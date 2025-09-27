Dữ liệu doanh nghiệp, khách hàng mua bán điện và sổ liên lạc điện tử ở Hà Nội bị ăn trộm, bán trái phép

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Thanh Tùng (SN 1992, ở Ninh Bình) án 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288.

Cùng tội danh, tòa phạt Lại Thị Uyên (SN 1990, ở Đống Đa, Hà Nội) án 24 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Mạnh Linh (SN 1990, ở Vật Lại, Hà Nội) án 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, bị cáo Linh là nhân viên kĩ thuật Công ty Công nghệ và Thương mại Hợp Thành, được thuê hỗ trợ về công nghệ thông tin, phụ trách bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy tính, máy in tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) Hà Nội.

Năm 2019, Linh được một số cán bộ của Sở nhờ đăng nhập vào “Hệ thống quản lý doanh nghiệp và hộ cá thể”, “Hệ thống Quản lý báo cáo doanh nghiệp”, “Hệ thống Quản lý doanh nghiệp sau đăng ký” (hậu kiểm) và “Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia” để hỗ trợ trích xuất thông tin, phục vụ công việc.

Do vậy, Linh nắm được mật khẩu đăng nhập vào các hệ thống trên và biết trong đó chứa thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hà Nội cũng như toàn quốc. Bị cáo liền sao chép lấy 22GB dữ liệu, lưu về máy của mình.

Linh sau đó rao bán trên Facebook “Data khách hàng tiềm năng” với nội dung: “Em có data doanh nghiệp thành lập mới của Hà Nội và cả nước, update từng ngày, anh chị em nào có nhu cầu inbox em nha…”.

Theo điều tra, nhiều người đã mua dữ liệu doanh nghiệp từ Linh và tổng cộng, bị cáo giao dịch bất chính 66 lần, hưởng lợi gần 114 triệu đồng – hiện đã giao nộp.

Với bị cáo Lại Thị Uyên, cáo trạng xác định năm 2013, Dư Anh Quý (SN 1988, ở Đông Anh, Hà Nội) là nhân viên hợp đồng làm lập trình viên phòng Giải pháp quản lý kinh doanh điện (nay là Trung tâm phát triển phần mềm) của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quý cùng vợ là Lại Thị Phương (SN 1992) lập Công ty Giải pháp năng lượng VnitTech (gọi tắt là Công ty VnitTech).

Sau đó, Quý lợi dụng vị trí của mình trong EVN để sao chép dữ liệu khách hàng, cùng vợ bán ra ngoài.

Khoảng tháng 4/2019, Dư Anh Quý và Lại Thị Phương thuê em gái Phương là Lại Thị Uyên làm nhân viên kế toán Công ty VnitTech đồng thời hỗ trợ bán data dữ liệu khách hàng của EVN Hà Nội. Khi bán được, Uyên sẽ hưởng 40% số tiền thu về.

Điều tra xác định, từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2021, Lại Thị Uyên cùng Dư Anh Quý và Lại Thị Phương thực hiện hơn 100 giao dịch bán dữ liệu cá nhân trái phép, thu lợi bất chính hơn 271 triệu đồng.

Năm 2023, TAND Hà Nội đã phạt Dư Anh Quý 30 tháng tù; Lại Thị Phương 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đến nay, Uyên mới bị xét xử và cũng nhận án treo.

Về Vũ Thanh Tùng, cơ quan tố tụng xác định bị cáo này là nhân viên Công ty Công nghệ thông tin di động Onesms, chuyên cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử.

Tùng được giao trách nhiệm thu thập, quản lý dữ liệu liên quan đến thông tin trường học, thông tin phụ huynh, học sinh của các trường học có liên kết với Công ty Onesms.

Lợi dụng vị trí của mình, Tùng đã sao chép, trích xuất khoảng 15.000 dữ liệu của Công ty Onesms có thông tin tên, số điện thoại của phụ huynh một số trường học. Ngoài ra, Tùng còn thu thập các dữ liệu cá nhân bị công khai trên mạng hoặc mua lại của người khác.

Từ năm 2018, sau khi nghỉ việc tại Công ty Onesms, Vũ Thanh Tùng đăng lên Facebook nội dung: “Có các dữ liệu giáo dục, ngân hàng, ô tô, xe máy, chứng khoán, bệnh viện, spa...”.

Điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2021, Vũ Thanh Tùng đã thực hiện khoảng 524 giao dịch bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 759 triệu đồng. Bị cáo cũng đã giao nộp toàn bộ.