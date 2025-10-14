Chủ đề nóng

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 người

Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 110 người.
Ngày 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tiếp tục được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách đứng đầu Đảng bộ TPHCM.

Danh sách 110 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Trần Văn Bảy - Chánh Thanh tra TP.HCM

2. Ông Dương Ngọc Châu - Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước

3. Bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

4. Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

5. Ông Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

6. Ông Trần Văn Cư - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

7. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

8. Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

9. Ông Nguyễn Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM

10. Ông Huỳnh Văn Dân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

11. Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

12. Ông Phan Khắc Duy - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm

13. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

14. Ông Võ Văn Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

15. Ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

16. Ông Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TP.HCM

17. Ông Huỳnh Khắc Điệp - .Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

18. Ông Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM

19. Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương

20. Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM

21. Ông Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

22. Ông Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

23. Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

24. Ông Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM

25. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM

26. Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

27. Ông Lê Hoàng Hải – Bí thư Đặc khu Côn Đảo

28. Ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

29. Ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

30. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM

31. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

32. Bà Lương Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

33. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

34. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

35. Phạm Thị Thanh Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

36. Ông Bùi Duy Hiền - Phó Chánh Thanh tra TP.HCM

37. Ông Phạm Văn Hiền - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

38. Ông Dương Trọng Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

39. Ông Lê Văn Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

40. Ông Võ Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

41. Ông Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM

42. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

43. Ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

44. Ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM

45. Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

46. Ông Thái Thị Bích Liên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

47. Ông Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

48. Ông Trần Tuấn Lĩnh - Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa

49. Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

50. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

51. Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM

52. Ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng

53. Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

54. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

55. Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

56. Ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

57. Bà Trương Thanh Nga - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

58. Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM

59. Ông Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc

60. Ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

61. Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

62. Ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

63. Ông Phạm Quang Nhật - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

64. Ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

65. Ông Lê Quốc Phong – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

66. Ông Lê Thanh Phong - Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM

67. Ông Lê Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

68. Bà Huỳnh Thị Phúc - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM

69. Bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận

70. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

71. Bà Trần Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM

72. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM

73. Bà Lê Thị Hờ Rin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

74. Ông Phạm Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

75. Ông Ngô Quang Sự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

76. Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

77. Ông Bùi Chí Thành - Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ

78. Ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

79. Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

80. Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

81. Ông Hà Phước Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt

82. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội

83. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

84. Ông Lê Hồng Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

85. Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

86. Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

87. Bà Lê Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

88. Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

89. Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

90. Ông Đặng Quốc Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

91. Ông Bùi Minh Trí - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM

92. Bà Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Đảng ủy phường Thuận An

93. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM

94. Ông Mai Bá Trước - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

95. Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

96. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình

97. Ông Nguyễn Chí Trung - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

98. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

99. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

100. Ông Tạ Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

101. Ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

102. Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Long Hải

103. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM

104. Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

105. Ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

106. Ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

107. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

108. Ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM

109. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM

110. Bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.


