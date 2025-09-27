Công an Nghệ An bắt Facebooker “Trí Cường ”

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An Ngô Trí Cường (SN 1966, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Ngô Trí Cường (SN 1966, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ảnh: CANA

Theo cơ quan điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng Ngô Trí Cường đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook có tên là “Trí Cường, Việt Cường” để đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.

Qua điều tra đối tượng này đã có những bình luận, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, không đúng với các kết luận của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Trí Cường thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để trình báo, phối hợp giải quyết.