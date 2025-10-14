Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 người

Hà Nội mưa đúng giờ cao điểm, nhiều người đứng im trên đường, chật vật di chuyển tới công sở
Hà Nội mưa lớn giờ cao điểm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Người dân Thủ đô chật vật di chuyển, trễ giờ làm.
Ngày 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí.
Trong đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tiếp tục được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách đứng đầu Đảng bộ TPHCM.
1. Ông Trần Văn Bảy - Chánh Thanh tra TP.HCM
2. Ông Dương Ngọc Châu - Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước
3. Bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
4. Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
5. Ông Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM
6. Ông Trần Văn Cư - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
7. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
8. Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
9. Ông Nguyễn Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
10. Ông Huỳnh Văn Dân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
11. Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
12. Ông Phan Khắc Duy - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm
13. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
14. Ông Võ Văn Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
15. Ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
16. Ông Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TP.HCM
17. Ông Huỳnh Khắc Điệp - .Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
18. Ông Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM
19. Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương
20. Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM
21. Ông Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
22. Ông Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
23. Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
24. Ông Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM
25. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM
26. Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
27. Ông Lê Hoàng Hải – Bí thư Đặc khu Côn Đảo
28. Ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM
29. Ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành đoàn TP.HCM
30. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM
31. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
32. Bà Lương Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
33. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
34. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
35. Phạm Thị Thanh Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
36. Ông Bùi Duy Hiền - Phó Chánh Thanh tra TP.HCM
37. Ông Phạm Văn Hiền - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM
38. Ông Dương Trọng Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
39. Ông Lê Văn Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
40. Ông Võ Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
41. Ông Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM
42. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
43. Ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM
44. Ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
45. Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
46. Ông Thái Thị Bích Liên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
47. Ông Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
48. Ông Trần Tuấn Lĩnh - Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa
49. Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
50. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
51. Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM
52. Ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng
53. Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
54. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
55. Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
56. Ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
57. Bà Trương Thanh Nga - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
58. Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM
59. Ông Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc
60. Ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
61. Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
62. Ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
63. Ông Phạm Quang Nhật - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM
64. Ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn
65. Ông Lê Quốc Phong – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM
66. Ông Lê Thanh Phong - Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM
67. Ông Lê Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM
68. Bà Huỳnh Thị Phúc - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM
69. Bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận
70. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
71. Bà Trần Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM
72. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM
73. Bà Lê Thị Hờ Rin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
74. Ông Phạm Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
75. Ông Ngô Quang Sự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
76. Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
77. Ông Bùi Chí Thành - Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ
78. Ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
79. Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
80. Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
81. Ông Hà Phước Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt
82. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội
83. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
84. Ông Lê Hồng Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
85. Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
86. Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM
87. Bà Lê Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
88. Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
89. Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
90. Ông Đặng Quốc Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
91. Ông Bùi Minh Trí - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
92. Bà Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Đảng ủy phường Thuận An
93. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM
94. Ông Mai Bá Trước - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
95. Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
96. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình
97. Ông Nguyễn Chí Trung - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
98. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM
99. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM
100. Ông Tạ Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
101. Ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
102. Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Long Hải
103. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM
104. Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
105. Ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM
106. Ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
107. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM
108. Ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM
109. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM
110. Bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.
Giá vàng hôm nay 13/10 tiếp tục tăng nóng và chạm mốc lịch sử mới khi vượt 144 triệu đồng/lượng. Lần đầu tiên giá vàng trong nước ghi nhận mức giá kỷ lục này sau nhiều phiên tăng vùn vụt. Các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng.