cái hệ thống thuế công bằng, nhân văn và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội. Do vậy nếu vì khó khăn, vì phức tạp mà không xem xét, không nghiên cứu vấn đề này thì cũng không đúng với mục tiêu mà chúng ta đặt ra”, đại biểu Yến cho biết.

Bên cạnh đó, đại biểu Yến cũng đề nghị xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với những cặp vợ chồng đã sinh đủ con, sinh đủ từ hai con trở lên với một tỉ lệ phù hợp? Theo đại biểu đây là giải pháp quan trọng để ứng phó với tình trạng già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.