Doanh nghiệp tài trợ 3 phà 200 tấn, du lịch Cần Giờ giảm nỗi lo kẹt phà

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản ủng hộ chủ trương Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (Công ty Du lịch Cần Giờ) tài trợ phương tiện phà phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh, nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại bến phà vào giờ cao điểm.

Thành phố đề nghị Công ty Du lịch Cần Giờ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (đơn vị đang vận hành tuyến phà Bình Khánh - Cần Giờ) chủ động phối hợp làm việc để thống nhất phương án giao nhận phương tiện phà, gửi kết quả cho Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp, giải quyết.

Vì sao Công ty Du lịch Cần Giờ muốn tài trợ 3 phà 200 tấn?

Trước đó, Công ty Du lịch Cần Giờ đã có văn bản gửi đến UBND TP.HCM đề xuất tài trợ 3 phà công suất 200 tấn (thường trực) để lực lượng Thanh niên xung phong quản lý, vận hành tuyến phà Bình Khánh. Việc tài trợ bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công và các chi phí phát sinh khác trong quá trình vận hành.

Thời gian tài trợ khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm của Thành phố như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt trên cao quận 7 (cũ) – Cần Giờ.

Phà Bình Khánh kết nối TP.HCM và Cần Giờ. Ảnh: Q.D

Trong suốt thời gian vận hành, Công ty Du lịch Cần Giờ cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị chức năng đảm bảo cung ứng, bảo dưỡng và điều động phương tiện hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Về lý do tài trợ, Công ty Du lịch Cần Giờ cho biết, trước đây, bến phà Bình Khánh được biên chế tổng cộng 6 phương tiện, gồm: 2 phà 200 tấn (thường trực), 3 phà 100 tấn (thường trực) và 1 phà 100 tấn (dự phòng). Công suất vận chuyển trung bình khoảng 22.000 lượt khách/ngày, tăng lên khoảng 44.000 lượt khách/ngày trong các dịp lễ, Tết – gấp từ 1,5 đến 2 lần ngày thường, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Theo Quyết định của UBND Thành phố về định mức nhu cầu sử dụng phương tiện tại bến phà Bình Khánh giai đoạn 2019–2020, bến phà cần được bổ sung thêm 2 phà 200 tấn (1 phà thường trực và 1 phà dự phòng). Tuy nhiên, đến nay không những chưa được bổ sung theo định mức, mà bến phà Bình Khánh còn bị giảm phương tiện do phà Bình Khánh E (100 tấn) đã hết niên hạn sử dụng.

Hiện bến phà chỉ còn lại 5 phương tiện đang khai thác, không bảo đảm hiệu suất hoạt động cao, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng trong các dịp cao điểm, đặc biệt là lễ, Tết hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật, phương tiện phải bảo trì, sửa chữa định kỳ theo quy định.

Phà Bình Khánh thường xuyên quá tải vào những dịp lễ, Tết. Ảnh: D.V

Vấn đề này cũng được Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong phản ánh trong văn bản gửi Thành phố: “Việc đầu tư đóng mới 2 phà 200 tấn là hết sức cấp bách và cần thiết để tăng cường năng lực phục vụ hành khách nhằm tạo điều kiện cho đơn vị giải quyết ùn tắc giao thông tại hai đầu mỗi bến, đồng thời có đủ số phương tiện để bố trí dự phòng; với lưu lượng hành khách qua hai bến phà ngày càng tăng cao như hiện nay, đặc biệt là đối tượng xe ô tô, thì việc sử dụng phà 200 tấn là rất cấp thiết”.

Công ty Du lịch Cần Giờ kỳ vọng việc bổ sung 3 phà 200 tấn sẽ nâng cao năng lực phục vụ của tuyến phà Bình Khánh. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội tại khu vực.

Đặc biệt, trong thời gian tới, khi dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức vận hành, khu vực này sẽ trở thành một cực phát triển mới của Thành phố, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, bền vững.