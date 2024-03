Bảo hiểm Agribank: Đỡ gánh nặng cho những người ở lại

Bảo hiểm Agribank triển khai sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng với mục đích đồng hành cùng người nông dân trong cuộc sống. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích to lớn và thiết thực là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người vay vốn, đồng thời nâng cao điểm tín dụng cá nhân của khách hàng đối với tổ chức tín dụng.

Khi tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn,… Bảo hiểm Agribank sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng. Qua đó người dân sẽ giảm thiểu được gánh nặng tài chính, ổn định cuộc sống, an tâm tiếp tục sản xuất phát triển kinh tế.