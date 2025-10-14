Chủ đề nóng

Đồng hành cùng con trên mọi hành trình: Giải pháp an toàn cho xe điện học sinh 

Thứ ba, ngày 14/10/2025 11:26 GMT+7
Sau hơn một tháng nhập học, nhiều học sinh, sinh viên đã dần quen với nhịp sống mới và bắt đầu tự đi xe điện đến trường mỗi ngày. Khi đó, các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng: con có đi đúng tuyến đường không, có về nhà an toàn, có chạy quá tốc độ có lạc đường giữa giờ tan học, hoặc thậm chí không may mất cắp xe? VNPT Safe Motor – “Lá chắn công nghệ” cho hành trình an toàn của con.
Những nỗi lo quản lý hành trình

Khi con bắt đầu tự lái xe đi học, mối quan tâm lớn nhất của cha mẹ chính là an toàn giao thông. Ở độ tuổi còn non kinh nghiệm, các em dễ lúng túng khi xử lý tình huống bất ngờ. Vì thế, nhiều phụ huynh chọn xe điện nhỏ gọn, trọng tâm thấp, dễ điều khiển để giúp con làm chủ tay lái an toàn hơn.

Nhiều phụ huynh chọn xe điện nhỏ gọn cho con nhưng vẫn không hết lo lắng.

Ngoài ra, độ bền và khả năng vận hành ổn định cũng là yếu tố được cân nhắc kỹ. Xe chính hãng, pin an toàn, dịch vụ hậu mãi rõ ràng luôn được ưu tiên vì mang lại sự yên tâm dài lâu.

Song hành với đó là nỗi lo về quản lý hành trình: con có đi học đúng tuyến, có dừng ở nơi an toàn? Và đặc biệt, rủi ro mất cắp xe điện (loại phương tiện nhẹ, dễ bị dắt đi trong im lặng) vẫn là vấn đề khiến phụ huynh “đứng ngồi không yên”.

VNPT Safe Motor – “Lá chắn công nghệ” cho hành trình an toàn của con

Thấu hiểu những trăn trở ấy, VNPT phát triển VNPT Safe Motor – Giải pháp công nghệ giúp bảo vệ và quản lý xe điện toàn diện. Đây không chỉ là thiết bị chống trộm, mà còn là công cụ đồng hành thông minh giữa phụ huynh và con trẻ.

VNPT Safe Motor trang bị giải pháp vì sự an toàn của trẻ và an tâm của phụ huynh.

Với tính năng giới hạn tốc độ từ xa, phụ huynh có thể cài đặt vận tốc tối đa cho xe điện, đảm bảo con luôn di chuyển trong mức an toàn. Cùng đó, hệ thống định vị GPS thời gian thực giúp cha mẹ biết được vị trí xe, thiết lập “vùng an toàn” quanh trường học, nhà hoặc tuyến đường cố định. Khi xe di chuyển ra khỏi khu vực này, hệ thống sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức về điện thoại.

Đặc biệt, trong tình huống mất cắp, VNPT Safe Motor có thể phát hiện rung lắc, cảnh báo di chuyển trái phép và cho phép tắt máy xe từ xa, giúp phụ huynh chủ động bảo vệ tài sản.

An toàn cho con – Bình yên cho cha mẹ

VNPT Safe Motor không chỉ giúp phụ huynh quản lý xe điện hiệu quả, mà còn mang lại sự an tâm mỗi khi con ra khỏi nhà. Công nghệ không thay thế tình yêu thương, nhưng có thể giúp cha mẹ đồng hành cùng con một cách thông minh và tinh tế hơn. Hãy trao cho con sự tự lập – và trao cho mình sự an tâm. Liên hệ VNPT ngay hôm nay để trang bị VNPT Safe Motor cho xe điện của con bạn – vì an toàn của trẻ và bình yên của cả gia đình.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp và các chính sách ưu đãi dành riêng cho trường học và phụ huynh, quý khách vui lòng:
* Truy cập website chính thức của VNPT: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/giai-phap-chong-trom-xe-may-xe-dien-vnpt-safe-motor/
* Gọi Tổng đài tư vấn miễn phí để được hỗ trợ nhanh nhất: Hotline 24/7: 1800 1260

