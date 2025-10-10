Đề xuất chuyển đăng ký đất đai về phường, xã: Gỡ nút thắt thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân

Đề xuất chuyển chức năng văn phòng đăng ký đất đai về phường, xã

Trong tờ trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý đất đai cho biết hiện cả nước có 703 văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở, với hơn 16.600 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, lực lượng ở các chi nhánh cấp huyện chiếm tới ba phần tư, đang đảm nhiệm khối lượng lớn các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ bất cập trong bối cảnh nhiều địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh – xã). Việc phân tán đầu mối giải quyết thủ tục khiến quy trình còn chồng chéo, mất thời gian và khó kiểm soát đồng bộ dữ liệu đất đai.

Qua đó, cơ quan này đề xuất chuyển chức năng của các chi nhánh về cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp theo hai phương án.

Một văn phòng đăng ký đất đai tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Phương án thứ nhất là giao cho UBND cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập để tiếp nhận toàn bộ chức năng của các chi nhánh. Mỗi xã, phường sẽ bố trí ít nhất hai cán bộ phụ trách đăng ký đất đai. Cách làm này giữ nguyên mô hình hiện nay, thuận lợi về tổ chức nhưng có thể làm phát sinh thêm đầu mối, khó đảm bảo tính thống nhất quản lý.

Phương án thứ hai là chuyển toàn bộ thẩm quyền cấp cấp giấy chứng nhận và xác nhận biến động đất đai cho Chủ tịch UBND cấp xã. Khi đó, người đứng đầu chính quyền cơ sở sẽ là đầu mối duy nhất tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, có thể ủy quyền cho bộ phận chuyên môn thực hiện.

Theo Cục Quản lý đất đai, phương án thứ hai được đánh giá cao hơn nhờ tính tinh gọn, minh bạch và phù hợp chủ trương phân cấp – phân quyền. Khi thẩm quyền được dồn về một đầu mối, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay tại địa phương, không còn phải qua nhiều cấp trung gian.

Cơ quan này nhận định việc giao toàn quyền cho cấp xã không chỉ giúp rút ngắn quy trình mà còn tạo thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ. Cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật tập trung, thống nhất, hạn chế trùng lặp thông tin giữa các chi nhánh.

Tuy vậy, thách thức không nhỏ là vấn đề nhân sự và cơ chế tài chính. Khi chuyển giao chức năng, các địa phương phải bố trí lại hàng nghìn cán bộ đang làm việc tại chi nhánh, đồng thời bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để vận hành hệ thống quản lý mới.

Theo đánh giá của Cục Quản lý đất đai, phương án này là hướng đi khả thi nhất để cải cách tổ chức bộ máy, phù hợp nguyên tắc “một cấp, một cơ quan” trong quản lý đất đai. Nếu được thông qua, đây có thể là bước chuyển lớn giúp chính quyền cơ sở thật sự “gần dân, sát dân” hơn trong một lĩnh vực vốn nhạy cảm và thiết yếu như đất đai.