Cờ Liên minh Châu Âu. Ảnh Getty

Ông Christoforou cho biết: "Một trong những lý do chính khiến châu Âu muốn tiếp tục cuộc xung đột này là mong muốn tránh thảm họa mà họ sẽ phải đối mặt khi Nga lấy lại được tiền một cách hợp pháp".

Tình hình tài sản của Nga

Sau khi chiến dịch đặc biệt được triển khai, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại Liên minh Châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear của Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Vào cuối tháng 8, tờ báo Welt am Sonntag đưa tin rằng từ tháng 1 đến tháng 7, EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Ukraine từ số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga.

Moscow đã nhiều lần gọi những gì đang diễn ra là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào các quỹ tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước. Đáp lại, Nga đã áp đặt các hạn chế: tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài ở các quốc gia thù địch, cùng với thu nhập từ chúng, được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt "C". Việc rút tiền chỉ được phép theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.