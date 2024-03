Theo đó, ông Phùng Thức Vũ Em (ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có hợp đồng tín dụng với Agribank Kiên Giang II và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng số tiền 150.000.000 đồng, phí tham gia bảo hiểm là 1.050.000 đồng, thời hạn bảo hiểm 1 năm.



Bà Huỳnh Thị Năm (ở ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có hợp đồng tín dụng với Agribank Kiên Giang II và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng số tiền 50.000.000 đồng, phí tham gia bảo hiểm 449.000 đồng, thời hạn bảo hiểm 1 năm.

Bảo hiểm Agribank Kiên Giang chi trả hơn 279 triệu đồng cho gia đình các khách hàng vay vốn tại Agribank CN Kiên Giang II.

Bà Nguyễn Thị Mai (ở xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có hợp đồng tín dụng với Agribank Kiên Giang II – PGD Vĩnh Hòa Hiệp và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng số tiền 60.000.000 đồng, phí tham gia bảo hiểm là 540.000 đồng, thời hạn bảo hiểm 1 năm.

Ông Nguyễn Văn Út (ở ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có hợp đồng tín dụng với Agribank Kiên Giang II – PGD Vĩnh Hòa Hiệp và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng số tiền 70.000.000 đồng, phí tham gia bảo hiểm là 490.000 đồng, thời hạn bảo hiểm 1 năm.

Trong quá trình lao động sản xuất, 4 khách hàng này không may qua đời do tai nạn và bệnh. Ngay khi hay tin, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang phối hợp cùng Agribank Kiên Giang II đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện gia đình ông Phùng Thức Vũ Em với số tiền 113.867.192 đồng, gia đình bà Huỳnh Thị Năm 52.904.110 đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Mai 58.700.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Văn Út 53.800.000 đồng.

Tổng số tiền chi trả cho 4 khách hàng trong đợt này hơn 279.271.302 đồng. Đồng thời, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang còn cùng Agribank Kiên Giang II phân công nhân viên đến nhà thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình khách hàng. Thông qua đó, bằng trách nhiệm của mình, Agribank – ABIC luôn đồng hành và chung tay chia sẻ cùng với những gia đình khách hàng không may gặp rủi ro trong cuộc sống.