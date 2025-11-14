Hưng Yên “gọi vốn” gần 1.000 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội tại xã Lạc Đạo

Hưng Yên tìm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lạc Đạo

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin tìm chủ đầu tư cho dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Theo công bố, dự án có quy mô khoảng 4,12 ha, diện tích sàn xây dựng nhà ở dự kiến khoảng 6,6 ha. Hiện trạng dự án phần lớn là đất canh tác nông nghiệp, đất mặt nước, mương thủy lợi và hệ thống đường nội đồng.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 950 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một góc tại tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với dự án nhà ở xã hội.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung, đảm bảo việc công bố thông tin tuân thủ đúng quy định; giao các sở, ban, ngành cùng phối hợp triển khai các bước tiếp theo để bảo đảm tiến độ dự án.

Trước đó, Hưng Yên cũng tìm chủ đầu tư cho loạt dự án đô thị mới với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng.

Đầu tiên là dự án Khu B - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (cũ), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 12.101 tỷ đồng.

Dự án tọa lạc trên địa bàn hai xã Nghĩa Trụ và Phụng Công, diện tích sử dụng đất hơn 28 ha, quy mô dân số khoảng 9.400 người. Quỹ đất hình thành từ đất nông nghiệp của các hộ dân và phần đất công ích do địa phương quản lý.

Theo quy hoạch, khu đô thị gồm 406 căn nhà liền kề, 44 căn biệt thự và hai tòa công trình hỗn hợp cao 36 tầng nổi, 3 tầng ngầm, phục vụ chức năng ở kết hợp thương mại - dịch vụ. Dự án còn có hai tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, một tầng hầm và hai khối thương mại dịch vụ cao 5 tầng. Thời gian thực hiện toàn bộ dự án dự kiến trong vòng 4 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tiếp theo là dự án Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến, tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 66 ha và quy mô dân số khoảng 9.800 người.

Dự án gồm 780 căn nhà ở liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 toà nhà ở xã hội cao 9 tầng và 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Tiến độ hoàn thành dự án trong 5 năm.

Thứ bà là Khu nhà ở đô thị mới thị trấn Ân Thi 1 tại xã Ân Thi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 777 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 9 ha, quy mô dân số khoảng 730 người.

Dự án gồm 185 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự 38 căn cùng các công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non, nhà văn hoá, bãi đỗ xe. Tiến độ hoàn thành dự án trong 4 năm.